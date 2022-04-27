Что вас ожидает

Памятники природы и истории

В долине реки Догуаб вы откроете красивый ландшафтный уголок с родником Наташа и узнаете, что за легенда связана с его кристально чистой водой. Увидите часовню Сергия Радонежского. Проедете 10 км по горной реке и остановитесь у семи дольменов-целителей, где поговорим о таинственных мегалитических сооружениях. А после отправитесь к комплексу сказочных Пшадских водопадов (шести каскадным и трем большим).

«Мед-пиво пил… »

Еще в начале пути мы отвезем вас на местную пивоварню, где вам проведут короткую экскурсию и устроят дегустацию (по желанию). А в горном стане Дивномедье вы сможете расслабиться в бане с купелью, отведать мед с пасеки, оценить местное вино, пообедать в кафе с традиционной кухней региона и погулять по красивой ухоженной территории комплекса.

Организационные детали