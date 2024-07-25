С Светлана Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера Отличная экскурсия, всё очень понравилось. Хотелось бы немного больше времени на остановках, но, к сожалению, при таких расстояниях это вряд ли возможно. Отдельное спасибо гиду Ирине Ивановне и водителю Ивану Георгиевичу за прекрасно проведённый день!

А Антон Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера Экскурсия отличная, экскурсовод не плохой, но мало точек для остановок! Иногда кажется, что трансфер заказал, а не экскурсию!

Т Татьяна Большое Золотое кольцо Алтая Прекрасная экскурсия по интересным и красивым местам!

С Сергей Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера Замечательная экскурсия, проехали по Чуйскому тракту, проехали по перевалам, походили по горам. Однозначно рекомендую