Экстремальная поездка на квадроциклах из поселка Светлый в городе Геленджик никого не оставит равнодушным и принесет незабываемые эмоции и драйв!

Наш маршрут

Маршрут предполагает посещение таких интересных мест:

озера Грек — отправной точки.

Джанхотского бора.

Смотровой площади Дивноморского.

озера Церковное.

реки Мезыбь.

Инструктора включены в стоимость и отвечают за Вашу безопасность, дайте себе возможность отдохнуть и расслабится.

Свежий воздух, море классных фото, впечатления и конечно опыт вождения этой чудо техники!