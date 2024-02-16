Приглашаем вас в насыщенный двухдневный тур по красотам сказочного Домбая.
Вы попадете в уникальный горнолыжный курорт и природный заповедник, где можно отдохнуть и телом, и душой.
Вы попадете в уникальный горнолыжный курорт и природный заповедник, где можно отдохнуть и телом, и душой.
Ближайшие даты:16
фев
Время начала: 18:00
Описание тура
Активный отдых, фантастические виды, свежий горный воздух, нарзанные источники, любопытные факты о местах и много другое – ждет вас в рамках нашего тура! Программа тура размещена ниже. Знакомьтесь! Важно знать:
3 дня и 2 ночи 30 января 2025 - 2 февраля 2025 Отправление из Дивноморска 22:00, Геленджик - 22:30, Кабардинка - 23:00, Новороссийск - 23:30 Программа тура: 1-й день 31 января пятница 10:00 - 11:00 прибытие в Домбай. Размещение в гостинице «МЕРИДИАН» Эта гостиница находится в самом центре курорта вблизи канатных дорог. Рынок, Сбербанк, красивая мечеть на фоне гор Кавказа - всё это в непосредственной близости. На огромной площади перед гостиницей - ледовый каток (прокат коньков). Сравнительно небольшие и безопасные саночные склоны, которые не пересекаются с лыжниками и сноубордистами позволят Вам весело провести время с детьми. Ватрушки для катания также можно взять напрокат. Вечерняя дискотека, известная за пределами Домбая, под открытым небом, прямо на снегу - это тоже на плошали перед "Горными вершинами". 2-й день 1 февраля суббота (ПО ЖЕЛАНИЮ) Джамагатское ущелье: Этот маршрут пользуется популярностью благодаря нарзанным источникам, находящимся в верховья: р. Джамагат. Вода углекисло-известково-железистая с температурой 6 градусов, по вкусу напоминающая кисловодские нарзаны. Дорога к источнику проходит через обширную поляну с названием Энергетическая Уникальное место, действительно пропитано бьющей через край энергией. Здесь приятно побыть на едине с собої и полюбоваться на седые громады горных пиков. 3-ий день 2 февраля воскреснье 12:00 - освобождение номеров 14:00-отьезд с Домбая 15:00 - обед в Теберде, кафе "Любимое" (вкуснейшая национальная кухня Карачаево-Черкессии) Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Важная информация: Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Канатная дорога - 1000-2000 Питание: комплексный обед 700 рублей Дети на доп. месте 9000руб. до 12 лет.
3 дня и 2 ночи 30 января 2025 - 2 февраля 2025 Отправление из Дивноморска 22:00, Геленджик - 22:30, Кабардинка - 23:00, Новороссийск - 23:30 Программа тура: 1-й день 31 января пятница 10:00 - 11:00 прибытие в Домбай. Размещение в гостинице «МЕРИДИАН» Эта гостиница находится в самом центре курорта вблизи канатных дорог. Рынок, Сбербанк, красивая мечеть на фоне гор Кавказа - всё это в непосредственной близости. На огромной площади перед гостиницей - ледовый каток (прокат коньков). Сравнительно небольшие и безопасные саночные склоны, которые не пересекаются с лыжниками и сноубордистами позволят Вам весело провести время с детьми. Ватрушки для катания также можно взять напрокат. Вечерняя дискотека, известная за пределами Домбая, под открытым небом, прямо на снегу - это тоже на плошали перед "Горными вершинами". 2-й день 1 февраля суббота (ПО ЖЕЛАНИЮ) Джамагатское ущелье: Этот маршрут пользуется популярностью благодаря нарзанным источникам, находящимся в верховья: р. Джамагат. Вода углекисло-известково-железистая с температурой 6 градусов, по вкусу напоминающая кисловодские нарзаны. Дорога к источнику проходит через обширную поляну с названием Энергетическая Уникальное место, действительно пропитано бьющей через край энергией. Здесь приятно побыть на едине с собої и полюбоваться на седые громады горных пиков. 3-ий день 2 февраля воскреснье 12:00 - освобождение номеров 14:00-отьезд с Домбая 15:00 - обед в Теберде, кафе "Любимое" (вкуснейшая национальная кухня Карачаево-Черкессии) Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Важная информация: Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Канатная дорога - 1000-2000 Питание: комплексный обед 700 рублей Дети на доп. месте 9000руб. до 12 лет.
•3 дня и 2 ночи 30 января 2025 - 2 февраля 2025 Отправление из Дивноморска 22:00, Геленджик - 22:30, Кабардинка - 23:00, Новороссийск - 23:30 Программа тура: 1-й день 31 января пятница 10:00 - 11:00 прибытие в Домбай. Размещение в гостинице «МЕРИДИАН» Эта гостиница находится в самом центре курорта вблизи канатных дорог. Рынок, Сбербанк, красивая мечеть на фоне гор Кавказа - всё это в непосредственной близости. На огромной площади перед гостиницей - ледовый каток (прокат коньков). Сравнительно небольшие и безопасные саночные склоны, которые не пересекаются с лыжниками и сноубордистами позволят Вам весело провести время с детьми. Ватрушки для катания также можно взять напрокат. Вечерняя дискотека, известная за пределами Домбая, под открытым небом, прямо на снегу - это тоже на плошали перед "Горными вершинами". 2-й день 1 февраля суббота (ПО ЖЕЛАНИЮ) Джамагатское ущелье: Этот маршрут пользуется популярностью благодаря нарзанным источникам, находящимся в верховья: р. Джамагат. Вода углекисло-известково-железистая с температурой 6 градусов, по вкусу напоминающая кисловодские нарзаны. Дорога к источнику проходит через обширную поляну с названием Энергетическая Уникальное место, действительно пропитано бьющей через край энергией. Здесь приятно побыть на едине с собої и полюбоваться на седые громады горных пиков. 3-ий день 2 февраля воскреснье 12:00 - освобождение номеров 14:00-отьезд с Домбая 15:00 - обед в Теберде, кафе "Любимое" (вкуснейшая национальная кухня Карачаево-Черкессии) Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Важная информация: Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Канатная дорога - 1000-2000 Питание: комплексный обед 700 рублей Дети на доп. месте 9000руб. до 12 лет
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домбай
- Джамагадское ущелье
- Туманлы-Кёль (Туманное озеро)
- Скалы, поросшие мхом
- Огромные валуны
- Высокие пихты
- Горная река с бирюзовой водой
Что включено
- Проживание в гостинице
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Транспортная страховка
- Экскурсионное обслуживание
- Два завтрака.
Что не входит в цену
- Джиппинг (1400 рублей)
- Канатная дорога (700-1600 рублей)
- Комплексный обед (на обратном пути, 600 рублей).
Место начала и завершения?
Геленджик, улица Кирова 12
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.