13 часов
Групповая
до 16 чел.
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
3 500₽ за человека
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
10 авг в 09:00
15 авг в 09:00
4 100₽ за человека
3 часа
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
10 авг в 12:00
17 авг в 12:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса2 августа 2024Посетила экскурсию Чемал - легенды и реальность 31.07.24. Понравилось всё, очень! Спасибо нашему гиду Наталье, вы настоящий профессионал и очень хороший человек! Всем рекомендую посетить данную экскурсию!
- ААлександр21 июля 2024Прекрасная экскурсия. Как же нам повезло,что мы наткнулись на эту экскурсию в интернете. Это была лучшая поездка за наш отпуск.
- ММарина19 июля 2024Экскурсия нам очень понравилась! Изначально планировали взять индивидуальную - на нашу группу из 5-ти человек, но абсолютно не пожалели о
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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