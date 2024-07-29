Что ещё посмотреть – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Горно-Алтайске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Великая долина Катуни: тур-конструктор
На машине
62 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
21 000 за всё до 2 чел.
Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
22 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
23 авг в 08:00
26 авг в 08:00
10 500 за всё до 5 чел.
Чемал - легенды и реальность
На автобусе
27 отзывов
13 часов
Групповая
до 16 чел.
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
3 500 за человека
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
На машине
79 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 21:59
Завтра в 00:59
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    29 июля 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Хочу выразить благодарность Александру за внимание, которое он проявил к нашим пожеланиям по туру, соориентировал по времени и дал подсказки
    читать дальше

    по локациям, а также подобрал нам замечательного гида Олесю! С Олесей, которая также является травницей, мы провели очень насыщенный день, проехали почти весь Чемальский тракт до посёлка, где она живёт, попробовали её чай, собранный вручную, и, самое главное, - смогли замиксовать свой собственный сбор и взять с собой! У Александра действительно надежная команда крутых гидов! Считаю, что такой индивидуальный тур-конструктор представляет собой отличную возможность исследовать эту часть Алтая в том темпе и объеме, которые вы хотите.

  • М
    Марина
    26 июля 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Огромная благодарность нашему гиду-водителю Максиму за прекрасно проведённые четыре дня нашего путешествия по Чемалу и Чуйскому тракту!!!! Мы узнали много
    читать дальше

    интересного, познавательного. Всегда вежлив, спокоен, доброжелателен,очень интересный рассказчик!!!! Воодушевившись этой поездкой планируем приехать ещё раз, чтобы Максим показал нам новые красоты Алтая!!!

    Огромная благодарность нашему гиду-водителю Максиму за прекрасно проведённые четыре дня нашего путешествия по Чемалу и Чуйскому
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Eздили за Чемал до Ороктойского моста с Алексеем, отлично провели время, сопровождающий общительный, отзывчивый - где надо остановится, предложит выбор
    читать дальше

    мест, где можно поесть, в целом было очень комфортно. Ну, виды что оценивать:), тут и так все понятно, что сплошная красота

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Великая долина Катуни: тур-конструктор
  2. Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
  3. Чемал - легенды и реальность
  4. Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Самое главное
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 190 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам