Представьте себе: плеск волн Чёрного моря, предзакатный свет, белоснежная яхта и непринуждённая беседа за бокалом вина. Эта фантазия легко может стать реальностью. Приглашаю вас на яхтенную прогулку с дегустацией вин
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы отправитесь в захватывающее путешествие по волнам Чёрного моря, в котором насладитесь красотой природы и погрузитесь в мир вкусов российского вина. Сопровождать вас будут капитан и я, сомелье и винный гид.
Я предложу вам дегустацию пяти отечественных вин разных сортов и идеально подходящие к ним закуски. Подробно расскажу о каждом вине, их происхождении, особенностях производства и лучшем сочетании с блюдами.
Во время прогулки будем наслаждаться не только винами и красочным закатом, но и впечатляющими видами на Белые скалы и Геленджикскую бухту.
Организационные детали
В стоимость всё включено: прогулка на яхте, услуги гида-сомелье, дегустация 5 сортов вина и закуски.
в субботу в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Геленджике
Меня зовут Александра. По образованию я и инженер-технолог винного производства, и сомелье. Есть опыт работы как в проведении дегустаций, так и на производстве. Объездила многие винодельни России. Провожу винные мастер-классы и дегустации, знакомлю гостей с историей российского виноделия. Нести культуру потребления вина в России — моя основная цель.Задать вопрос
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