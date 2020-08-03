3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дыхание Черного моря

Завораживающая красота Цемесской бухты в утренние часы, пьянящие ароматы можжевеловых рощ и легкое дуновение морского бриза. Путешествие по берегу к мысу Дооб — это адаптированный треккинговый маршрут, который раскроет природу Краснодарского края во всем ее великолепии. Говорят, Маркотхский хребет обладает особой энергией — вы отдохнете и зарядитесь, знакомясь с главными достопримечательностями.

Мифы и легенды

Во время прогулки я познакомлю вас с историей Кабардинки: от строителей дольменов, владельцев дач XIX века и до наших дней. Вы услышите рассказы, которые передаются местными жителями из поколения в поколение и увидите огромный корабль, который волею случая поселился на Черноморском побережье.