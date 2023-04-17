Что вас ждет:

Смотровые на море, озеро, реки, персиковые сады, поля и луга, крутые спуски и подъемы и езда по бездорожью. Вы получите незабываемые ощущения и лучшие фотографии с отдыха в Геленджике! Маршрут лежит через персиковые сады к озеру «Церковное». На маршруте будет река, смотровые площадки, красивые локации для фото.

Важно знать:

К управлению квадроциклом достукается совершеннолетние мужчины, женщины едут только пассажирами либо с инструктором. Дети так же могут ехать только с инструктором.