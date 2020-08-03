3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Трекинг к мысу Дооб

Совершить марш-бросок к  из Геленджика в Кабардинку, увидеть корабль Рио и услышать местные легенды

Светлана
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Светлана – представитель гидов
Совместим приятное с полезным — отправимся пешком в Кабардинку, наслаждаясь первозданной природой, и поговорим об историях этих мест.

Я покажу самые красивые 🤩 уголки и достопримечательности, расскажу о флоре и фауне, вспомню старинные предания и поделюсь интересными фактами.

4330 ₽3897 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии3 отзыва
5
Трекинг к мысу Дооб
Трекинг к мысу Дооб

Что вас ожидает

Дыхание Черного моря
Завораживающая красота Цемесской бухты в утренние часы, пьянящие ароматы можжевеловых рощ и легкое дуновение морского бриза. Путешествие по берегу к мысу Дооб — это адаптированный треккинговый маршрут, который раскроет природу Краснодарского края во всем ее великолепии. Говорят, Маркотхский хребет обладает особой энергией — вы отдохнете и зарядитесь, знакомясь с главными достопримечательностями.

Мифы и легенды
Во время прогулки я познакомлю вас с историей Кабардинки: от строителей дольменов, владельцев дач XIX века и до наших дней. Вы услышите рассказы, которые передаются местными жителями из поколения в поколение и увидите огромный корабль, который волею случая поселился на Черноморском побережье.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается экологический сбор — 200 руб./чел.
  • Продолжительность зависит от темпа движения группы
Трекинг к мысу Дооб
Трекинг к мысу Дооб
Трекинг к мысу Дооб
Трекинг к мысу Дооб
Трекинг к мысу Дооб
Трекинг к мысу Дооб
Трекинг к мысу Дооб

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на набережной Кабардинки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Вместе с командой гидов-единомышленников приглашаем вас открыть российский юг заново на наших Душевных экскурсиях. В нашей команде гармонично сочетаются опыт и молодость, традиции и современный взгляд на организацию впечатлений. Исторические сюжеты, путешествия за эмоциями и здоровьем, гастрономические маршруты, комфорт и лучшие впечатления для вас!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Со всем повезло, и с экскурсоводами, и с морем, и с погодой. Открыли для себя много нового!
16 июля 2020
Приятная прогулка в окрестностях Кабардинки: мы спустились по горному лесному склону и прогулялись по берегу моря. Красивые виды, необычные ощущения от вида огромного корабля, выброшенного штормом на берег. Совсем не лишним было купание в море в жаркий день. Светлана и Сергей рассказали много интересного из местной истории. Понравилось и взрослым и детям. Но надо учитывать, что экскурсия длинная, по горному склону - если кто не привык много ходить, будет сложновато, как мне кажется: ноги потом просто гудели. -))
Ещё 1 отзыв

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