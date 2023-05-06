Акташский ретранслятор (Горный Алтай)

Экстремальная индивидуальная экскурсия на вершину Верхняя в Горно-Алтайске

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Захватывающие приключение с подъемом на вершину Верхняя.

Преодолевая горный ландшафт на внедорожнике, вы покорите массив высотой 3000 метров! Вас ждут незабываемые впечатления, а также живописная панорама на ледники Северо-Чуйского тракта. А если останутся силы, сможете посетить таинственное озеро Горных духов или Алтайский Марс.
Акташский ретранслятор (Горный Алтай)
Акташский ретранслятор (Горный Алтай)
Акташский ретранслятор (Горный Алтай)
Акташский ретранслятор (Горный Алтай)
Акташский ретранслятор (Горный Алтай)
Акташский ретранслятор (Горный Алтай)
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Ледники Северо-Чуйского хребта
  • Курайская степь и хребет
  • Ретранслятор
  • Ртутный рудник
  • Озеро Горных духов (при желании)
  • Чуйские Меандры (при желании)
  • Алтайский Марс (при желании)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Гора ВерхняяНаша экскурсия — увлекательное и экстремальное приключение на внедорожнике с восхождением на вершину Верхняя. Ее высота составляет 3000 метров. С вершины открывается панорамный красивейший вид протяженностью в десятки километров. Отсюда же можно будет рассмотреть ледники Северо-Чуйского хребта. Экскурсия проходит порядка 3 часов. Загадочное озеро и блуждающая рекаТакже при желании вы сможете посетить озеро Горных духов — таинственное место с невероятной энергетикой, окутанное древними преданиями. Если не устанете, то продолжить путешествие можно подъемом на смотровую площадку «Чуйские Меандры», где видно, как петляет между холмов река Чуя. А для желающих отправиться в приключение на весь день можно посетить Алтайский Марс. Важная информацияНеобходимо взять тёплые вещи — на вершине может быть холодно и сильный ветер, даже если внизу стоит жара.

каждый день по договоренности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-водитель
  • Транспорт
  • Внедорожная техника
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день по договоренности.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Необходимо взять тёплые вещи
  • На вершине может быть холодно и сильный ветер
  • Даже если внизу стоит жара
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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