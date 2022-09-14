Попробуйте раз - и багги останется в вашем сердце навсегда!

Маневренный багги легко преодолеет сложные участки дороги и покорит грязь. Лесные дороги и бездорожье для него не преграда.

Во время экскурсии мы увидим множество красивых мест. Трасса имеет разнообразный рельеф. Будут спуски, подъёмы, лужи с грязью и горная река.

Конечная смотровая будет с видом на озеро «Грек», где можно будет искупаться и сделать красивые фото.

Важная информация: