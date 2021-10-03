ежедневно в 18:00

К экскурсии никаких вопросов, дельфины плавали очень близко, закат, красота, гид прикольный, в общем, никаких сожалений, только приятные воспоминания.

Музыка на любителя, но на передней палубе не особо её слышно, да и виды поинтереснее, так что тут тоже норм.

Но! Даже нет, не так. НО! Кухня - отвратительная. И ладно бы просто дорогая, цены как и везде на российском юге, так хоть бы нормально готовили за эти деньги. Заказали гренки и мохито (гренки, Карл! Просто жареный хлеб, казалось бы, как его можно испортить. ) такое ощущение, что гренки те кремировали. Просто уголечки. И мохито - горькая вода с лаймом. Спасибо за заказ, с вас 500 рублей. В общем, на экскурсию только сытыми или со своим перекусом.