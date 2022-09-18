1 день

Встреча группы, этномузыкальная экскурсия

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска (утренние рейсы).

Завтрак.

После завтрака мы поедем в гости к Сынару Чистая душа, невероятная девушка, искренне любящая и чтущая традиции и обычаи своего народа. Встреча с ней оставит след в вашей душе.

Едем до отеля, обедаем и отдыхаем после ночного перелета.

Вечером нас ждет Этномузыкальная экскурсия, которая никого не оставит равнодушным.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 340 км.

Проживание: Woodpark.

Питание: завтрак, обед, ужин.