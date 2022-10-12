Встречаем вас в аэропорту до 9:30 утра.
Завтрак в ресторане.
Далее мы бодрым ходом добираемся до чудесного Лебединого озера, куда со всей России слетаются тысячи лебедей-кликунов чтобы переждать зиму.
Обед в уютном ресторанчике на берегу реки.
Затем увидим один из самых зрелищных и популярных достопримечательностей Алтая – Ороктойский мост.
Это сооружение построили семь братьев из семьи Яныкановых, принадлежащие малочисленному коренному народу – тубаларов.
Здесь можно прогуляться по мосту, сделать эффектные фото и полюбоваться бурной Катунью.
Ужин в отеле.
Трансфер: комфортные внедорожники.
Проживание: туркомплекс “Чемалка”.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в отеле.
После завтрака мы едем кататься на горных лыжах в ГЛК Манжерок (зависит от погодных условий).
Обед в ресторане ГЛК Манжерок (шведский стол).
Затем побываем на Голубых глазах Катуни, доступ к которым открывается только зимой.
Горячая банька и травяной чай.
Ужин.
Праздничное застолье в кругу друзей.
Трансфер: комфортные внедорожники.
Расстояние: около 35 км.
Проживание: туркомплекс “Чемалка”.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Поздний подъем.
Завтрак в отеле.
Катание на снегоходах.
После обеда едем в питомник хаски с катанием на собачьих упряжках.
Ужин в отеле.
Трансфер: комфортные внедорожники.
Расстояние: около 100 км.
Проживание: туркомплекс “Чемалка”.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в отеле.
Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.
Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.
Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.
Слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы ждут вас по дороге.
Ужин в отеле.
Горловое пение кая – алтайского сказителя.
Трансфер: комфортные внедорожники.
Расстояние: около 350 км.
Проживание: отель Расул.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в отеле.
Сегодня мы направимся к самому солнечному району России.
Но именно там, находится неофициальный полюс холода, на юге нашей огромной страны.
Заберемся на Одинокую гору и почувствуем умиротворяющий ритм Чуйской степи.
После нас ждет по-доброму уютный, национальный обед.
Завершаем день сумасшедшим “Duback Challenge” в горных просторах под лучами потрясающего заката.
Трансфер: комфортные внедорожники.
Расстояние: около 200 км.
Проживание: отель Расул.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Посещаем Гейзерное озеро и выдвигаемся в обратном направлении по Чуйскому тракту, но при этом вас ждут еще несколько восхитительных мест, которые подарят вам массу восторженных впечатлений.
Обязательно покажем вам красавицу Катунь со смотровой площадки.
Отсюда река выглядит просто великолепно.
Обед в красивом ущелье в Инегене.
Прощальный ужин в ресторане.
Трансфер: комфортные внедорожники.
Расстояние: около 360 км.
Проживание: отель Шелест.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в отеле.
Вылет.
Трансфер: комфортные внедорожники.
Расстояние: около 50 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туркомплексе.
Доплата за одноместное размещение – 18 000 рублей.
Туристический комплекс «Чемалка» расположен на берегу одноименной маленькой горной реки. В уютном и тихом уголке, с ухоженной территорией и домашней кухней. В шаговой доступности находятся основные достопримечательности с. Чемал
Это современный и комфортный комплекс в южной части Горного Алтая, расположенный в с. Акташ. Это один из самых лучших объектов размещения на всем юге Алтая. Двухместное проживание в уютных благоустроенных номерах.
Это современная всесезонная база отдыха, сочетающая комфорт и отдых на природе. На территории для проживания предусмотрены пять уютных домов с разным интерьером, которые построены вдохновленные природой Алтая.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Duback Challenge — это сбор гостей в невероятно красивом месте, под лучами закатного солнца.
Главная цель — по команде выплеснуть горячую воду в воздух, где она под действием мороза превратиться в красивый рисунок из пара. И все это снимается на видеокамеру отдельно, монтируется и остается как крутое воспоминание