Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника

Сделать удивительные снимки с бирюзовой водой Катуни и полюбоваться цветущими горами

Авторский тур
В мае горы Алтая покрываются розовыми цветами — маральником — это просто фантастическое зрелище! Чтобы поймать и сохранить эти прекрасные мгновения, с нами в путешествие отправится профессиональный фотограф.

Будем много фотографироваться, гулять по Алтайскому Марсу, разглядывать узоры Гейзерного озера и любоваться видами одной из самых красивых дорог России — Чуйского тракта.
Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника
Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника
Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника
Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника
Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника
Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника
Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В путешествии вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который сделает качественные снимки и скинет их вам после завершения тура. Берите с собой красивые платья и одежду для разных образов.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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