Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Горно-Алтайске, цены от 4 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
На катере
На теплоходе
50 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
11 авг в 07:00
13 авг в 07:00
6 700 за человека
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
52 отзыва
15 часов
Групповая
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
12 авг в 07:00
19 авг в 07:00
5 400 за человека
Большое Золотое кольцо Алтая
66 отзывов
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия Большое Золотое кольцо Алтая в Горно-Алтайске
Вас ждет путешествие по живописным местам Алтая с посещением Тавдинских пещер и водопада Камышлинский
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
10 авг в 09:00
15 авг в 09:00
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 июля 2024
    Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
    Отличная экскурсия, всё очень понравилось. Хотелось бы немного больше времени на остановках, но, к сожалению, при таких расстояниях это вряд ли возможно. Отдельное спасибо гиду Ирине Ивановне и водителю Ивану Георгиевичу за прекрасно проведённый день!
  • А
    Антон
    23 июля 2024
    Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
    Экскурсия отличная, экскурсовод не плохой, но мало точек для остановок! Иногда кажется, что трансфер заказал, а не экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    Большое Золотое кольцо Алтая
    Прекрасная экскурсия по интересным и красивым местам!
  • С
    Сергей
    9 июля 2024
    Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
    Замечательная экскурсия, проехали по Чуйскому тракту, проехали по перевалам, походили по горам. Однозначно рекомендую
  • Ю
    Юлия
    13 июня 2024
    Большое Золотое кольцо Алтая
    Ознакомительная экскурсия с Чемалом, насыщенная программа на весь день и прекрасные виды Алтая… Особая благодарность гиду Сергею Викторовичу за знакомство с регионом, легкость и позитивное отношение. Душевный Алтай!!! 🫶🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
  2. Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
  3. Большое Золотое кольцо Алтая
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Самое главное
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 100 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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