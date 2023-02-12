1 день

Прибытие в Рязань. Константиново, литературный музей. Свято-Иоанно-Богословский монастырь

Встреча в Рязани.

10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань – Константиново».

у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань – Константиново». 10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II на перроне у электронных часов: гид с оранжевой табличкой «Рязань – Константиново».

Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.

Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт. В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.

Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной.

С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года. В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница». В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений – «Зеленая прическа».

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.

Маршрут – Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже, Литературный музей, Каретный сарай.

В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.

Обед в кафе.

Переезд в с. Пощупово.

Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой.

Отъезд в Рязань.