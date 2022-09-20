Насыщенная и в то же время комфортная программа.
Увидите самые топовые локации и нетуристические "дикие" места.
Проживание в красивых отелях в живописных местах, обеды на природе с лучшими видами, вечера с играми у костра и, конечно же, непередаваемая атмосфера!
Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска. Тех, кто прилетел заранее, забираем из отелей.
После завтрака мы поедем в гости к Сынару.
Она расскажет о традициях Алтая, о народах, проживающих на его территории, о правилах поведения во владениях горных духов.
Она покорит вас своей искренностью, чистотой души и верой в сохранение традиций своего народа.
Встреча с ней непременно оставит след в вашем сердце.
Далее мы едем до отеля, обедаем и отдыхаем после ночного перелета.
Сегодня увидите самое глубокое место Катуни под Ороктойским мостом, и услышите историю этого необыкновенного места.
По дороге посетим Голубые озера – Глаза Катуни, которые невозможно посетить летом.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 140 км.
Проживание: Эко-отель Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня мы прокатимся по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.
Трасса входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.
Пейзажи сменяются один за другим, лесистые холмы сменяются горными вершинами, Катунь сменяется не менее красивой рекой Чуя.
Мы будем подниматься всё выше и выше к владениям горных духов.
Незабываемые виды с перевала Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы встретятся на вашем пути.
Вечером по приезде в с. Акташ нас ждет торжественный казахский обряд встречи гостей, знакомство с национальным жилищем – юртой, а также с национальными блюдами казахского народа – бешбармаком и баурсаками.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
В это день мы сможем увидеть совершенно другой Алтай!
Сначала нас ждет настоящее чудо природы – Гейзерное озеро.
Мы посетим его рано утром, когда здесь почти нет посетителей, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания удивительного горного озера, затерявшегося в глубинах алтайских лесов.
Затем мы переместимся на Марс.
Да, да, вы не ошиблись, пейзажи далёкой планеты оказались на просторах Алтая.
Это фантастическое место позволит вам сделать умопомрачительные фотографии.
Далее мы отправимся в Чуйскую степь, которая впечатлит вас холодной устрашающей красотой.
Здесь мы сможем увидеть гору Жалгызтобе, которая одиноко возвышается в просторах степи. Как настоящие степные кочевники, которые проживали на этой территории, мы попробуем кумыс.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 100 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Этот день понравится тем, кто любить походить.
Ведь сегодня мы совершаем трекинг к высокогорным и совершенно потрясающим Куехтанарским озерам!
Необычайного цвета озера в обрамлении горных пиков не оставят равнодушными никого.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 26 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА..
Питание: завтрак, перекус, поздний обед, ужин.
Ранний завтрак, выезд. Дорога.
И мы попадаем на другую планету, где ходят лохматые яки, можно встретить верблюдов-бактрианов на фоне фантастических видов на Южно-Чуйский хребет.
Заберемся высоко в горы на автомобиле, погуляем по белому песочку (откуда он здесь?) на берегу озера и увидим грандиозный каньон.
Возвращаемся вечером и делимся впечатлениями.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 160 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Последний день нашего большого путешествия будет не менее интересным!
Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту.
Однако приключения ещё впереди!
Нас ждут еще несколько восхитительных мест, которые оставят неизгладимое впечатление от поездки.
Мы обязательно увидим ещё раз красавицу Катунь со смотровой площадки.
Катунь как надежная проводница встретит и проводит нас в начале и в конце нашего путешествия.
В завершении финального дня вас ожидает вкусный прощальный ужин, где мы сможете рассказать о своих впечатлениях.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Всесезонный курорт Манжерок.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вылет из аэропорта Горно-Алтайска утренним рейсом.
Тур предусматривает двухместное проживание в комфортных номерах:
Отель Baza WOOD PARK расположен в городе Аскт. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Ежедневно в отеле сервируется континентальный завтрак.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «База ВУД» предоставят гостям необходимую туристическую информацию.
Расстояние до аэропорта Горно-Алтайска составляет 49 км.
Проживание в юртах в горном Алтае.
Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.
Удобства в каждой юрте:
Курортный отель «Манжерок» расположен в окружении зелени и живописных Алтайских гор, в поселке Манжерок, в 30 км от Горно-Алтайска.
Места на парковке и Wi-Fi предоставляются бесплатно. На территории можно пользоваться принадлежностями для барбекю.
Светлые номера отеля оформлены в теплых тонах. В числе удобств балкон, мини-кухня, микроволновая печь, чайник, посуда и холодильник.
В курортном отеле «Манжерок» работает круглосуточная стойка регистрации, а также прокат горных велосипедов, сноубордов и лыжного снаряжения.
Гости могут заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом.
Аэропорт Горно-Алтайска находится в 30 км от курортного отеля «Манжерок».
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится. Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться в дождь или даже снег.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
В населенных пунктах есть связь. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).