12 часов
Водная прогулка
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
11 авг в 07:00
13 авг в 07:00
6 700₽ за человека
15 часов
Групповая
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
12 авг в 07:00
19 авг в 07:00
5 400₽ за человека
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия Большое Золотое кольцо Алтая в Горно-Алтайске
Вас ждет путешествие по живописным местам Алтая с посещением Тавдинских пещер и водопада Камышлинский
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
10 авг в 09:00
15 авг в 09:00
4 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 июля 2024Отличная экскурсия, всё очень понравилось. Хотелось бы немного больше времени на остановках, но, к сожалению, при таких расстояниях это вряд ли возможно. Отдельное спасибо гиду Ирине Ивановне и водителю Ивану Георгиевичу за прекрасно проведённый день!
- ААнтон23 июля 2024Экскурсия отличная, экскурсовод не плохой, но мало точек для остановок! Иногда кажется, что трансфер заказал, а не экскурсию!
- ТТатьяна16 июля 2024Прекрасная экскурсия по интересным и красивым местам!
- ССергей9 июля 2024Замечательная экскурсия, проехали по Чуйскому тракту, проехали по перевалам, походили по горам. Однозначно рекомендую
- ЮЮлия13 июня 2024Ознакомительная экскурсия с Чемалом, насыщенная программа на весь день и прекрасные виды Алтая… Особая благодарность гиду Сергею Викторовичу за знакомство с регионом, легкость и позитивное отношение. Душевный Алтай!!! 🫶🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Популярные экскурсии»
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