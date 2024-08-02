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том, что попали на групповую. У нас была небольшая группа (13 человек), комфортабельный микроавтобус и очень хороший гид - Наталья. Программа получилась насыщенная - много точек на маршруте и масса ярких впечатлений. В общей сложности - от выезда из гостиницы до возвращения - получилось около 14 часов:) Но оно, несомненно, того стоило! Время пролетело незаметно, и приятная усталость накатила только в самом конце. Спасибо за день, который мы не забудем! 🫶