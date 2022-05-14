Алтай - мир контрастов

Горный Алтай славится не только богатой и разноликой природой, но

4.4
3 отзыва
Горный Алтай славится не только богатой и разноликой природой, но и разнообразием культурных традиций. На территории Алтая проживают алтайцы, русские, казахи, сохраняющие древние традиции до сих пор. Чтобы узнать Алтай глубже и шире нужно познакомится с обычаями местного населения.

Вы отведаете местные блюда, послушаете мелодии на традиционных инструментах, поучаствуете в мастер-классах. Это полное погружение в древние традиции.
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
Ближайшие даты:
24
авг
14
сен

Программа тура по дням

1 день
Манжерок. Музей «Десятиручка» и сырный мастер-класс

Встречаем вас в г. Горно-Алтайск. Сбор группы до 10:00.

Сразу едем в курортный уголок Республики Алтай – Чемальский район, с. Манжерок. Здесь вы оставите свои вещи в домиках.

После небольшого отдыха и обеда на турбазе, вы отправитесь на экскурсию в музейный комплекс русской культуры «Десятиручка», а также поучаствуете в мастер-классе по изготовлению сыра в с. Берендеевка.

Ужин.

Возвращение в базовый лагерь.

Манжерок. Музей «Десятиручка» и сырный мастер-классМанжерок. Музей «Десятиручка» и сырный мастер-классМанжерок. Музей «Десятиручка» и сырный мастер-класс
2 день
Чуйский тракт, слияние рек Катунь и Чуя и наскальные рисунки урочища Калбак-Таш

Уже сегодня у вас будет день контрастов. И начнется наше приключение по известному Чуйскому тракту.

За каждым поворотом – горы разных форм и цветов. Вы будете проезжать мимо извилистых и красивых перевалов – Семинский и вырубленный через скалы Чике-Таман.

Останавливаемся по пути в красивых местах с изумительными панорамами.

Помимо природных достопримечательностей мы посетим исторические памятники – музей наскальных рисунков под открытым небом  в урочище Калбак-Таш, каменного воина.

Полюбуемся слиянием двух крупных рек Алтая – бирюзовой Чуи и молочной  Катуни. Это место считается священным.

Ночуем в уютном кемпинге «Кочевник».

Чуйский тракт, слияние рек Катунь и Чуя и наскальные рисунки урочища Калбак-ТашЧуйский тракт, слияние рек Катунь и Чуя и наскальные рисунки урочища Калбак-ТашЧуйский тракт, слияние рек Катунь и Чуя и наскальные рисунки урочища Калбак-ТашЧуйский тракт, слияние рек Катунь и Чуя и наскальные рисунки урочища Калбак-Таш
3 день
Гейзерное чудо-озеро и ландшафты Алтайского Марса

С утра выезжаем к Гейзерному чудо-озеру, которое рисует замысловатые узоры не хуже Пикассо.

Одухотворенные и умиротворенные отправляемся на 3000 м высоту, едем по сыпучей дороге до акташского ретранслятора. С горы Лысуха отроются невероятной красоты горные вершины. Даже Белуху видно в солнечную погоду.

После высокогорных впечатлений мы «летим» на Марс – так прозвали местные красные ландшафты Кызыл-Чина.

Ночуем в казахской гостинице села Кош-Агач.

Гейзерное чудо-озеро и ландшафты Алтайского МарсаГейзерное чудо-озеро и ландшафты Алтайского МарсаГейзерное чудо-озеро и ландшафты Алтайского МарсаГейзерное чудо-озеро и ландшафты Алтайского Марса
4 день
Колориты Южного Алтая

Сегодня вас ждёт небывалые колориты Южного Алтая.

Первое знакомство с дикой природой Национального сайлюгемского парка, где обитает снежный барс. Экскурсия по одному из кластеров  «Сайлюгема».

По пути посетим очередные фантастические, марсианские пейзажи в долинах рек Камтытыгем и Кызыл-Шин.

В долине реки Камтытыгем у вас будет отличный шанс – увидеть горных козерогов, мирно пасущихся на просторах, а в фотоловушке – снежного барса.

Пикник с чудесными видами на горы.

Пообедав, едем в село Кокоря, в музей теленгитов Чуйской степи, где большая коллекция экспонатов, найденных в окрестностях села.

На кумысной ферме продегустируете национальный, полезный напиток – кумыс, узнаете его технологии изготовления.

Возвращаемся в с. Кош-Агач.

Располагаемся в уютном гостевом доме.

Ужин.

5 день
Фотосафари по Сайлюгемскому национальному парку

Сегодня день фотосафари по Сайлюгемскому национальному парку.

Вам предстоит увидеть первозданную красоту нетронутых земель, где обитают снежные барсы, архары (горные бараны). Поднимитесь на пик Журналистов, откуда можно понаблюдать на аргали и полюбоваться очарованием разноцветных гор.

Обед в виде перекуса.

Возвращаемся в визит-центр «Чаган-Бургазы», ночёвка в палатках.

За дополнительную плату и при наличии мест можно разместиться в шестиместном аиле (600 руб./чел.).

Ужин. Баня.

6 день
Погружение в казахскую культуру

Сегодня вас ждёт погружение в казахскую культуру.

Мы пересечём Чуйскую степь и попадем в долины рек Тархата и Жасатор.

По пути заезжаем на Тархатинский мегалитический комплекс (древняя обсерватория). Сооружение с высокой точностью ориентировано по сторонам света.

Наш путь проходит по Чуйской степи, вдоль южных склонов Южно-Чуйского хребта, остановка на высокогорном Тархатинском озере (2360 м н.у.м.).

По приезду в с. Беляши (Джазатор) – размещение в уютных домиках на базе.

Вкусный обед в Джазаторе.

После обеда – отдых или прогулки в окрестностях села.

Вечер казахской музыки и песен на национальных инструментах, дегустация местных блюд.

Сегодня вы узнаете много интересного о культуре и традициях казахов, проживающих на Алтае.

7 день
Село Джазатор и его окрестности

Сегодня будет обзорная экскурсия по селу Джазатор и его окрестностям.

Даже ухабистая дорога не омрачит ярких впечатлений. Из окон автомобиля вам откроются просторы степи Самаха, окружённые отрогами Южно-Чуйского и Катунского хребтами, рекой Аргут и Коксу.

В этот день гости оценят своенравие, на первый взгляд, тихой реки Карагем. Именно здесь находится одно из трудных участков для спортсменов-водников – Карагемский прорыв.

Пикник с видом на карагемские красоты.

После обеда отправимся на пешую экскурсию вдоль Карагема, до его впадения в реку Аргут.

Финишным аккордом этого дня будет место, где сливаются реки Акалаха и Джазатор.

Ужин в Джазаторе.

Размещение в гостинице.

Баня.

8 день
Переезд в село Акташ

Этот день мы заполним новыми впечатлениями.

Сегодня мы возвращаемся по знакомым уже дорогам, останавливаемся для фотосессий, где не успели сфотографировать – есть шанс это сделать.

Ночуем на турбазе «Кочевник».

Переезд в село АкташПереезд в село АкташПереезд в село Акташ
9 день
Погружение в культуру алтайского народа

День полный погружения в культуру, историю алтайского народа.

Путешествие начнётся с известного на весь мир Чуйского тракта.

Обед в придорожном кафе.

Отправляемся в Каракольскую долину богатой археологическими памятниками – наскальные рисунки, курганы, каменные воины.

Небольшая экскурсия до памятника алтайскому суслику-кормильцу, где вы узнаете много интересных подробностей об истории создания памятника.

Размещение в визит-центре природного парка Уч-Энмек, где вас ждет аппетитный ужин из блюд национальной кухни и концерт алтайской музыки.

Ночь в гостинице парка.

Погружение в культуру алтайского народаПогружение в культуру алтайского народаПогружение в культуру алтайского народаПогружение в культуру алтайского народа
10 день
Озеро Арукем. Отъезд

Завтракаем в кафе Каракольского природного парка «Уч-Энмек».

Едем до кордона Ару-Кем.

Пешая экскурсия до озера Ару-Кем (на высоте 1400 м н.у.м.).

Температура поверхности воды в июле +20 градусов по цельсию. Если будет жарко, можно искупаться в этом чистейшем озере.

В царстве озера произрастают краснокнижные растения, целебными лиственничный воздух зарядит вас на свершение подвигов.

Обед в кафе на кордоне «Арукем».

Переезд до туркомплекса Чемальского района.

Ужин в кафе туркомплекса.

Выезд.

Окончание маршрута в г. Горно-Алтайск примерно в 18:00 (советуем Вам забронировать гостиницу или хостел в г. Горно-Алтайск на последнюю ночь).

Проживание

Тур предусматривает размещение в кемпингах по пути следования:

  • домики в с. Манжерок (1 ночь: 1-й день);
  • кемпинг «Кочевник» (2 ночи: 2-й, 8-й дни);
  • казахская гостиница в с. Кош-Агач (2 ночи: 3-й, 4-й дни);
  • визит-центр «Чаган-Бургазы», ночёвка в палатках (1 ночь: 5-й день);
  • база отдыха в с. Джазатор (2 ночи: 6-й, 7-й дни);
  • гостиница визит-центр природного парка Уч-Энмек (1 ночь: 9-й день).

В визит-центре «Чаган-Бургазы» при наличии мест можно разместиться в шестиместном аиле, доплата – 600 руб./чел.

Подробности уточняйте при бронировании тура.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из г. Горно-Алтайска
  • Перевозки, указанные в программе тура
  • Трёхразовое питание
  • Проживание в кемпингах
  • Баня согласно программе тура
  • Услуги инструкторов, водителей
  • Рекреационные сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул или г. Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер до г. Горно-Алтайска
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги и развлечения, не указанные в программе тура
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Тёплая куртка (погода в горах непредсказуема, поэтому обязательно возьмите);
  • Пуловер (кофта);
  • Теплые брюки;
  • Спортивный костюм;
  • 3-6 пары носков (по вашим предпочтениям);
  • Обувь для передвижения по суше (сандалии, кеды или кроссовки) и по дому (шлёпанцы);
  • Ботинки для треккинга (можно берцы);
  • Футболки (3-5 шт);
  • Шорты;
  • Головной убор от солнца (бейсболка/панама);
  • Купальный костюм;
  • Прочный дождевик;
  • Предметы личной гигиены;
  • Фотоаппарат, видеокамера;
  • Фонарик (рекомендуем налобный, он освобождает руки);
  • Карематик (небольшой коврик для сидения);
  • Солнечные очки, солнцезащитный крем;
  • Личная аптечка;
  • По желанию – треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Питание на маршруте трёхразовое, организуется в кафе или готовится гидом на костре.

Завтрак и ужин – обязательно горячее питание.

Обед возможен в виде перекуса, если иное невозможно организовать.

Возможно ли участие в туре с детьми?

На маршрут допускаются дети с 11 лет, в сопровождении родителей (или доверенных лиц, обязательно наличие нотариальной доверенности).

Можно и с 8-10 лет, но при условии, если он готов к длительным переездам.

Возможен ли трансфер из/до г. Барнаул, Новосибирск?

Трансфер возможен, но за дополнительную стоимость. Сумма будет зависеть от количества человек.

Регулярного трансфера нет, поэтому уточняйте повзможность и стоимость трансфера при бронировании тура.

По времени из/до г. Барнаул примерно 3,5 часа, г. Новосибирск 7-8 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Е
14 мая 2022
Джип-тур был организован хорошо. Но нужно приготовиться к длительным переездам в первые 2 дня и активным походам по горам.
Д
14 авг 2021
Организовано всё очень хорошо. Обращу внимание на слаженные действия организаторов тура на разных участках путешествия. Хочется отметить хорошую работу гида-инструктора. Он легко и непринуждённо сплотил наш разношёрстный коллектив. Вместе с похвалой примите, пожалуйста, маленькое пожелание. В самом начале тура (как в театре) выдайте участникам карту маршрута. Пусть это будет простая копия карты, а маркером на ней нарисован маршрут. Расстояния для одного путешествия огромные и немного трудно осознать масштаб происходящего. Или второй вариант. По окончании маршрута все участники вместе с гидом обсудят, оценят маршрут и нарисуют его себе для приятных воспоминаний.
А
10 авг 2021
Все хорошо.
Пожелание: в машине или у инструктора неплохо бы иметь аптечку первой помощи.

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