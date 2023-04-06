Что вас ожидает:

Пощекочите нервы и оставьте приятные воспоминания.

Путешествие рассчитано на 7-8 часов. В 9:00 участники выезжают на комфортабельном трансфере из Геленджика и направляются в сторону Ахтанизовского лимана. По прибытию туристов ждет насыщенная программа:

полет на самолете с выполнением фигур высшего пилотажа на протяжении 12-15 минут;

часовая прогулка на скоростном катере по лиману;

остановка и фотосессия в Долине лотосов.

Самолетом управляет опытный пилот, который гарантирует безопасность пассажиров. Он позволит вам полюбоваться панорамой и морем с расстояния вытянутой руки и до 1000 метров. Самолет рассчитан на одного пассажира. Поэтому если на экскурсию отправляется компания, участники летают по очереди.

После полета туристов ждет прогулка на скоростном катере по Ахтанизовскому лиману к Долине лотосов. Эти удивительные растения зацветают в середине июля и радуют своей красотой в течение месяца. Кроме лотосов во время путешествия вы можете полюбоваться кувшинами, познакомиться с животным миром Кубани, побывать там, где не ступала нога человека.

Важная информация:

Выезд из Геленджика, прибытие на аэродром по Темрюком. Полет над лотосами в течение 10 минут, далее пересаживаемся в моторную лодку и идём в течение часа по живописному лиману мимо лотосов и кувшинок лилий, по пути можно встретить много интересной живности. По желанию заезжаем в интересное место (сюрприз), там очень интересно!