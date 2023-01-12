Встреча. Знакомство с городом

Встреча с гидом на вокзале г. Рязань до 7:00.
Свободное время на завтрак.
Экскурсия по городу «Исторические летописи Рязани».
На экскурсии мы обсудим особенности исторической застройки Рязани и основные вехи ее истории, побываем в Соборном парке, увидим живописную церковь Спаса на Яру, посмотрим на центральные улицы города, остановимся у памятников Сергею Есенину, великому князю Олегу Рязанскому, воеводе Евпатию Коловрату.
Посещение Рязанского кремля.
Рязанский кремль – обширный комплекс древних построек, памятник архитектуры федерального значения. Мы сможем увидеть Успенский собор, построенный по образцу московского, но в стиле нарышкинского барокко, Архангельский собор XV в. и другие храмы Рязанского кремля.
Также здесь расположен знаменитый дворец Олега с белокаменным крыльцом, где прежде жили рязанские архиереи, а теперь базируется музей-заповедник.
Мы увидим также жилые постройки, кремлевский вал, сможем прогуляться по зеленым аллеям кремля.
Обед (доп. плата).
Размещение в отеле
Экскурсия в Рязанский художественный музей.
В музее представлена живопись русских и западноевропейских художников, древнерусские иконы, фарфор, скульптуры.
Кроме того, здесь представлено местное народное творчество: костюмы, керамика, глиняные игрушки, вышивка и кружево.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию в г. Касимов.
По пути – посещение села Ласково – родины Февронии.
А знаменита она вот чем: «Повесть о Петре и Февронии», написанная Ермолаем-Еразмом в XVI столетии, рассказывает о девушке из рязанского села, называемого Ласково.
Сказание сие довольно любопытное по содержанию и заключает сразу две истории, подробнее о которых вы узнаете в ходе экскурсии.
Посещение посёлка Гусь-Железный.
Вас ждёт осмотр основных достопримечательностей посёлка и рассказ об удивительных легендах этих мест.
Осмотр Усадьбы Баташевых в Гусь-Железном.
Промышленная усадьба Баташевых с грандиозным храмом, похожим на английское аббатство, окружена множеством легенд и до сих пор притягивает в Гусь-Железный охотников за сокровищами и любителей острых ощущений.
Экскурсия по городу Касимов.
За свои 800 с лишним лет он успел побывать пограничной крепостью Владимиро-Суздальского княжества, столицей Касимовского ханства и уездным городком Рязанской губернии.
Исторический центр Касимова без больших потерь пережил потрясения 20 века и избежал нашествие современной архитектуры. В 2015 г. Касимов вошел в ассоциацию городов туристического маршрута «Золотое кольцо России».
В ходе экскурсии вы увидите купеческие особняки, православные церкви и татарские постройки, а также сможете полюбоваться красавицей – Окой и её плавным течением.
На противоположном берегу реки начинаются леса Окского биосферного заповедника с пойменными озерами, где гнездятся гуси, журавли, утки, цапли, а во время перелетов останавливаются многотысячные стаи водоплавающих птиц.
Посещение краеведческого музея г. Касимов.
Этот музей – один из старейших в Рязанском крае – был основан в 1919 г. как хранилище древностей, а уже в 1921 г. открыл свои двери для посетителей.
Первыми экспонатами стали ценности из усадебных имений Голицыных и Олениных, а также предметы крестьянской одежды и бытовой утвари.
Основа экспозиции – предметы русской и татарской этнографии, живописи и археологии.
Обед (доп. плата).
Посещение музея самоваров.
Музей «Русский самовар» был открыт в день 850-летия Касимова (то есть, в сентябре 2007 г.).
Его экспозиция посвящена старинному русскому быту и представляет собой коллекцию работ, изготовленных мастерами со всей России.
Здесь есть самовары в форме рюмки, яйца, желудя, груши, шара… И, само собой, классические «самоварные» формы, знакомые с детства.
Посещение музея колоколов.
Три зала музея предлагают гостям посмотреть на множество самых разных церковных, корабельных, поддужных и других колоколов.
Всего коллекция насчитывает свыше 1450 объектов.
Кстати, у города есть второе название – «Колокольный», данное ему из-за того, что жители еще при Иване Грозном промышляли изготовлением этих ударных и музыкальных инструментов.
Возвращение в Рязань.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Посещение Музея Истории Рязанского Леденца с мастер-классом.
Музей не просто удивляет своей экспозицией, посвященной старой Рязани и Рязанской губернии по части производства сахара и сахароварения, он поведает реальные исторические факты, изобретения и рационализаторство того времени.
Вы узнаете, где впервые научились добывать сахар, из чего в старину делали конфеты, и как появилось излюбленное лакомство всех мальчишек и девчонок – знаменитый «петушок» на палочке.
На сладком мастер-классе по изготовлению и росписи леденца наши мастера научат варить знаменитый рязанский леденец, и затем каждый сможет расписать его в лучших традициях сахароваров Рязанской губернии.
Билеты и мастер-класс оплачиваются дополнительно.
Обед (доп. плата).
По желанию, за доп. плату, экскурсионная программа в Музее «Фабрика игрушек».
Вас ждёт:
А также просмотр короткого сказочного ролика о Рязанских глазастых грибах.
На память у участников этого приключения останется сувенир, созданный своими руками.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в село Константиново.
Посещение Усадьбы родителей С. А. Есенина.
В селе Константиново расположен государственный музей-заповедник Сергея Есенина.
Здесь поэт родился, здесь прошли его детство и юность.
На территории музея-заповедника можно посетить
Мы также сможем прогуляться по селу и насладиться той природой, которая вдохновляла знаменитого поэта.
Обед (доп плата).
Переезд в Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь.
Осмотр Пощуповского монастыря.
Монастырь намного старше тех зданий, которые мы сможем увидеть.
Он основан на рубеже XII-XIII вв. , но неоднакратно подвергался набегам крымских татар и был перенесен на новое место, чуть севернее, в XVI в.
Но и тогда все постройки монастыря были деревянными.
Сегодня мы сможем увидеть в монастыре Иоанно-Богословский и Успенский соборы XIX в., потрясающей красоты колокольни, жилые и хозяйственные постройки.
Монастырь также известен чудотворной иконой апостола Иоанна и целебным источником, расположенным неподалёку.
В источнике можно искупаться и набрать воды.
По возможности, мы заедем в центр «Азбука пчелы» (на территории НИИ пчеловодства) на дегустацию меда (оплачивается дополнительно).
Вам будет предложено несколько видов меда и продуктов пчеловодства: пыльца, перга, трутневой расплод и прочее.
Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях и лечебных свойствах медовых композиций и продуктов пчеловодства.
Переезд в Новоселки.
Посещение музея братьев Пироговых.
Мы посетим украшенный ажурной резьбой дом, где жили знаменитые оперные певцы братья Пироговы.
Будучи сыновьями рязанского плотника, они прославили русское оперное искусство на весь мир.
Некоторые партии в их исполнении так и остались непревзойденными.
Возвращение в Рязань.
Свободное время.
Вы сможете прогуляться по городу, приобрести сувениры или бросить монетку с надеждой вернуться в Рязань.
Трансфер на железнодорожный вокзал города Рязань.
Отправление в С. -Петербург: на любом поезде с отправлением из Рязани после 20:30.
Отправление в Москву: на любом поезде с отправлением из Рязани после 20:30.
Тур предусматривает проживание в отеле в комфортабельных номерах с удобствами.
|Дата заезда
|Двухместное
|Одноместное
|05.01.2023
|22 600
|25 600
Отель «Пик» находится в центре Рязани. К вашим услугам ресторан европейской кухни, сауна, массажный кабинет и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Современные номера располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, письменным столом, холодильником и собственной ванной комнатой с ванной.
К вашим услугам фитнес-центр, круглосуточная стойка регистрации и бар.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».