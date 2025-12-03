Новороссийск один из центров виноделия в Краснодарском крае, не уступая винодельческим центрам как Анапский, Крымский районы и Таманский полуостров. В отличие от перечисленных мест, винодельни Новороссийска расположены у Черного моря, что создает особенный терруар для выращивания винограда. Новороссийские винодельни имеют богатую историю, которая началась в 19 веке и отличаются своей культурой виноделия, что создает свою изюминку для любителей отечественного вина и интересных легенд. Вы посетите две старинные винодельни: Абрау – Дюрсо и Мысхако. Проследите этапы производства вина, познакомитесь с технологией производства игристого вина классическим шампанским способом. А также полюбуетесь потрясающей местной природой: горами, холмами, озером и морем. Что вас ожидает Живописные виды Вы погуляете по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями, подниметесь на приозерные смотровые площадки и полюбуетесь с высоты изумрудной водой. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, а ценителям ручной работы — необычные изделия на арт-базаре. А вечером мы посмотрим лазерное шоу поющих фонтанов. Винный дом Абрау – Дюрсо Абрау-Дюрсо славится не только завораживающими пейзажами, но и интересной историей. Вы узнаете, как образовалось озеро Абрау и как оно погубило целый адыгский аул. А также: как эти места связаны с князем Голицыным и при каких обстоятельствах здесь появился винный дом, с которого началась эпоха российского шампанского. Винодельня Мысхако Мысхако — одна из старейших виноделен страны, известная изысканными напитками для роскошных ужинов. Вы узнаете о всех этапах изготовления элитного вина: от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции. А также раскроете, как с винодельней связан Леонид Ильич Брежнев и кто такой «Колдун». Поучаствуете в дегустации и полюбуетесь окружающими винодельню горами и холмами.
