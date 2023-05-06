Экстремальная индивидуальная экскурсия на вершину Верхняя в Горно-Алтайске
Захватывающие приключение с подъемом на вершину Верхняя.
Преодолевая горный ландшафт на внедорожнике, вы покорите массив высотой 3000 метров! Вас ждут незабываемые впечатления, а также живописная панорама на ледники Северо-Чуйского тракта. А если останутся силы, сможете посетить таинственное озеро Горных духов или Алтайский Марс.
Преодолевая горный ландшафт на внедорожнике, вы покорите массив высотой 3000 метров! Вас ждут незабываемые впечатления, а также живописная панорама на ледники Северо-Чуйского тракта. А если останутся силы, сможете посетить таинственное озеро Горных духов или Алтайский Марс.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Ледники Северо-Чуйского хребта
- Курайская степь и хребет
- Ретранслятор
- Ртутный рудник
- Озеро Горных духов (при желании)
- Чуйские Меандры (при желании)
- Алтайский Марс (при желании)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гора ВерхняяНаша экскурсия — увлекательное и экстремальное приключение на внедорожнике с восхождением на вершину Верхняя. Ее высота составляет 3000 метров. С вершины открывается панорамный красивейший вид протяженностью в десятки километров. Отсюда же можно будет рассмотреть ледники Северо-Чуйского хребта. Экскурсия проходит порядка 3 часов. Загадочное озеро и блуждающая рекаТакже при желании вы сможете посетить озеро Горных духов — таинственное место с невероятной энергетикой, окутанное древними преданиями. Если не устанете, то продолжить путешествие можно подъемом на смотровую площадку «Чуйские Меандры», где видно, как петляет между холмов река Чуя. А для желающих отправиться в приключение на весь день можно посетить Алтайский Марс. Важная информацияНеобходимо взять тёплые вещи — на вершине может быть холодно и сильный ветер, даже если внизу стоит жара.
каждый день по договоренности.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-водитель
- Транспорт
- Внедорожная техника
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день по договоренности.Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Необходимо взять тёплые вещи
- На вершине может быть холодно и сильный ветер
- Даже если внизу стоит жара
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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