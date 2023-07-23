Проведите день на прекрасном пляже Голубой Бухты: фотопрогулка в мини-группе
Приглашаем вас на прогулку к Голубой Бухте.
Вы проведете день среди хвойного леса, чистейшего голубого моря с малолюдным живописным пляжем из крупной гальки.
Увидите потрясающую панораму со скал, а кроме того, вдохнете полной грудью чистейший воздух, ради которого многие приезжают сюда для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей.
Вы проведете день среди хвойного леса, чистейшего голубого моря с малолюдным живописным пляжем из крупной гальки.
Увидите потрясающую панораму со скал, а кроме того, вдохнете полной грудью чистейший воздух, ради которого многие приезжают сюда для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Смотровая на Новороссийск и Мысхако
- Сосновая и можжевеловая роща
- 275 ступеней
- Дикий пляж
- Скала Утюг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Откройте чарующую красоту Голубой Бухты в ГеленджикеПоход на Голубую Бухту — это один день проведённый в хорошей компании попутчиков, хвойного леса, чистейшего голубого моря с малолюдным живописным пляжем из крупной гальки и потрясающих видов со скал. Данная локация близка к городу, поход не сложный, при этом, коммерция ещё не добралась сюда и природа дикая и прекрасная побалует своими красотами и спокойствием.
Пляж Голубая бухта — галечный, но не стоит опасаться неудобств. Во-первых, галька здесь довольно мелкая, по ней удобно ходить даже босиком. Более того, именно из-за каменистого пляжа здесь такая чистая вода (и сам пляж, кстати, тоже). Спуск в воду — довольно пологий, здесь понравится семьям с маленькими детьми, так как море неглубокое на расстоянии около 100—200 м. от берега. Кроме моря, здесь очень чистый воздух, многие приезжают сюда для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей.
Этот тур отлично подойдёт тем, кто любит гулять, ценит уединение и первозданность природы. Трекинг лёгкий, набор высоты плавный, сюда ходят даже с детьми. Общая продолжительность ходьбы в обе стороны: около 3х часов. Наш маршрут мы начнем с центрального пляжа Голубой бухты, отсюда, минуя территорию Океанологии, мы выходим на лесную тропу и начинается трекинг. Идём не спеша, подстраиваясь под темп самого медлительного в группе.
Первая остановка через час пути: лавочка на обрыве. Здесь открывается вид на пляж, скальный берег и морскую даль с товарными кораблями. Дальше идём к живописной лестнице - 276 ступеней к морю. На море будем купаться, пить чай — проводник подготовит пикник. На пляже отдохнем примерно 2,5 - 3 часа — дождемся предзакатного солнца и пойдем назад к трансферу. Есть возможность, по желанию, прогуляться к скале Утюг.
На обратном пути, на самом выходе из леса будет практически темно, так мы сможем застать местных обитателей — светлячков. Душевный денёк получится и запомнится как яркая прекрасная история.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Чаепитие и перекус
- Мобильная фотоссесия
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Трансфер от выбранной Вами локацииЗавершение: Трансфер к вашему отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- С собой: вода
- Купальные принадлежности
- Полотенца. Одеваемся и обуваемся удобно
- Защищаем кожу spf кремом
- Рекомендуем надеть головные уборы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
23 июля 2023
Замечательная экскурсия с отличным гидом Евгением. Время пролетело незаметно, получила массу положительных эмоций и впечатлений, ещё и море фоток и видео от гида. Виды просто шикарные. Всё супер! Очень понравилось! Рекомендую!
В
Владимир
16 июля 2023
Настоящее уединение с природой, волшебный лес, шум прибоя. Евгений - супер гид. Я туда бы без проводника никогда не попал. Рассказал много интересного о крае и этом месте. Накормил походным обедом. Вкусный китайский чай. Душевные разговоры на обрыве отвесных скал. Шикарные панорамы. Фотки получились грандиозные. Приятная усталость, огромный багаж эмоций.
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