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В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта

5
4 отзыва
Риал Т.
Риал Т. – Гид из Геленджика
За один день посетим самые важные достопримечательности 🏛️ Крыма: центр Севастополя, набережная Ялты, Воронцовский дворец в Алупке и замок 🏰 «Ласточкино гнездо».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 35 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 4 000 ₽ за человека

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В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта

Что вы увидите

  • Свято-Успенский пещерный монастырь (Бахчисарай)
  • Севастополь:
  • Севастопольская бухта
  • Морская прогулка
  • Ялта:
  • Воронцовский дворец
  • Ласточкино гнездо
  • Набережная
Программа экскурсии
  • Через Крымский мост мы отправимся в Бахчисарай. Ночь проведем в дороге.
  • В Бахчисарае посетим Свято-Успенский пещерный монастырь и позавтракаем.
  • После этого отправимся в Севастополь. Там вас ждет морская прогулка 👣 с обзорной экскурсией по Севастопольской бухте.
  • Далее отправимся в Ялту. По дороге посетим Воронцовский дворец в Алупке и знаменитое Ласточкино гнездо.
  • Вечером совершим морскую прогулку вдоль побережья Ялты и немного погуляем по городу.
  • В Геленджик вернемся около 05:00 — 06:00 утра.
Важно знать
  • При себе иметь паспорт. Детям — свидетельство о рождении.
  • Для более комфортного путешествия рекомендуем: в дорогу взять с собой
  • маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь.

• Обратите внимание, что входные билеты 🎫 не входят в стоимость экскурсии:

    Воронцовский дворец — 400/200 руб
    Морская прогулка в Ялту — 400/300 руб
    Морская прогулка в Севастополе - 300/200 руб
    Что входит
    • 1. Проезд на комфортабельном автобусе Mercedes-BenzSprinter
    • 2. Завтрак
    • 3. Экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Входные билеты:
    • 1. Воронцовский дворец — 400/200р.
    • 2. Морская прогулка в Ялту — 400/300 руб.
    • 3. Морская прогулка в Севастополе - 300/200 руб
    Начало и место завершения
    🚩 ул. Луначарского/ ул. Ленина, Геленджик
    В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
    В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
    В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
    В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Риал Т.
    Риал Т.
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    4 отзыва оставили туристы

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