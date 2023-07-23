Откройте чарующую красоту Голубой Бухты в ГеленджикеПоход на Голубую Бухту — это один день проведённый в хорошей компании попутчиков, хвойного леса, чистейшего голубого моря с малолюдным живописным пляжем из крупной гальки и потрясающих видов со скал. Данная локация близка к городу, поход не сложный, при этом, коммерция ещё не добралась сюда и природа дикая и прекрасная побалует своими красотами и спокойствием.

Пляж Голубая бухта — галечный, но не стоит опасаться неудобств. Во-первых, галька здесь довольно мелкая, по ней удобно ходить даже босиком. Более того, именно из-за каменистого пляжа здесь такая чистая вода (и сам пляж, кстати, тоже). Спуск в воду — довольно пологий, здесь понравится семьям с маленькими детьми, так как море неглубокое на расстоянии около 100—200 м. от берега. Кроме моря, здесь очень чистый воздух, многие приезжают сюда для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей.

Этот тур отлично подойдёт тем, кто любит гулять, ценит уединение и первозданность природы. Трекинг лёгкий, набор высоты плавный, сюда ходят даже с детьми. Общая продолжительность ходьбы в обе стороны: около 3х часов. Наш маршрут мы начнем с центрального пляжа Голубой бухты, отсюда, минуя территорию Океанологии, мы выходим на лесную тропу и начинается трекинг. Идём не спеша, подстраиваясь под темп самого медлительного в группе.

Первая остановка через час пути: лавочка на обрыве. Здесь открывается вид на пляж, скальный берег и морскую даль с товарными кораблями. Дальше идём к живописной лестнице - 276 ступеней к морю. На море будем купаться, пить чай — проводник подготовит пикник. На пляже отдохнем примерно 2,5 - 3 часа — дождемся предзакатного солнца и пойдем назад к трансферу. Есть возможность, по желанию, прогуляться к скале Утюг.

На обратном пути, на самом выходе из леса будет практически темно, так мы сможем застать местных обитателей — светлячков. Душевный денёк получится и запомнится как яркая прекрасная история.