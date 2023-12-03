Активный тур в снежное царство: горы, застывшие озёра и домик с печкой

Попариться в кедровой баньке и прокатиться по снежной тайге на снегоходе с санями

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Возьмём от зимы максимум: покатаемся на горных лыжах и промчимся по сугробам на снегоходе прямиком к живописным озёрам, полюбуемся запорошенными хребтами и сделаем море эффектных фотографий. А ещё будем знакомиться с историей края, побываем в селе, основанном староверами, заглянем в ремесленную мастерскую и музей Н. К. Рериха. Для участия в туре желательно иметь опыт поездок на снегоходе — кататься будем много!
Активный тур в снежное царство: горы, застывшие озёра и домик с печкой
Активный тур в снежное царство: горы, застывшие озёра и домик с печкой
Активный тур в снежное царство: горы, застывшие озёра и домик с печкой
Активный тур в снежное царство: горы, застывшие озёра и домик с печкой
Активный тур в снежное царство: горы, застывшие озёра и домик с печкой
Активный тур в снежное царство: горы, застывшие озёра и домик с печкой
Активный тур в снежное царство: горы, застывшие озёра и домик с печкой
Активный тур в снежное царство: горы, застывшие озёра и домик с печкой
Ближайшие даты:
3
дек
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дек
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дек
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: термобелье, футболка, флисовая кофта, тёплая куртка, шапка, перчатки, тёплые зимние штаны, шерстяные носки, тёплая обувь, снегоходный очки, балаклава.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в Горно-Алтайске и поедем на Семинский перевал. Разместимся на базе отдыха «Динамо». Пообедаем в кафе, а после трапезы покатаемся на горных лыжах. Ужин — в кафе.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Прибытие в Усть-Коксу

После завтрака поедем в Усть-Коксу по живописным горным перевалам. Заселимся в номера и поужинаем в кафе.

Прибытие в Усть-КоксуПрибытие в Усть-КоксуПрибытие в Усть-Коксу
3 день

Озёра Красной горы

После завтрака отправимся к озёрам Красной горы. Пейзажи здесь невероятные — настоящая зимняя сказка. После обеда разместимся в уютном домике на пасеке, а вечером попаримся в кедровой баньке на берегу реки. Вечером поужинаем.

Озёра Красной горыОзёра Красной горыОзёра Красной горыОзёра Красной горыОзёра Красной горы
4 день

Возвращение в Усть-Коксу

Вернёмся в Усть-Коксу, заселимся в номера и отдохнём.

5 день

Башталинское плато

После завтрака сядем на снегоходы и помчимся на Башталинское плато по живописному снежному лесу. Если повезёт с погодой, перед нами предстанет Белуха.

К 16:00 спустимся в Усть-Коксу, поужинаем и отдохнём.

Башталинское платоБашталинское платоБашталинское платоБашталинское плато
6 день

Музеи Верхнего Уймона

Позавтракаем и поедем в село Верхний Уймон, где посетим музей Н. К. Рериха, культурный комплекс «Наследие Алтая» и ремесленную мастерскую. Обед и ужин — в кафе.

Музеи Верхнего УймонаМузеи Верхнего УймонаМузеи Верхнего Уймона
7 день

Усть-Канская пещера и возвращение в Горно-Алтайск

После завтрака поедем обратно в Горно-Алтайск. По пути остановимся у Усть-Канской пещере, где была найдена первая подобная стоянка древних людей на территории Северной Азии. Археологи отыскали здесь кости винторогой антилопы, вымершей раньше, чем мамонты, а также орудия труда и остатки очагов!

Заселимся в гостинице Горно-Алтайска. На следующий день вы сможете улететь удобным рейсом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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