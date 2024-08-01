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внятно, четко структурировал подачу материала. Да и чтож уж греха таить, транспорт тоже был более комфортабельный. Ирбизеку совет - говорить более громко, внятно по сути, а не просто «болтать» с туристами. В целом сложилось впечатление, что экскурсия не индивидуальная, а в «потоке». Вчера были туристы, устал, надо делать свои делать, завтра снова туристы, надо еще под над что то сделать, так что извините - пересядьте в другой транспорт, а я поехал по своим делам. В итоге добирались до отеля на какой то развалюхе. Трансфер отдельно еще плюс 3 тыс. руб. оплатили. Не солидно. Потому считаю что не стоит оно своих денег. Это не индивидуальная экскурсия.