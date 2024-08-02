Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Горно-Алтайске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чемал - легенды и реальность
На автобусе
27 отзывов
13 часов
Групповая
до 16 чел.
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
3 500 за человека
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
На автобусе
3 отзыва
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
10 авг в 09:00
15 авг в 09:00
4 100 за человека
Горно-Алтайск: история и современность
На автобусе
На микроавтобусе
15 отзывов
3 часа
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
10 авг в 12:00
17 авг в 12:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    2 августа 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Посетила экскурсию Чемал - легенды и реальность 31.07.24. Понравилось всё, очень! Спасибо нашему гиду Наталье, вы настоящий профессионал и очень хороший человек! Всем рекомендую посетить данную экскурсию!
  • А
    Александр
    21 июля 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Прекрасная экскурсия. Как же нам повезло,что мы наткнулись на эту экскурсию в интернете. Это была лучшая поездка за наш отпуск.
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    Наталья - прекрасный экскурсовод,было очень интересно и познавательно. В автомобиле на котором мы передвигались по маршруту был кондиционер, влажные салфетки и вода в холодильнике, было очень приятно, виден опыт и подход к своему делу. Получили очень много эмоций. На всех локациях было достаточно времени, чтобы пофотографироваться и наслаждаться природой. Всем горячо рекомендую!! 👍👍

    Прекрасная экскурсия. Как же нам повезло,что мы наткнулись на эту экскурсию в интернете. Это была лучшаяПрекрасная экскурсия. Как же нам повезло,что мы наткнулись на эту экскурсию в интернете. Это была лучшаяПрекрасная экскурсия. Как же нам повезло,что мы наткнулись на эту экскурсию в интернете. Это была лучшаяПрекрасная экскурсия. Как же нам повезло,что мы наткнулись на эту экскурсию в интернете. Это была лучшая
  • М
    Марина
    19 июля 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Экскурсия нам очень понравилась! Изначально планировали взять индивидуальную - на нашу группу из 5-ти человек, но абсолютно не пожалели о
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    том, что попали на групповую. У нас была небольшая группа (13 человек), комфортабельный микроавтобус и очень хороший гид - Наталья. Программа получилась насыщенная - много точек на маршруте и масса ярких впечатлений. В общей сложности - от выезда из гостиницы до возвращения - получилось около 14 часов:) Но оно, несомненно, того стоило! Время пролетело незаметно, и приятная усталость накатила только в самом конце. Спасибо за день, который мы не забудем! 🫶

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 4 100. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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