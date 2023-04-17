Покатушки на Квадро-гигантах. Поездка к озеру

Покатушки на Квадро-гигантах

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Поездка к озеру на квадроциклах гигантах «Сокол» новые квадроциклы 2023 года.

Вы получите незабываемые ощущения и лучшие фотографии с отдыха в Геленджике! Маршрут лежит через персиковые сады к озеру «Церковное». На маршруте будет река, смотровые площадки, красивые локации для фото.
Покатушки на Квадро-гигантах. Поездка к озеру
Покатушки на Квадро-гигантах. Поездка к озеру
Покатушки на Квадро-гигантах. Поездка к озеру
Покатушки на Квадро-гигантах. Поездка к озеру
Ближайшие даты:
17
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даты

Что вас ожидает:

  • Смотровые на море
  • Озеро
  • Реки
  • Персиковые сады
  • Поля и луга
  • Крутые спуски и подъемы и езда по бездорожью
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Смотровые на море, озеро, реки, персиковые сады, поля и луга, крутые спуски и подъемы и езда по бездорожью. Вы получите незабываемые ощущения и лучшие фотографии с отдыха в Геленджике! Маршрут лежит через персиковые сады к озеру «Церковное». На маршруте будет река, смотровые площадки, красивые локации для фото.

Важно знать:

К управлению квадроциклом достукается совершеннолетние мужчины, женщины едут только пассажирами либо с инструктором. Дети так же могут ехать только с инструктором.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экипировка
  • Инструктаж
  • Бензин
  • Услуги инструктора-гида для сопровождения группы
Что не входит
  • За дополнительную плату можно взять в аренду экшен камеру или заказать фотосесию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас из отеля сами
Завершение: Привозим вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • К управлению квадроциклом достукается совершеннолетние мужчины
  • Женщины едут только пассажирами либо с инструктором. Дети так же могут ехать только с инструктором
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Активный отдых
Экстрим
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