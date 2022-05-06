В мае горы Алтая покрываются розовыми цветами — маральником — это просто фантастическое зрелище! Чтобы поймать и сохранить эти прекрасные мгновения, с нами в путешествие отправится профессиональный фотограф.



Будем много фотографироваться, гулять по Алтайскому Марсу, разглядывать узоры Гейзерного озера и любоваться видами одной из самых красивых дорог России — Чуйского тракта.