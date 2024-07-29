читать дальше

по локациям, а также подобрал нам замечательного гида Олесю! С Олесей, которая также является травницей, мы провели очень насыщенный день, проехали почти весь Чемальский тракт до посёлка, где она живёт, попробовали её чай, собранный вручную, и, самое главное, - смогли замиксовать свой собственный сбор и взять с собой! У Александра действительно надежная команда крутых гидов! Считаю, что такой индивидуальный тур-конструктор представляет собой отличную возможность исследовать эту часть Алтая в том темпе и объеме, которые вы хотите.