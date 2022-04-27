В Дивномедье на внедорожниках

Побывать на Пшадских водопадах, проехать по горной речке, попариться в баньке и отведать мед

Мини-группа
Вы отправитесь в один из самых живописных и приятных для души и тела джип-туров Большого Геленджика.

Заедете на пивоварню и сможете набрать чистой воды из родника.

Прикоснетесь к загадкам древности у дольменов и оцените пейзажи Пшадских водопадов.

А в оборудованной зоне отдыха с пасекой «Дивномедье» посетите баню с купелью и продегустируете мед с вином.
В Дивномедье на внедорожниках
В Дивномедье на внедорожниках
В Дивномедье на внедорожниках
В Дивномедье на внедорожниках
В Дивномедье на внедорожниках
В Дивномедье на внедорожниках
В Дивномедье на внедорожниках
В Дивномедье на внедорожниках
В Дивномедье на внедорожниках
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Памятники природы и истории

В долине реки Догуаб вы откроете красивый ландшафтный уголок с родником Наташа и узнаете, что за легенда связана с его кристально чистой водой. Увидите часовню Сергия Радонежского. Проедете 10 км по горной реке и остановитесь у семи дольменов-целителей, где поговорим о таинственных мегалитических сооружениях. А после отправитесь к комплексу сказочных Пшадских водопадов (шести каскадным и трем большим).

«Мед-пиво пил… »

Еще в начале пути мы отвезем вас на местную пивоварню, где вам проведут короткую экскурсию и устроят дегустацию (по желанию). А в горном стане Дивномедье вы сможете расслабиться в бане с купелью, отведать мед с пасеки, оценить местное вино, пообедать в кафе с традиционной кухней региона и погулять по красивой ухоженной территории комплекса.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельных внедорожниках от и до отеля, посещение бани, дегустации и экологический сбор включены в стоимость поездки
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)
  • Мы можем внести корректировки по маршруту и заехать в другие красивые места по общей просьбе группы
  • Экскурсию проводит один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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