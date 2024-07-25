12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Начало: Манжерок
Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
6 часов
Аудиогид
Акташское автопутешествие: аудиотур от ретранслятора до горных духов
Начало: Ulitsa Lenina, 48, Aktash, Respúblika Altáy, Russi
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
990₽ за человека
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Алтайские чудеса
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Расписание: По пятницам и субботам в 08:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
3 200₽ за человека
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Чемал, остров Патмос, урочище Чечкыш
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Расписание: по понедельникам в 09:00
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
3 300₽ за человека
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Чуйский тракт сегодня
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Расписание: по субботам в 7:45
10 авг в 07:30
17 авг в 07:30
5 500₽ за человека
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Природная мозаика Алтая
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
3 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААникст25 июля 2024Отлично прошла экскурсия, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Экскурсии и походы в горы»
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