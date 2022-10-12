Алтай Новогодний

В этом насыщенном туре Вас ждет уютная атмосфера

5
3 отзыва
В этом насыщенном туре Вас ждет уютная атмосфера, потрясающая природа, сафари на снегоходах, встреча с хаски, яркий челлендж на морозе, творческие вечера и атмосферный обед в национальном стиле в гостях у местных жителей.
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Алтай Новогодний
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Национальный обед
Национальный обед
Погрузимся в алтайскую культуру и попробуем необычные национальные блюда
Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
Подурачимся с милыми питомцами и испытаем невероятные эмоции от катания в собачьих упряжках
Снегоходный драйв
Снегоходный драйв
Покатаемся на снегоходах по заснеженному Алтаю и насладимся великолепными видами
Горные лыжи
Горные лыжи
При хорошей погоде отправимся кататься на ГЛК Манжерок и дышать свежим горным воздухом
Неподражаемое горловое пение
Неподражаемое горловое пение
Увидим и услышим проникновенное выступление Алтайского сказителя
Сумасшедший “Duback Challenge”
Сумасшедший “Duback Challenge”
Снимем классный видеоролик в красивом рисунке из пара под лучами закатного солнца

Программа тура по дням

1 день

Лебединое озеро. Ороктойский мост

Встречаем вас в аэропорту до 9:30 утра.

Завтрак в ресторане.

Далее мы бодрым ходом добираемся до чудесного Лебединого озера, куда со всей России слетаются тысячи лебедей-кликунов чтобы переждать зиму.

Обед в уютном ресторанчике на берегу реки.

Затем увидим один из самых зрелищных и популярных достопримечательностей Алтая – Ороктойский мост.

Это сооружение построили семь братьев из семьи Яныкановых, принадлежащие малочисленному коренному народу – тубаларов.

Здесь можно прогуляться по мосту, сделать эффектные фото и полюбоваться бурной Катунью.

Ужин в отеле.

Трансфер: комфортные внедорожники.

Проживание: туркомплекс “Чемалка”.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Лебединое озеро. Ороктойский мостЛебединое озеро. Ороктойский мостЛебединое озеро. Ороктойский мостЛебединое озеро. Ороктойский мост
2 день

ГЛК Манжерок. Голубые озера. Праздничное застолье

Завтрак в отеле.

После завтрака мы едем кататься на горных лыжах в ГЛК Манжерок (зависит от погодных условий).

Обед в ресторане ГЛК Манжерок (шведский стол).

Затем побываем на Голубых глазах Катуни, доступ к которым открывается только зимой.

Горячая банька и травяной чай.

Ужин.

Праздничное застолье в кругу друзей.

Трансфер: комфортные внедорожники.

Расстояние: около 35 км.

Проживание: туркомплекс “Чемалка”.

Питание: завтрак, обед, ужин.

ГЛК Манжерок. Голубые озера. Праздничное застольеГЛК Манжерок. Голубые озера. Праздничное застольеГЛК Манжерок. Голубые озера. Праздничное застольеГЛК Манжерок. Голубые озера. Праздничное застолье
3 день

Катание на снегоходах и собачьих упряжках

Поздний подъем.

Завтрак в отеле.

Катание на снегоходах.

После обеда едем в питомник хаски с катанием на собачьих упряжках.

Ужин в отеле.

Трансфер: комфортные внедорожники.

Расстояние: около 100 км.

Проживание: туркомплекс “Чемалка”.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Катание на снегоходах и собачьих упряжкахКатание на снегоходах и собачьих упряжкахКатание на снегоходах и собачьих упряжкахКатание на снегоходах и собачьих упряжках
4 день

Чуйский тракт. Концерт горлового пения

Завтрак в отеле.

Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.

Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.

Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.

Слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы ждут вас по дороге.

Ужин в отеле.

Горловое пение кая – алтайского сказителя.

Трансфер: комфортные внедорожники.

Расстояние: около 350 км.

Проживание: отель Расул.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Чуйский тракт. Концерт горлового пенияЧуйский тракт. Концерт горлового пенияЧуйский тракт. Концерт горлового пенияЧуйский тракт. Концерт горлового пения
5 день

Одинокая гора. Национальный обед. «Duback Challenge»

Завтрак в отеле.

Сегодня мы направимся к самому солнечному району России.

Но именно там, находится неофициальный полюс холода, на юге нашей огромной страны.

Заберемся на Одинокую гору и почувствуем умиротворяющий ритм Чуйской степи.

После нас ждет по-доброму уютный, национальный обед.

Завершаем день сумасшедшим “Duback Challenge” в горных просторах под лучами потрясающего заката.

Трансфер: комфортные внедорожники.

Расстояние: около 200 км.

Проживание: отель Расул.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Одинокая гора. Национальный обед. «Duback Challenge»Одинокая гора. Национальный обед. «Duback Challenge»Одинокая гора. Национальный обед. «Duback Challenge»Одинокая гора. Национальный обед. «Duback Challenge»
6 день

Гейзерное озеро. Прощальный ужин

Посещаем Гейзерное озеро и выдвигаемся в обратном направлении по Чуйскому тракту, но при этом вас ждут еще несколько восхитительных мест, которые подарят вам массу восторженных впечатлений.

Обязательно покажем вам красавицу Катунь со смотровой площадки.

Отсюда река выглядит просто великолепно.

Обед в красивом ущелье в Инегене.

Прощальный ужин в ресторане.

Трансфер: комфортные внедорожники.

Расстояние: около 360 км.

Проживание: отель Шелест.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гейзерное озеро. Прощальный ужинГейзерное озеро. Прощальный ужинГейзерное озеро. Прощальный ужинГейзерное озеро. Прощальный ужин
7 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Вылет.

Трансфер: комфортные внедорожники.

Расстояние: около 50 км.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туркомплексе.

Доплата за одноместное размещение – 18 000 рублей.

Варианты проживания

Туркомплекс «Чемалка»

3 ночи

Туристический комплекс «Чемалка» расположен на берегу одноименной маленькой горной реки. В уютном и тихом уголке, с ухоженной территорией и домашней кухней. В шаговой доступности находятся основные достопримечательности с. Чемал

Туркомплекс «Чемалка»Туркомплекс «Чемалка»Туркомплекс «Чемалка»Туркомплекс «Чемалка»Туркомплекс «Чемалка»

Отель «Расул»

2 ночи

Это современный и комфортный комплекс в южной части Горного Алтая, расположенный в с. Акташ. Это один из самых лучших объектов размещения на всем юге Алтая. Двухместное проживание в уютных благоустроенных номерах.

Отель «Расул»Отель «Расул»Отель «Расул»

Отель «Шелест»

1 ночь

Это современная всесезонная база отдыха, сочетающая комфорт и отдых на природе. На территории для проживания предусмотрены пять уютных домов с разным интерьером, которые построены вдохновленные природой Алтая.

Отель «Шелест»Отель «Шелест»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту и трансферы во время путешествия
  • Питание (учитываем предпочтения каждого участника)
  • Двухместное проживание в уютных благоустроенных номерах
  • Входы на все достопримечательности и все экскурсии
  • Парение в баньке
  • “Duback Challenge” в горных просторах
  • Горловое пение кая – алтайского сказителя
  • Праздничное новогоднее застолье
  • Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Покупки сувениров и алкоголя
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что такое Duback Challenge?

Duback Challenge — это сбор гостей в невероятно красивом месте, под лучами закатного солнца.
Главная цель — по команде выплеснуть горячую воду в воздух, где она под действием мороза превратиться в красивый рисунок из пара. И все это снимается на видеокамеру отдельно, монтируется и остается как крутое воспоминание

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
12 окт 2022
Профессионально
С
22 сен 2022
Всем очень понравилось. Каждый день был насыщенным и интересным. Никогда не видела более красивых мест. Спасибо нашему гиду Паше за лучший опыт в Алтае, помощь и поддержку 24 на 7
А
20 сен 2022
Все организовано отлично!

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