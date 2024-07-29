6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВеликая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
21 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
23 авг в 08:00
26 авг в 08:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
13 часов
Групповая
до 16 чел.
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
3 500₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 21:59
Завтра в 00:59
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав29 июля 2024Хочу выразить благодарность Александру за внимание, которое он проявил к нашим пожеланиям по туру, соориентировал по времени и дал подсказки
- ММарина26 июля 2024Огромная благодарность нашему гиду-водителю Максиму за прекрасно проведённые четыре дня нашего путешествия по Чемалу и Чуйскому тракту!!!! Мы узнали много
- ЕЕкатерина15 июля 2024Eздили за Чемал до Ороктойского моста с Алексеем, отлично провели время, сопровождающий общительный, отзывчивый - где надо остановится, предложит выбор
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Что ещё посмотреть»
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