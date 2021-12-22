Экстремальная поездка на квадроциклах из поселка Светлый в городе Геленджик никого не оставит равнодушным
Индивидуально
Экстремальная поездка на квадроциклах из поселка Светлый в городе Геленджик никого не оставит равнодушным и принесет незабываемые эмоции и драйв! Инструктора включены в стоимость и отвечают за Вашу безопасность, дайте себе возможность отдохнуть и расслабится. Свежий воздух, море классных фото, впечатления и конечно опыт вождения этой чудо техники!
Что вы увидите 🤩
- Озеро Грек.
- Лес Пицундской сосны, сосновый бор, реликтовая роща.
- Смотровая площадка села Дивноморское.
- Дорога вдоль устья реки. Озеро Церковное.
- Остановка у озера Церковное.
- Смотровая площадка с верхушки горы над озеро.
- Водопад.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экстремальная поездка на квадроциклах из поселка Светлый в городе Геленджик никого не оставит равнодушным и принесет незабываемые эмоции и драйв!
Наш маршрут
Маршрут предполагает посещение таких интересных мест:
- озера Грек — отправной точки.
- Джанхотского бора.
- Смотровой площади Дивноморского.
- озера Церковное.
- реки Мезыбь.
- Инструктора включены в стоимость и отвечают за Вашу безопасность, дайте себе возможность отдохнуть и расслабится.
Свежий воздух, море классных фото, впечатления и конечно опыт вождения этой чудо техники!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от дома
- Инструктор
- Экипировка
- Экскурсия
- Трансфер до дома
- Что не входит
- Фотосессия
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Трансфер забирает туристов из домаЗавершение: Трансфер привозит туристов домой
- Когда и сколько длится
- Когда: 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Важная информация
- На базе есть экипировка под залог
- наденьте удобную одежду и обувь которая легко стирается/не жалко пачкать.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
Вероника Ф.
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