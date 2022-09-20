1 день

Встреча группы. Ороктойский мост. Голубые озера

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска. Тех, кто прилетел заранее, забираем из отелей.

После завтрака мы поедем в гости к Сынару.

Она расскажет о традициях Алтая, о народах, проживающих на его территории, о правилах поведения во владениях горных духов.

Она покорит вас своей искренностью, чистотой души и верой в сохранение традиций своего народа.

Встреча с ней непременно оставит след в вашем сердце.

Далее мы едем до отеля, обедаем и отдыхаем после ночного перелета.

Сегодня увидите самое глубокое место Катуни под Ороктойским мостом, и услышите историю этого необыкновенного места.

По дороге посетим Голубые озера – Глаза Катуни, которые невозможно посетить летом.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 140 км.

Проживание: Эко-отель Woodpark.

Питание: завтрак, обед, ужин.