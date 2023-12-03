Попариться в кедровой баньке и прокатиться по снежной тайге на снегоходе с санями
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Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: термобелье, футболка, флисовая кофта, тёплая куртка, шапка, перчатки, тёплые зимние штаны, шерстяные носки, тёплая обувь, снегоходный очки, балаклава.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в Горно-Алтайске и поедем на Семинский перевал. Разместимся на базе отдыха «Динамо». Пообедаем в кафе, а после трапезы покатаемся на горных лыжах. Ужин — в кафе.
Прибытие в Усть-Коксу
После завтрака поедем в Усть-Коксу по живописным горным перевалам. Заселимся в номера и поужинаем в кафе.
Озёра Красной горы
После завтрака отправимся к озёрам Красной горы. Пейзажи здесь невероятные — настоящая зимняя сказка. После обеда разместимся в уютном домике на пасеке, а вечером попаримся в кедровой баньке на берегу реки. Вечером поужинаем.
Возвращение в Усть-Коксу
Вернёмся в Усть-Коксу, заселимся в номера и отдохнём.
Башталинское плато
После завтрака сядем на снегоходы и помчимся на Башталинское плато по живописному снежному лесу. Если повезёт с погодой, перед нами предстанет Белуха.
К 16:00 спустимся в Усть-Коксу, поужинаем и отдохнём.
Музеи Верхнего Уймона
Позавтракаем и поедем в село Верхний Уймон, где посетим музей Н. К. Рериха, культурный комплекс «Наследие Алтая» и ремесленную мастерскую. Обед и ужин — в кафе.
Усть-Канская пещера и возвращение в Горно-Алтайск
После завтрака поедем обратно в Горно-Алтайск. По пути остановимся у Усть-Канской пещере, где была найдена первая подобная стоянка древних людей на территории Северной Азии. Археологи отыскали здесь кости винторогой антилопы, вымершей раньше, чем мамонты, а также орудия труда и остатки очагов!
Заселимся в гостинице Горно-Алтайска. На следующий день вы сможете улететь удобным рейсом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Горно-Алтайск, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.