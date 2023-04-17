Покатушки на Квадро-гигантах
Поездка к озеру на квадроциклах гигантах «Сокол» новые квадроциклы 2023 года.
Вы получите незабываемые ощущения и лучшие фотографии с отдыха в Геленджике! Маршрут лежит через персиковые сады к озеру «Церковное». На маршруте будет река, смотровые площадки, красивые локации для фото.
Вы получите незабываемые ощущения и лучшие фотографии с отдыха в Геленджике! Маршрут лежит через персиковые сады к озеру «Церковное». На маршруте будет река, смотровые площадки, красивые локации для фото.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Смотровые на море
- Озеро
- Реки
- Персиковые сады
- Поля и луга
- Крутые спуски и подъемы и езда по бездорожью
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Смотровые на море, озеро, реки, персиковые сады, поля и луга, крутые спуски и подъемы и езда по бездорожью. Вы получите незабываемые ощущения и лучшие фотографии с отдыха в Геленджике! Маршрут лежит через персиковые сады к озеру «Церковное». На маршруте будет река, смотровые площадки, красивые локации для фото.
Важно знать:
К управлению квадроциклом достукается совершеннолетние мужчины, женщины едут только пассажирами либо с инструктором. Дети так же могут ехать только с инструктором.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экипировка
- Инструктаж
- Бензин
- Услуги инструктора-гида для сопровождения группы
- Что не входит
- За дополнительную плату можно взять в аренду экшен камеру или заказать фотосесию
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем вас из отеля самиЗавершение: Привозим вас обратно в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- К управлению квадроциклом достукается совершеннолетние мужчины
- Женщины едут только пассажирами либо с инструктором. Дети так же могут ехать только с инструктором
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании