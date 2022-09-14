Тур на багги к озеру «Грек»

Поездка на двухместном багги, с посещением множества красивых мест

Поездка на двухместном багги, с посещением множества красивых мест! Остановимся на смотровой площадке и полюбуемся видами на горные массивы и море. Проедимся среди лугов с цветами и Пицундских сосен. Доедим до жемчужины нашей поездки — Озеро Грек, где можно будет искупаться. Можете взять в аренду экшн-камеры, чтобы запечатлеть моменты!
Тур на багги к озеру «Грек»

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Грек
  • Реликтовою Рощу
  • Пицундские Сосны
  • Луга с цветами
  • Смотровая с видом на море и горные массивы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Попробуйте раз - и багги останется в вашем сердце навсегда!
Маневренный багги легко преодолеет сложные участки дороги и покорит грязь. Лесные дороги и бездорожье для него не преграда.
Во время экскурсии мы увидим множество красивых мест. Трасса имеет разнообразный рельеф. Будут спуски, подъёмы, лужи с грязью и горная река.
Конечная смотровая будет с видом на озеро «Грек», где можно будет искупаться и сделать красивые фото.

Важная информация:

  • Полное сопровождение гида на протяжении всего маршрута.
  • Инструктаж и полная экипировка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Инструктаж и экипировка
Что не входит
  • Аренда Экшн камеры
  • Напитки
Место начала и завершения?
г. Геленджик, пос. Светлый, озеро Грек
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник-воскресение 9:00, 12:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Одевайте одежду которую не жалко испачкать
  • Багги двухместное
  • Стоимость не меняется от количества участников
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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