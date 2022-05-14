Горный Алтай славится не только богатой и разноликой природой, но и разнообразием культурных традиций. На территории Алтая проживают алтайцы, русские, казахи, сохраняющие древние традиции до сих пор. Чтобы узнать Алтай глубже и шире нужно познакомится с обычаями местного населения. Вы отведаете местные блюда, послушаете мелодии на традиционных инструментах, поучаствуете в мастер-классах. Это полное погружение в древние традиции.

Программа тура по дням

1 день Манжерок. Музей «Десятиручка» и сырный мастер-класс

Встречаем вас в г. Горно-Алтайск. Сбор группы до 10:00. Сразу едем в курортный уголок Республики Алтай – Чемальский район, с. Манжерок. Здесь вы оставите свои вещи в домиках. После небольшого отдыха и обеда на турбазе, вы отправитесь на экскурсию в музейный комплекс русской культуры «Десятиручка», а также поучаствуете в мастер-классе по изготовлению сыра в с. Берендеевка. Ужин. Возвращение в базовый лагерь.

2 день Чуйский тракт, слияние рек Катунь и Чуя и наскальные рисунки урочища Калбак-Таш

Уже сегодня у вас будет день контрастов. И начнется наше приключение по известному Чуйскому тракту. За каждым поворотом – горы разных форм и цветов. Вы будете проезжать мимо извилистых и красивых перевалов – Семинский и вырубленный через скалы Чике-Таман. Останавливаемся по пути в красивых местах с изумительными панорамами. Помимо природных достопримечательностей мы посетим исторические памятники – музей наскальных рисунков под открытым небом в урочище Калбак-Таш, каменного воина. Полюбуемся слиянием двух крупных рек Алтая – бирюзовой Чуи и молочной Катуни. Это место считается священным. Ночуем в уютном кемпинге «Кочевник».

3 день Гейзерное чудо-озеро и ландшафты Алтайского Марса

С утра выезжаем к Гейзерному чудо-озеру, которое рисует замысловатые узоры не хуже Пикассо. Одухотворенные и умиротворенные отправляемся на 3000 м высоту, едем по сыпучей дороге до акташского ретранслятора. С горы Лысуха отроются невероятной красоты горные вершины. Даже Белуху видно в солнечную погоду. После высокогорных впечатлений мы «летим» на Марс – так прозвали местные красные ландшафты Кызыл-Чина. Ночуем в казахской гостинице села Кош-Агач.

4 день Колориты Южного Алтая

Сегодня вас ждёт небывалые колориты Южного Алтая. Первое знакомство с дикой природой Национального сайлюгемского парка, где обитает снежный барс. Экскурсия по одному из кластеров «Сайлюгема». По пути посетим очередные фантастические, марсианские пейзажи в долинах рек Камтытыгем и Кызыл-Шин. В долине реки Камтытыгем у вас будет отличный шанс – увидеть горных козерогов, мирно пасущихся на просторах, а в фотоловушке – снежного барса. Пикник с чудесными видами на горы. Пообедав, едем в село Кокоря, в музей теленгитов Чуйской степи, где большая коллекция экспонатов, найденных в окрестностях села. На кумысной ферме продегустируете национальный, полезный напиток – кумыс, узнаете его технологии изготовления. Возвращаемся в с. Кош-Агач. Располагаемся в уютном гостевом доме. Ужин.

5 день Фотосафари по Сайлюгемскому национальному парку

Сегодня день фотосафари по Сайлюгемскому национальному парку. Вам предстоит увидеть первозданную красоту нетронутых земель, где обитают снежные барсы, архары (горные бараны). Поднимитесь на пик Журналистов, откуда можно понаблюдать на аргали и полюбоваться очарованием разноцветных гор. Обед в виде перекуса. Возвращаемся в визит-центр «Чаган-Бургазы», ночёвка в палатках. За дополнительную плату и при наличии мест можно разместиться в шестиместном аиле (600 руб./чел.). Ужин. Баня.

6 день Погружение в казахскую культуру

Сегодня вас ждёт погружение в казахскую культуру. Мы пересечём Чуйскую степь и попадем в долины рек Тархата и Жасатор. По пути заезжаем на Тархатинский мегалитический комплекс (древняя обсерватория). Сооружение с высокой точностью ориентировано по сторонам света. Наш путь проходит по Чуйской степи, вдоль южных склонов Южно-Чуйского хребта, остановка на высокогорном Тархатинском озере (2360 м н.у.м.). По приезду в с. Беляши (Джазатор) – размещение в уютных домиках на базе. Вкусный обед в Джазаторе. После обеда – отдых или прогулки в окрестностях села. Вечер казахской музыки и песен на национальных инструментах, дегустация местных блюд. Сегодня вы узнаете много интересного о культуре и традициях казахов, проживающих на Алтае.

7 день Село Джазатор и его окрестности

Сегодня будет обзорная экскурсия по селу Джазатор и его окрестностям. Даже ухабистая дорога не омрачит ярких впечатлений. Из окон автомобиля вам откроются просторы степи Самаха, окружённые отрогами Южно-Чуйского и Катунского хребтами, рекой Аргут и Коксу. В этот день гости оценят своенравие, на первый взгляд, тихой реки Карагем. Именно здесь находится одно из трудных участков для спортсменов-водников – Карагемский прорыв. Пикник с видом на карагемские красоты. После обеда отправимся на пешую экскурсию вдоль Карагема, до его впадения в реку Аргут. Финишным аккордом этого дня будет место, где сливаются реки Акалаха и Джазатор. Ужин в Джазаторе. Размещение в гостинице. Баня.

8 день Переезд в село Акташ

Этот день мы заполним новыми впечатлениями. Сегодня мы возвращаемся по знакомым уже дорогам, останавливаемся для фотосессий, где не успели сфотографировать – есть шанс это сделать. Ночуем на турбазе «Кочевник».

9 день Погружение в культуру алтайского народа

День полный погружения в культуру, историю алтайского народа. Путешествие начнётся с известного на весь мир Чуйского тракта. Обед в придорожном кафе. Отправляемся в Каракольскую долину богатой археологическими памятниками – наскальные рисунки, курганы, каменные воины. Небольшая экскурсия до памятника алтайскому суслику-кормильцу, где вы узнаете много интересных подробностей об истории создания памятника. Размещение в визит-центре природного парка Уч-Энмек, где вас ждет аппетитный ужин из блюд национальной кухни и концерт алтайской музыки. Ночь в гостинице парка.

10 день Озеро Арукем. Отъезд