Алтай зимний

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Почувствовать морозное дыхание Алтая, всмотреться в водную гладь Гейзерного озера и восхититься замёрзшим наплескам водопадов — это лишь малая часть того, что мы сможем сделать в этом туре! Нас также ждёт драйвовая поездка на снегоходах, уютный ужин с дегустацией крафтовых сыров и по-настоящему тёплый банный приём в лучшем банном комплексе на Алтае. Это приключение обещает стать незабываемым!
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Алтай зимний
Ближайшие даты:
2
янв
20
янв
19
фев
4
мар

Что вас ожидает:

Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
Подурачимся с милыми питомцами и испытаем невероятные эмоции от катания в собачьих упряжках
Сумасшедший “Duback Challenge”
Сумасшедший “Duback Challenge”
Снимем классный видеоролик в красивом рисунке из пара под лучами закатного солнца
Трип на снегоходах
Трип на снегоходах
Покатаемся на снегоходах по заснеженному Алтаю и насладимся великолепными видами
"Воспарение"
"Воспарение"
Посетим один из лучших банных комплексов на Алтае, попробуем совершенно необычные процедуры
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
Поедем кататься на горных лыжах в ГЛК Манжерок
На джипах по Чуйскому тракту
На джипах по Чуйскому тракту
На комфортном транспорте проедем по одной из самых зрелищных трасс мира

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Встречаем вас в аэропорту до 9:30 утра.

Завтрак в ресторане.

Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.

Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.

Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.

Обедаем в атмосферном агрокомплексе Инегень к 15:30.

Увидим: Чуйский тракт Слияние Чуи и Катуни Катунские террасы перевал Семинский перевал Чике-Таман.

Ужин в отеле к 19:00.

Горловое пение кая - алтайского сказителя.

Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 350 км, 7 часов пути с остановками. Проживание: отель Расул. Питание: завтрак, обед, ужин.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Гейзерное озеро. Чуйская степь

9:00 Завтрак в отеле, выезд к 10:00.

Сегодня посещаем Гейзерное озеро, которое не замерзает даже зимой.

Далее направимся к самому солнечному району России.

Но именно там, находится неофициальный полюс холода, на юге нашей огромной страны, в дороге около двух часов с остановками.

Пообедаем в кафе “МясоХлеб”.

Заберемся на Одинокую гору и почувствуем умиротворяющий ритм Чуйской степи.

Завершаем день сумасшедшим “Duback Challenge” в горных просторах под лучами потрясающего заката.

Возвращаемся в отель к 19:00 (1,5 часа дороги).

Увидим: Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, одну из самых живописных частей Чуйского тракта, Чуйскую степь, одинокую гору Джалгыз-Тобе, с. Кош-Агач.

Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 200 км, время в пути ~3,5 ч. Проживание: отель Расул. Питание: завтрак, обед, ужин.

Гейзерное озеро. Чуйская степьГейзерное озеро. Чуйская степьГейзерное озеро. Чуйская степьГейзерное озеро. Чуйская степь
3 день

Уларские водопады. Дегустация крафтовых сыров. Деревня Берендеевка

День начинается с завтрака в отеле.

Затем в 9-10:00 едем к потрясающим наплескам замерзших Уларских водопадов.

Выдвигаемся в обратном направлении по Чуйскому тракту, но при этом вас ждут еще несколько восхитительных мест, которые подарят вам массу восторженных впечатлений.

Дегустация крафтовых сыров и мастер-класс по сыроварению.

Ужин в атмосферном кафе Лампа в сказочной деревне Берендеевка.

Увидим: Чуйский тракт, Уларские водопады, Святилище Адыр-Кан, перевал Семинский, перевал Чике-Таман, деревня Берендеевка.

Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 360 км. или 6-7 часов в пути. Проживание: комплекс Кедр Хаус или аналогичный. Питание: завтрак, обед, ужин.

Уларские водопады. Дегустация крафтовых сыров. Деревня БерендеевкаУларские водопады. Дегустация крафтовых сыров. Деревня БерендеевкаУларские водопады. Дегустация крафтовых сыров. Деревня БерендеевкаУларские водопады. Дегустация крафтовых сыров. Деревня БерендеевкаУларские водопады. Дегустация крафтовых сыров. Деревня Берендеевка
4 день

Банный комплекс. Остров Патмос. Голубые глаза Катуни

До 9:20 завтрак.

В 10:30 парение в лучшем банном комплексе на Алтае.

Попробуем совершенно необычные процедуры (банные мероприятия у нас проходят в первой половине дня ввиду их доступной цены, чтобы мы могли включить это невероятное место в наш тур и при этом сохранить прежнюю стоимость. Если делать позже, цена будет напорядок больше).

Обед в уютном комплексе Чемалка к 13:00.

В 14:30 посетим монастырский остров Патмос.

В 16:30 побываем на озерах Голубые глаза Катуни, доступ к которым открывается только зимой.

К 18:00 возвращаемся в отель.

Увидим: о. Патмос, банный комплекс ВОСПАРЕНИЕ, озера Голубые Глаза Катуни, с. Чемал.

Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 130 км. или 3 часа в общем. Проживание: комплекс Кедр Хаус или аналогичный. Питание: завтрак, обед, ужин.

Банный комплекс. Остров Патмос. Голубые глаза КатуниБанный комплекс. Остров Патмос. Голубые глаза КатуниБанный комплекс. Остров Патмос. Голубые глаза КатуниБанный комплекс. Остров Патмос. Голубые глаза КатуниБанный комплекс. Остров Патмос. Голубые глаза Катуни
5 день

Лебединое озеро. Питомник хаски и северных оленей

До 10:00 завтракаем, затем бодрым ходом добираемся до чудесного Лебединого озера, куда со всей России слетаются тысячи лебедей-кликунов чтобы переждать зиму. (1,5 часа в пути).

В 14:00 Обед в кафе Terrassa (или аналогичный).

После обеда едем чувствовать себя каюром!

В питомник хаски и северных оленей (1,5-2 часа езды).

Возвращаемся в отель к 18:00.

Ужин в 19:00.

Увидим: оз. Светлое (Лебединое), с. Элекмонар.

Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 240 км или 3 часа. Проживание: комплекс Кедр Хаус или аналогичный. Питание: завтрак, обед, ужин.

Лебединое озеро. Питомник хаски и северных оленейЛебединое озеро. Питомник хаски и северных оленейЛебединое озеро. Питомник хаски и северных оленейЛебединое озеро. Питомник хаски и северных оленей
6 день

Трип на снегоходах. ГЛК Манжерок

До 9:00 завтрак в отеле.

После завтрака нас ждет драйвовый трип на снегоходах сквозь алтайскую тайгу и метровый снег!

В 13:00 обед в ресторане Манжерок.

Затем мы едем кататься на горных лыжах в ГЛК Манжерок.

В 19:00 прощальный ужин в ресторане Горный.

Что увидим: тайга предгорий горы Синюха, горнолыжный курорт МАНЖЕРОК, ресторан Горный.

Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 35 км. Проживание: комплекс Кедр Хаус или аналогичный. Питание: завтрак, обед, ужин.

Трип на снегоходах. ГЛК МанжерокТрип на снегоходах. ГЛК МанжерокТрип на снегоходах. ГЛК МанжерокТрип на снегоходах. ГЛК Манжерок
7 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт в первой половине дня.

Если выезд или вылет гостей намечен позже, то трансфер не включен в стоимость.

Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 30 км. Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туркомплексе.

Доплата за одноместное размещение – уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Расул»

2 ночи

Это современный и комфортный комплекс в южной части Горного Алтая, расположенный в с. Акташ. Это один из самых лучших объектов размещения на всем юге Алтая. Двухместное проживание в уютных благоустроенных номерах.

Отель «Расул»Отель «Расул»Отель «Расул»

Отель «House 18 Manzherok» или аналогичный

4 ночи

Дом House18manzherok это уютное место, расположенное по адресу Озёрная улица, 18, Озёрное. Данный дизайн-отель имеет рейтинг в 9.8, что свидетельствует о его высоком качестве обслуживания. Главными преимуществами данного отеля являются бесплатный Wi-Fi, бесплатный доступ в интернет, трансфер и парковка на территории отеля.

В отеле можно воспользоваться услугами гладильных принадлежностей, гладильных услуг и хранения багажа, а также заказать дополнительные услуги. Персонал говорит на русском и английском языках, что облегчает коммуникацию.

В отеле есть номера для аллергиков, номера для некурящих, номера со звукоизоляцией и семейные номера. Во всех номерах есть холодильник, телевизор, москитная сетка и кондиционер. Для удобства гостей установлены затемняющие шторы, а также фен, который можно заказать по запросу.

Гости отеля могут воспользоваться общей кухней и микроволновой печью, что особенно актуально для семей с детьми. На территории отеля есть патио и мебель на улице, где можно провести время с пользой и отдохнуть после насыщенного дня.

Отель «House 18 Manzherok» или аналогичныйОтель «House 18 Manzherok» или аналогичныйОтель «House 18 Manzherok» или аналогичныйОтель «House 18 Manzherok» или аналогичныйОтель «House 18 Manzherok» или аналогичныйОтель «House 18 Manzherok» или аналогичный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту и трансферы во время путешествия
  • Трехразовое горячее питание (учитываем предпочтения каждого участника)
  • Двухместное проживание в уютных благоустроенных номерах
  • Входы на все достопримечательности и все экскурсии
  • Парение в банном комплексе
  • Катание на снегоходах
  • “Duback Challenge” в горных просторах
  • Горловое пение кая - алтайского сказителя
  • Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Покупки сувениров и алкоголя
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что такое Duback Challenge?

Duback Challenge — это сбор гостей в невероятно красивом месте, под лучами закатного солнца.
Главная цель — по команде выплеснуть горячую воду в воздух, где она под действием мороза превратиться в красивый рисунок из пара. И все это снимается на видеокамеру отдельно, монтируется и остается как крутое воспоминание

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 сен 2023
Организовано прекрасно.
Н
13 сен 2023
Огромная Благодарность нашим гидам! Мергену, Сергею, Дмитрию, Беку. особенная благодарность Динаре! Было очень комфортно.
Огромная Благодарность нашим гидам! Мергену, Сергею, Дмитрию, Беку. особенная благодарность Динаре! Было очень комфортно.Огромная Благодарность нашим гидам! Мергену, Сергею, Дмитрию, Беку. особенная благодарность Динаре! Было очень комфортно.Огромная Благодарность нашим гидам! Мергену, Сергею, Дмитрию, Беку. особенная благодарность Динаре! Было очень комфортно.Огромная Благодарность нашим гидам! Мергену, Сергею, Дмитрию, Беку. особенная благодарность Динаре! Было очень комфортно.Огромная Благодарность нашим гидам! Мергену, Сергею, Дмитрию, Беку. особенная благодарность Динаре! Было очень комфортно.
П
3 сен 2023
Отдельное спасибо гидам за организацию, вкусную еду (здесь никто не останется голодным) и что очень важно, проявленную гибкость по отношению к каждому гостю.

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Можно с детьми
Джип-туры
Многодневные туры
На снегоходах
7-дневные туры

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