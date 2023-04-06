Полёт на самолёте
Лотос — символ чистоты. Пик жизни одного бутона всего двое суток, распускаются эти цветы в определенные часы.
Но мы полетим на самолете, совершим прогулку на моторной лодке, чтобы увидеть их раскрытыми, в самом цвету!
Но мы полетим на самолете, совершим прогулку на моторной лодке, чтобы увидеть их раскрытыми, в самом цвету!
Ближайшие даты:
15
июл
июл
16
июл
июл
17
июл
июл
18
июл
июл
19
июл
июл
20
июл
июл
21
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Пощекочите нервы и оставьте приятные воспоминания.
Путешествие рассчитано на 7-8 часов. В 9:00 участники выезжают на комфортабельном трансфере из Геленджика и направляются в сторону Ахтанизовского лимана. По прибытию туристов ждет насыщенная программа:
- полет на самолете с выполнением фигур высшего пилотажа на протяжении 12-15 минут;
- часовая прогулка на скоростном катере по лиману;
- остановка и фотосессия в Долине лотосов.
- Самолетом управляет опытный пилот, который гарантирует безопасность пассажиров. Он позволит вам полюбоваться панорамой и морем с расстояния вытянутой руки и до 1000 метров. Самолет рассчитан на одного пассажира. Поэтому если на экскурсию отправляется компания, участники летают по очереди.
- После полета туристов ждет прогулка на скоростном катере по Ахтанизовскому лиману к Долине лотосов. Эти удивительные растения зацветают в середине июля и радуют своей красотой в течение месяца. Кроме лотосов во время путешествия вы можете полюбоваться кувшинами, познакомиться с животным миром Кубани, побывать там, где не ступала нога человека.
Важная информация:
Выезд из Геленджика, прибытие на аэродром по Темрюком. Полет над лотосами в течение 10 минут, далее пересаживаемся в моторную лодку и идём в течение часа по живописному лиману мимо лотосов и кувшинок лилий, по пути можно встретить много интересной живности. По желанию заезжаем в интересное место (сюрприз), там очень интересно!
Ежедневно по погоде
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Полет на самолете
- Прогулка на моторной лодке
- Услуги гида
- Что не входит
- Дополнительные расходы — 500 руб. за фото- и видеосъемку по желанию.
- Питание на маршруте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем по адресу в любой точкеЗавершение: Привозим домой
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по погодеЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика
Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
Экстрим
Выездные
На весь день
Похожие туры из Геленджика
Индивидуальная
Алик
Вина и вкусы Долины Лефкадия
Попробовать местные сорта и раскрыть секреты виноделия
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Светлана
Путешествие к дольменам и Гебиусским водопадам
Изучить древние мегалиты Геленджика, прогуляться к водопадам и продегустировать мед на пасеке
От отеля в Геленджике
Завтра
8 апр
11 апр
12 апр
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Алик
Вино - гастрономический тур на винодельню Лефкадия
Место жительства клиента
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
9 700₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании