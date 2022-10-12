4 день

Чуйский тракт. Концерт горлового пения

Завтрак в отеле.

Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.

Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.

Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.

Слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы ждут вас по дороге.

Ужин в отеле.

Горловое пение кая – алтайского сказителя.

Трансфер: комфортные внедорожники.

Расстояние: около 350 км.

Проживание: отель Расул.

Питание: завтрак, обед, ужин.