Активный отдых, фантастические виды, свежий горный воздух, нарзанные источники, любопытные факты о местах и много другое – ждет вас в рамках нашего тура! Программа тура размещена ниже. Знакомьтесь! Важно знать:

3 дня и 2 ночи 30 января 2025 - 2 февраля 2025 Отправление из Дивноморска 22:00, Геленджик - 22:30, Кабардинка - 23:00, Новороссийск - 23:30 Программа тура: 1-й день 31 января пятница 10:00 - 11:00 прибытие в Домбай. Размещение в гостинице «МЕРИДИАН» Эта гостиница находится в самом центре курорта вблизи канатных дорог. Рынок, Сбербанк, красивая мечеть на фоне гор Кавказа - всё это в непосредственной близости. На огромной площади перед гостиницей - ледовый каток (прокат коньков). Сравнительно небольшие и безопасные саночные склоны, которые не пересекаются с лыжниками и сноубордистами позволят Вам весело провести время с детьми. Ватрушки для катания также можно взять напрокат. Вечерняя дискотека, известная за пределами Домбая, под открытым небом, прямо на снегу - это тоже на плошали перед "Горными вершинами". 2-й день 1 февраля суббота (ПО ЖЕЛАНИЮ) Джамагатское ущелье: Этот маршрут пользуется популярностью благодаря нарзанным источникам, находящимся в верховья: р. Джамагат. Вода углекисло-известково-железистая с температурой 6 градусов, по вкусу напоминающая кисловодские нарзаны. Дорога к источнику проходит через обширную поляну с названием Энергетическая Уникальное место, действительно пропитано бьющей через край энергией. Здесь приятно побыть на едине с собої и полюбоваться на седые громады горных пиков. 3-ий день 2 февраля воскреснье 12:00 - освобождение номеров 14:00-отьезд с Домбая 15:00 - обед в Теберде, кафе "Любимое" (вкуснейшая национальная кухня Карачаево-Черкессии) Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Важная информация: Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Канатная дорога - 1000-2000 Питание: комплексный обед 700 рублей Дети на доп. месте 9000руб. до 12 лет.

3 дня и 2 ночи 30 января 2025 - 2 февраля 2025 Отправление из Дивноморска 22:00, Геленджик - 22:30, Кабардинка - 23:00, Новороссийск - 23:30 Программа тура: 1-й день 31 января пятница 10:00 - 11:00 прибытие в Домбай. Размещение в гостинице «МЕРИДИАН» Эта гостиница находится в самом центре курорта вблизи канатных дорог. Рынок, Сбербанк, красивая мечеть на фоне гор Кавказа - всё это в непосредственной близости. На огромной площади перед гостиницей - ледовый каток (прокат коньков). Сравнительно небольшие и безопасные саночные склоны, которые не пересекаются с лыжниками и сноубордистами позволят Вам весело провести время с детьми. Ватрушки для катания также можно взять напрокат. Вечерняя дискотека, известная за пределами Домбая, под открытым небом, прямо на снегу - это тоже на плошали перед "Горными вершинами". 2-й день 1 февраля суббота (ПО ЖЕЛАНИЮ) Джамагатское ущелье: Этот маршрут пользуется популярностью благодаря нарзанным источникам, находящимся в верховья: р. Джамагат. Вода углекисло-известково-железистая с температурой 6 градусов, по вкусу напоминающая кисловодские нарзаны. Дорога к источнику проходит через обширную поляну с названием Энергетическая Уникальное место, действительно пропитано бьющей через край энергией. Здесь приятно побыть на едине с собої и полюбоваться на седые громады горных пиков. 3-ий день 2 февраля воскреснье 12:00 - освобождение номеров 14:00-отьезд с Домбая 15:00 - обед в Теберде, кафе "Любимое" (вкуснейшая национальная кухня Карачаево-Черкессии) Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Важная информация: Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Канатная дорога - 1000-2000 Питание: комплексный обед 700 рублей Дети на доп. месте 9000руб. до 12 лет.

•3 дня и 2 ночи 30 января 2025 - 2 февраля 2025 Отправление из Дивноморска 22:00, Геленджик - 22:30, Кабардинка - 23:00, Новороссийск - 23:30 Программа тура: 1-й день 31 января пятница 10:00 - 11:00 прибытие в Домбай. Размещение в гостинице «МЕРИДИАН» Эта гостиница находится в самом центре курорта вблизи канатных дорог. Рынок, Сбербанк, красивая мечеть на фоне гор Кавказа - всё это в непосредственной близости. На огромной площади перед гостиницей - ледовый каток (прокат коньков). Сравнительно небольшие и безопасные саночные склоны, которые не пересекаются с лыжниками и сноубордистами позволят Вам весело провести время с детьми. Ватрушки для катания также можно взять напрокат. Вечерняя дискотека, известная за пределами Домбая, под открытым небом, прямо на снегу - это тоже на плошали перед "Горными вершинами". 2-й день 1 февраля суббота (ПО ЖЕЛАНИЮ) Джамагатское ущелье: Этот маршрут пользуется популярностью благодаря нарзанным источникам, находящимся в верховья: р. Джамагат. Вода углекисло-известково-железистая с температурой 6 градусов, по вкусу напоминающая кисловодские нарзаны. Дорога к источнику проходит через обширную поляну с названием Энергетическая Уникальное место, действительно пропитано бьющей через край энергией. Здесь приятно побыть на едине с собої и полюбоваться на седые громады горных пиков. 3-ий день 2 февраля воскреснье 12:00 - освобождение номеров 14:00-отьезд с Домбая 15:00 - обед в Теберде, кафе "Любимое" (вкуснейшая национальная кухня Карачаево-Черкессии) Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Важная информация: Стоимость тура на человека: проживание в номерах полулюкс - 14000 рублей проживание в номерах стандарт 12000 рублей проезд на комфортабельно автобусе, транспортная страховка, услуги экскурсовода Дополнительные расходы: Джиппинг - 2400 рублей Канатная дорога - 1000-2000 Питание: комплексный обед 700 рублей Дети на доп. месте 9000руб. до 12 лет