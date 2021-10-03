ежедневно в 18:00

Золотой час: морская прогулка на теплоходе

Полюбоваться Черным морем и окрестностями Геленджика в лучах заката с палубы лайнера

4.5
7 отзывов
Групповая
Волшебные оттенки заката, вечерняя прохлада и звуки саксофона — приглашаем вас на романтичную морскую прогулку! На теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 200 человек, вы проплывете по волнам Черного моря, наслаждаясь бризом, живой музыкой и лучами заходящего солнца.

А также сможете отдохнуть в баре на борту и послушать экскурсионную программу.
Золотой час: морская прогулка на теплоходе
Золотой час: морская прогулка на теплоходе
Золотой час: морская прогулка на теплоходе
Золотой час: морская прогулка на теплоходе
Золотой час: морская прогулка на теплоходе
Золотой час: морская прогулка на теплоходе
Золотой час: морская прогулка на теплоходе
Золотой час: морская прогулка на теплоходе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Морская прогулка на закате. Наш теплоход отправляется с пристани Геленджика в час, когда морские волны сияют мягким золотым светом, а небо раскрашивается красками южного заката. На палубе лайнера вы насладитесь этими сказочными пейзажами и запечатлеете их на фотографиях.
Живая музыка на палубе. Романтичные пейзажи Черного моря дополнят мелодии саксофона и других инструментов.
Комфортабельный лайнер. Во время прогулки вы сможете расположиться на мягких сиденьях за столиками, послушать экскурсионную или развлекательную программу: на борту работают гид и ведущий. А в баре и ресторанах теплохода можно заказать напитки и блюда японской и европейской кухни.

Организационные детали

  • На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления лайнера
  • Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе в группе от 70 до 200 человек в зависимости от сезона
  • На борту работают аниматоры и экскурсовод из нашей команды
  • Дополнительно в кассе причала оплачивается страховой взнос до 80 руб.
  • Вы можете взять с собой перекус или заказать еду на теплоходе. Алкогольные напитки брать с собой запрещено.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральном причале
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 18:00

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
3 окт 2021
Повезло с погодой. Все понравилось. Интересно и весело!
Н
27 сен 2021
Скорее всего, это не экскурсия. а прогулка. Хорошо выбрано время, чтобы увидеть красоту заката на море. прекрасно, что выбран саксофон. НО! Погода в этом году уже не радовала теплом, и удивительно, что нельзя было слушать гида (скорее затейника) и музыку в салоне. Это так сложно, провести трансляцию или нужна независимо от погоды массовость на верхней палубе?
Максим
Ответ гида:
Наталья, добрый день! Спасибо за обратную связь. Наша прогулка действительно проходит вечером осенью, поэтому мы рекомендуем одеваться с учётом этого, а не приходить в шортах в +15. Но даже для таких отчаянных людей у нас предусмотрены тёплые пледы и горячие напитки. Судя по всему, вам всё понравилось и три звезды вы поставили погоде. Жаль что на странице нашей морской прогулки.
А
30 авг 2021
Прогулка очень понравилась,до этого на теплоходе никогда не катались,поэтому для нас это было ещё интереснее)) Теплоход очень большой,работает бар и кухня,мы брали роллы и пару коктейлей,все очень вкусно и принесли быстро,пофоткали закат,послушали саксофон и нас даже не укачало))
Ю
30 авг 2021
Очень романтичное настроение с первых минут на борту! Потрясающий закат в сочетании с живой музыкой, лучшее завершение дня! Спасибо ребята, что дарите такую сказку в прекрасном городе
Оля
27 авг 2021
Как же очень понравилось на Империи. Огромный и красивый лайнер,всем советую, закат потрясающий, персонал доброжелательный, экскурсовод много всего интересного рассказал. Спасибо, всем советую на эту экскурсию.
Л
15 авг 2021
В запланированный день не успели на экскурсию из-за дорожной ситуации. Перенесли на следующий день без проблем.
Ю
20 июля 2021
К экскурсии никаких вопросов, дельфины плавали очень близко, закат, красота, гид прикольный, в общем, никаких сожалений, только приятные воспоминания.
Музыка на любителя, но на передней палубе не особо её слышно, да и виды поинтереснее, так что тут тоже норм.
Но! Даже нет, не так. НО! Кухня - отвратительная. И ладно бы просто дорогая, цены как и везде на российском юге, так хоть бы нормально готовили за эти деньги. Заказали гренки и мохито (гренки, Карл! Просто жареный хлеб, казалось бы, как его можно испортить. ) такое ощущение, что гренки те кремировали. Просто уголечки. И мохито - горькая вода с лаймом. Спасибо за заказ, с вас 500 рублей. В общем, на экскурсию только сытыми или со своим перекусом.

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