ежедневно в 18:00

Морская прогулка на закате. Наш теплоход отправляется с пристани Геленджика в час, когда морские волны сияют мягким золотым светом, а небо раскрашивается красками южного заката. На палубе лайнера вы насладитесь этими сказочными пейзажами и запечатлеете их на фотографиях.
Живая музыка на палубе. Романтичные пейзажи Черного моря дополнят мелодии саксофона и других инструментов.
Комфортабельный лайнер. Во время прогулки вы сможете расположиться на мягких сиденьях за столиками, послушать экскурсионную или развлекательную программу: на борту работают гид и ведущий. А в баре и ресторанах теплохода можно заказать напитки и блюда японской и европейской кухни.