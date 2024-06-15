Представьте себе: плеск волн Чёрного моря, предзакатный свет, белоснежная яхта и непринуждённая беседа за бокалом вина. Эта фантазия легко может стать реальностью. Приглашаю вас на яхтенную прогулку с дегустацией вин

на борту в самое романтичное время суток. Будем наслаждаться солёным бризом, заходящим солнцем и ликбезом от профессионального сомелье. В ходе экскурсии вас ждёт захватывающее путешествие по волнам Чёрного моря, где вы насладитесь красотой природы и погрузитесь в мир вкусов российского вина. Сопровождать вас будут капитан и гид-сомелье, который предложит дегустацию пяти отечественных вин разных сортов и идеально подходящие к ним закуски. Подробно расскажет о каждом вине, их происхождении, особенностях производства и лучшем сочетании с блюдами. Во время прогулки можно будет наслаждаться не только винами и красочным закатом, но и впечатляющими видами на Белые скалы и Геленджикскую бухту. В стоимость включены прогулка на яхте, услуги гида-сомелье, дегустация пяти сортов вина и закуски

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы отправитесь в захватывающее путешествие по волнам Чёрного моря, в котором насладитесь красотой природы и погрузитесь в мир вкусов российского вина. Сопровождать вас будут капитан и я, сомелье и винный гид.

Я предложу вам дегустацию пяти отечественных вин разных сортов и идеально подходящие к ним закуски. Подробно расскажу о каждом вине, их происхождении, особенностях производства и лучшем сочетании с блюдами.

Во время прогулки будем наслаждаться не только винами и красочным закатом, но и впечатляющими видами на Белые скалы и Геленджикскую бухту.

Организационные детали

В стоимость всё включено: прогулка на яхте, услуги гида-сомелье, дегустация 5 сортов вина и закуски.