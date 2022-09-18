Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска (утренние рейсы).
Завтрак.
После завтрака мы поедем в гости к Сынару Чистая душа, невероятная девушка, искренне любящая и чтущая традиции и обычаи своего народа. Встреча с ней оставит след в вашей душе.
Едем до отеля, обедаем и отдыхаем после ночного перелета.
Вечером нас ждет Этномузыкальная экскурсия, которая никого не оставит равнодушным.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вас ждет полет на вертолете над Катунью.
Сплав по Катуни или целое сафари на огромных квадроциклах.
Увидим один из самых зрелищных и популярных мостов Алтая – Ороктойский мост.
Это очень мощное атмосферное место, где можно прогуляться по мосту, сделать эффектные фото и полюбоваться бурной Катунью.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 250 км.
Проживание: Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.
Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.
Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.
Обед из фермерских экологически чистых продуктов, готовят специально для нас.
Слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы ждут вас по дороге.
Вечером по приезду в с. Акташ вас ждет торжественный казахский обряд встречи гостей, знакомство с национальным жилищем – юртой, а также бешбармак с баурсаками и чак-чаком.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 26 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Ох, сколько впечатлений вам принесет этот день! Вас ждет настоящее чудо природы – Гейзерное озеро.
Мы посетим его рано утром, когда здесь почти нет посетителей, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания самого популярного и фотогеничного озера.
На этом ваши приключения не закончатся – вы побываете на Марсе. Это фантастическое место действительно напоминает красную планету.
Здесь получаются просто умопомрачительные фото, ведь вам захочется запечатлеть каждый сантиметр этого уникального ландшафта.
Полноценный обед-пикник на берегу реки. Чуйская степь и хит наших путешествий – Одинокая гора Жалгызтобе. Попробуем кумыс.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 260 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Красота Алтая будет Вас удивлять в нашем путешествии по нарастающей!
Сегодня мы поднимемся выше облаков, и для этого не надо лезть пешком. Будет целое сафари-приключение на наших комфортабельных внедорожниках.
Просторы Курайской степи, вечные ледники и извилины горной реки захватывают дух именно с этой смотровой площадки (Акташский ретранслятор)!
Вас ждет обед на природе с шикарным видом. Если повезет, поиграете в снежки в середине лета!
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 20 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжаем наполняться энергией новых мест, отправляемся путешествовать по Улаганскому плато мимо хрустальных горных озер, прямиком через легендарные, всемирно известные Пазырыкские курганы.
Двигаемся в сторону перевала Кату-Ярык. И вот тут вашему взору открывается ошеломительная панорама.
Обедаем на природе с видом на каньон Чулышмана.
Вас ожидает крутой спуск вниз по серпантину, переправа через реку Чулышман и путь до водопада Куркуре, что в переводе означает "Гремучий","Громыхающий".
Высота водопада около 30 метров, и он крайне впечатляющий!
Ужин у костра под звездным небом.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 260 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту, но при этом вас ждут еще несколько восхитительных мест, которые подарят вам массу восторженных впечатлений.
Обязательно покажем вам красавицу Катунь со смотровой площадки. Отсюда река выглядит просто великолепно.
Затем едем до пасеки. Желающим можно попробовать сон на пчелах.
В завершении вас ожидают вкусный прощальный ужин.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Всесезонный курорт Манжерок.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вылет из аэропорта Горно-Алтайска утренним рейсом.
Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах Woodpark, Этнодом ЮРТА, Манжерок. Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ
Отель Baza WOOD PARK расположен в городе Аскт. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Ежедневно в отеле сервируется континентальный завтрак.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «База ВУД» предоставят гостям необходимую туристическую информацию.
Расстояние до аэропорта Горно-Алтайска составляет 49 км.
Проживание в юртах в горном Алтае.
Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.
Удобства в каждой юрте:
Курортный отель «Манжерок» расположен в окружении зелени и живописных Алтайских гор, в поселке Манжерок, в 30 км от Горно-Алтайска.
Места на парковке и Wi-Fi предоставляются бесплатно. На территории можно пользоваться принадлежностями для барбекю.
Светлые номера отеля оформлены в теплых тонах. В числе удобств балкон, мини-кухня, микроволновая печь, чайник, посуда и холодильник.
В курортном отеле «Манжерок» работает круглосуточная стойка регистрации, а также прокат горных велосипедов, сноубордов и лыжного снаряжения.
Гости могут заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом.
Аэропорт Горно-Алтайска находится в 30 км от курортного отеля «Манжерок».
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.
Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).