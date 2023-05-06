Описание

Гора ВерхняяНаша экскурсия — увлекательное и экстремальное приключение на внедорожнике с восхождением на вершину Верхняя. Ее высота составляет 3000 метров. С вершины открывается панорамный красивейший вид протяженностью в десятки километров. Отсюда же можно будет рассмотреть ледники Северо-Чуйского хребта. Экскурсия проходит порядка 3 часов. Загадочное озеро и блуждающая рекаТакже при желании вы сможете посетить озеро Горных духов — таинственное место с невероятной энергетикой, окутанное древними преданиями. Если не устанете, то продолжить путешествие можно подъемом на смотровую площадку «Чуйские Меандры», где видно, как петляет между холмов река Чуя. А для желающих отправиться в приключение на весь день можно посетить Алтайский Марс. Важная информацияНеобходимо взять тёплые вещи — на вершине может быть холодно и сильный ветер, даже если внизу стоит жара.