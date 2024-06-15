Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье

Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Представьте себе: плеск волн Чёрного моря, предзакатный свет, белоснежная яхта и непринуждённая беседа за бокалом вина. Эта фантазия легко может стать реальностью. Приглашаю вас на яхтенную прогулку с дегустацией вин
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на борту в самое романтичное время суток. Будем наслаждаться солёным бризом, заходящим солнцем и ликбезом от профессионального сомелье.

В ходе экскурсии вас ждёт захватывающее путешествие по волнам Чёрного моря, где вы насладитесь красотой природы и погрузитесь в мир вкусов российского вина.

Сопровождать вас будут капитан и гид-сомелье, который предложит дегустацию пяти отечественных вин разных сортов и идеально подходящие к ним закуски.

Подробно расскажет о каждом вине, их происхождении, особенностях производства и лучшем сочетании с блюдами.

Во время прогулки можно будет наслаждаться не только винами и красочным закатом, но и впечатляющими видами на Белые скалы и Геленджикскую бухту. В стоимость включены прогулка на яхте, услуги гида-сомелье, дегустация пяти сортов вина и закуски

Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы отправитесь в захватывающее путешествие по волнам Чёрного моря, в котором насладитесь красотой природы и погрузитесь в мир вкусов российского вина. Сопровождать вас будут капитан и я, сомелье и винный гид.

Я предложу вам дегустацию пяти отечественных вин разных сортов и идеально подходящие к ним закуски. Подробно расскажу о каждом вине, их происхождении, особенностях производства и лучшем сочетании с блюдами.

Во время прогулки будем наслаждаться не только винами и красочным закатом, но и впечатляющими видами на Белые скалы и Геленджикскую бухту.

Организационные детали

В стоимость всё включено: прогулка на яхте, услуги гида-сомелье, дегустация 5 сортов вина и закуски.

в субботу в 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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