Полёт на самолёте: Ахтанизовский лиман и Долина лотосов

Полёт на самолёте

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Лотос — символ чистоты. Пик жизни одного бутона всего двое суток, распускаются эти цветы в определенные часы.

Но мы полетим на самолете, совершим прогулку на моторной лодке, чтобы увидеть их раскрытыми, в самом цвету!
Полёт на самолёте: Ахтанизовский лиман и Долина лотосов
Полёт на самолёте: Ахтанизовский лиман и Долина лотосов
Полёт на самолёте: Ахтанизовский лиман и Долина лотосов
Полёт на самолёте: Ахтанизовский лиман и Долина лотосов
Полёт на самолёте: Ахтанизовский лиман и Долина лотосов
Ближайшие даты:
15
июл
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Пощекочите нервы и оставьте приятные воспоминания.
Путешествие рассчитано на 7-8 часов. В 9:00 участники выезжают на комфортабельном трансфере из Геленджика и направляются в сторону Ахтанизовского лимана. По прибытию туристов ждет насыщенная программа:
  • полет на самолете с выполнением фигур высшего пилотажа на протяжении 12-15 минут;
  • часовая прогулка на скоростном катере по лиману;
  • остановка и фотосессия в Долине лотосов.
  • Самолетом управляет опытный пилот, который гарантирует безопасность пассажиров. Он позволит вам полюбоваться панорамой и морем с расстояния вытянутой руки и до 1000 метров. Самолет рассчитан на одного пассажира. Поэтому если на экскурсию отправляется компания, участники летают по очереди.
  • После полета туристов ждет прогулка на скоростном катере по Ахтанизовскому лиману к Долине лотосов. Эти удивительные растения зацветают в середине июля и радуют своей красотой в течение месяца. Кроме лотосов во время путешествия вы можете полюбоваться кувшинами, познакомиться с животным миром Кубани, побывать там, где не ступала нога человека.

Важная информация:

Выезд из Геленджика, прибытие на аэродром по Темрюком. Полет над лотосами в течение 10 минут, далее пересаживаемся в моторную лодку и идём в течение часа по живописному лиману мимо лотосов и кувшинок лилий, по пути можно встретить много интересной живности. По желанию заезжаем в интересное место (сюрприз), там очень интересно!

Ежедневно по погоде

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Полет на самолете
  • Прогулка на моторной лодке
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы — 500 руб. за фото- и видеосъемку по желанию.
  • Питание на маршруте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по адресу в любой точке
Завершение: Привозим домой
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по погоде
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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