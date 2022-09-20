Алтай сентябрьский

Экскурсионный тур «Алтай сентябрьский» на 7 дней

5
2 отзыва
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Алтай сентябрьский
Ближайшие даты:
5
сен
12
сен
19
сен

Что вас ожидает 🤩

Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Заедем на уникальное озеро, в центре которого бьют источники, формирующие причудливый рисунок на дне
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Побываем в удивительном месте, которое напоминает каньоны Дикого Запада и марсианские пейзажи одновременно
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Проедем по главной транспортной автомагистрали Алтая, которая попала в десятку самых красивых дорог мира
Голубые озера «Глаза Катуни»
Голубые озера «Глаза Катуни»
Доберемся до озер, которые невозможно посетить летом
Куектанарские озёра
Куектанарские озёра
Озера восхищают цветом воды, бирюзовой и изумрудной!

Описание

Насыщенная и в то же время комфортная программа.

Увидите самые топовые локации и нетуристические "дикие" места.

Проживание в красивых отелях в живописных местах, обеды на природе с лучшими видами, вечера с играми у костра и, конечно же, непередаваемая атмосфера!

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Ороктойский мост. Голубые озера

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска. Тех, кто прилетел заранее, забираем из отелей.

После завтрака мы поедем в гости к Сынару.

Она расскажет о традициях Алтая, о народах, проживающих на его территории, о правилах поведения во владениях горных духов.

Она покорит вас своей искренностью, чистотой души и верой в сохранение традиций своего народа.

Встреча с ней непременно оставит след в вашем сердце.

Далее мы едем до отеля, обедаем и отдыхаем после ночного перелета.

Сегодня увидите самое глубокое место Катуни под Ороктойским мостом, и услышите историю этого необыкновенного места.

По дороге посетим Голубые озера – Глаза Катуни, которые невозможно посетить летом.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 140 км.
Проживание: Эко-отель Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Встреча группы. Ороктойский мост. Голубые озераВстреча группы. Ороктойский мост. Голубые озераВстреча группы. Ороктойский мост. Голубые озера
2 день

Чуйский тракт. Перевал Чике-Таман

Сегодня мы прокатимся по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.

Трасса входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.

Пейзажи сменяются один за другим, лесистые холмы сменяются горными вершинами, Катунь сменяется не менее красивой рекой Чуя.

Мы будем подниматься всё выше и выше к владениям горных духов.

Незабываемые виды с перевала Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы встретятся на вашем пути.

Вечером по приезде в с. Акташ нас ждет торжественный казахский обряд встречи гостей, знакомство с национальным жилищем – юртой, а также с национальными блюдами казахского народа – бешбармаком и баурсаками.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Чуйский тракт. Перевал Чике-ТаманЧуйский тракт. Перевал Чике-ТаманЧуйский тракт. Перевал Чике-ТаманЧуйский тракт. Перевал Чике-Таман
3 день

Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Чуйская степь

В это день мы сможем увидеть совершенно другой Алтай!

Сначала нас ждет настоящее чудо природы – Гейзерное озеро.

Мы посетим его рано утром, когда здесь почти нет посетителей, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания удивительного горного озера, затерявшегося в глубинах алтайских лесов.

Затем мы переместимся на Марс.

Да, да, вы не ошиблись, пейзажи далёкой планеты оказались на просторах Алтая.

Это фантастическое место позволит вам сделать умопомрачительные фотографии.

Далее мы отправимся в Чуйскую степь, которая впечатлит вас холодной устрашающей красотой.

Здесь мы сможем увидеть гору Жалгызтобе, которая одиноко возвышается в просторах степи. Как настоящие степные кочевники, которые проживали на этой территории, мы попробуем кумыс.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 100 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Чуйская степьГейзерное озеро. Алтайский Марс. Чуйская степьГейзерное озеро. Алтайский Марс. Чуйская степь
4 день

Куехтанарские озера

Этот день понравится тем, кто любить походить.

Ведь сегодня мы совершаем трекинг к высокогорным и совершенно потрясающим Куехтанарским озерам!

Необычайного цвета озера в обрамлении горных пиков не оставят равнодушными никого.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 26 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА..
Питание: завтрак, перекус, поздний обед, ужин.

Куехтанарские озераКуехтанарские озераКуехтанарские озера
5 день

Автомобильное путешествие

Ранний завтрак, выезд. Дорога.

И мы попадаем на другую планету, где ходят лохматые яки, можно встретить верблюдов-бактрианов на фоне фантастических видов на Южно-Чуйский хребет.

Заберемся высоко в горы на автомобиле, погуляем по белому песочку (откуда он здесь?) на берегу озера и увидим грандиозный каньон.

Возвращаемся вечером и делимся впечатлениями.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 160 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Автомобильное путешествиеАвтомобильное путешествиеАвтомобильное путешествиеАвтомобильное путешествие
6 день

Обратная дорога

Последний день нашего большого путешествия будет не менее интересным!

Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту.

Однако приключения ещё впереди!

Нас ждут еще несколько восхитительных мест, которые оставят неизгладимое впечатление от поездки.

Мы обязательно увидим ещё раз красавицу Катунь со смотровой площадки.

Катунь как надежная проводница встретит и проводит нас в начале и в конце нашего путешествия.

В завершении финального дня вас ожидает вкусный прощальный ужин, где мы сможете рассказать о своих впечатлениях.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Всесезонный курорт Манжерок.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Обратная дорогаОбратная дорогаОбратная дорога
7 день

Отъезд

Вылет из аэропорта Горно-Алтайска утренним рейсом.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в комфортных номерах:

  • Этнодом ЮРТА – 4 ночи;
  • Эко-отель Woodpark – 1 ночь;
  • Всесезонный курорт Манжерок – 1 ночь.

Варианты проживания

Отель «Baza WOOD PARK»

1 ночь

Отель Baza WOOD PARK расположен в городе Аскт. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Ежедневно в отеле сервируется континентальный завтрак.

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «База ВУД» предоставят гостям необходимую туристическую информацию.

Расстояние до аэропорта Горно-Алтайска составляет 49 км.

Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»

Этнодом «Юрта»

4 ночи

Проживание в юртах в горном Алтае.

Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.

Удобства в каждой юрте:

  • 2 кровати, трансформируемые в одну двуспальную кровать с белоснежным постельным бельем;
  • Удобный диван, как дополнительное спальное место;
  • Мини-кухня со всем необходимым для приготовления еды;
  • Круглый традиционный стол и табуретки;
  • Отопление, которое не сушит воздух;
  • Достаточное количество розеток для ваших гаджетов;
  • Тумбочки — 2шт.;
  • Гардеробная зона;
  • Национальные ковры-сырмаки на полу;
  • Бесплатный Wi-Fi;
  • В каждой юрте есть собственная ванная комната: душ, теплый пол, комплект полотенец, гигиенический набор, фен, туалетная бумага.
Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»

Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*

1 ночь

Курортный отель «Манжерок» расположен в окружении зелени и живописных Алтайских гор, в поселке Манжерок, в 30 км от Горно-Алтайска.

Места на парковке и Wi-Fi предоставляются бесплатно. На территории можно пользоваться принадлежностями для барбекю.

Светлые номера отеля оформлены в теплых тонах. В числе удобств балкон, мини-кухня, микроволновая печь, чайник, посуда и холодильник.

В курортном отеле «Манжерок» работает круглосуточная стойка регистрации, а также прокат горных велосипедов, сноубордов и лыжного снаряжения.

Гости могут заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом.

Аэропорт Горно-Алтайска находится в 30 км от курортного отеля «Манжерок».

Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту и все трансферы во время путешествия
  • Горячее трехразовое питание все дни тура (учитываем предпочтения каждого участника)
  • Двухместное проживание в уютных комфортных номерах
  • Входы на все достопримечательности и все экскурсии
  • Концерт горлового пения
  • Квадроциклы
  • Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкие вещи, футболки, купальники;
  • удобные вещи, штаны, леггинсы;
  • тёплые вещи, носки, толстовка, тёплые штаны, лёгкая шапка;
  • куртки: желательно иметь с собой и лёгкую непромокаемую ветровку/дождевик, и тёплую куртку (можно заменить теплую куртку жилетом с толстовкой);
  • обувь: удобные непромокаемые кроссовки или треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды, сланцы;
  • защита от солнца (обязательно!): кепка, солнцезащитные очки и защитный крем с SPF 50 или более;
  • набор средств гигиены;
  • камера, телефон, зарядные устройства.

Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится. Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться в дождь или даже снег.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем будем ездить?

Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.

Есть ли связь и интернет?

В населенных пунктах есть связь. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).

Какая погода нас ожидает?

Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.

Много ли комаров на маршруте?

Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.

Сколько человек в группе?

Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
20 сен 2022
Мы приобрели групповой тур "Алтай Сентябрьский", но по счастливой случайности, он оказался для нас индивидуальным.
Красивейшая природа, удобная машина, комфортное жилье, вкусная еда и отличный гид сделали наше путешествие незабываемым.
Доброжелательный, чуткий, предусмотрительный, знающий и очень любящий алтайский край гид Дмитрий познакомил нас с этими красивейшими местами: Красавица Катунь и голубые озера, мосты и водопады, петроглифы и потрясающей красоты Чуйский тракт, пикники с живописным видом и опасные перевалы…. все это оставило яркие впечатления и желание приехать ещё, и не один раз…
Ночёвки в данном туре в красивейших местах, в благоустроенных номерах со всеми удобствами, а в Этнодоме Юрта нас встретили в национальных костюмах, с обычаями, которые полагаются при встрече дорогих гостей, кормили вкусной домашней едой и даже порадовали концертом горлового пения.
Дима очень внимателен к пожеланиям гостей, в программу, по причине изменения погодных условий, для нашего удобства были внесены корректировки, и мы увидели даже то, что не было включено в программу…
Обязательно вернёмся и порекомендуем своим друзьям!!!
А
20 сен 2022
Все организовано отлично!

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