Прогулка на квадроциклах

Экстремальная поездка на квадроциклах из поселка Светлый в городе Геленджик никого не оставит равнодушным

Индивидуально
Экстремальная поездка на квадроциклах из поселка Светлый в городе Геленджик никого не оставит равнодушным и принесет незабываемые эмоции и драйв! Инструктора включены в стоимость и отвечают за Вашу безопасность, дайте себе возможность отдохнуть и расслабится. Свежий воздух, море классных фото, впечатления и конечно опыт вождения этой чудо техники!
Прогулка на квадроциклах
Прогулка на квадроциклах
Прогулка на квадроциклах
Прогулка на квадроциклах

Что вы увидите 🤩

  • Озеро Грек.
  • Лес Пицундской сосны, сосновый бор, реликтовая роща.
  • Смотровая площадка села Дивноморское.
  • Дорога вдоль устья реки. Озеро Церковное.
  • Остановка у озера Церковное.
  • Смотровая площадка с верхушки горы над озеро.
  • Водопад.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экстремальная поездка на квадроциклах из поселка Светлый в городе Геленджик никого не оставит равнодушным и принесет незабываемые эмоции и драйв!
Наш маршрут

Маршрут предполагает посещение таких интересных мест:

  • озера Грек — отправной точки.
  • Джанхотского бора.
  • Смотровой площади Дивноморского.
  • озера Церковное.
  • реки Мезыбь.
  • Инструктора включены в стоимость и отвечают за Вашу безопасность, дайте себе возможность отдохнуть и расслабится.
Свежий воздух, море классных фото, впечатления и конечно опыт вождения этой чудо техники!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от дома
  • Инструктор
  • Экипировка
  • Экскурсия
  • Трансфер до дома
Что не входит
  • Фотосессия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер забирает туристов из дома
Завершение: Трансфер привозит туристов домой
Когда и сколько длится
Когда: 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • На базе есть экипировка под залог
  • наденьте удобную одежду и обувь которая легко стирается/не жалко пачкать.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

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