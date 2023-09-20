1 день

Чуйский тракт

Встречаем вас в аэропорту до 9:30 утра.

Завтрак в ресторане.

Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.

Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.

Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.

Обедаем в атмосферном агрокомплексе Инегень к 15:30.

Увидим: Чуйский тракт Слияние Чуи и Катуни Катунские террасы перевал Семинский перевал Чике-Таман.

Ужин в отеле к 19:00.

Горловое пение кая - алтайского сказителя.

Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 350 км, 7 часов пути с остановками. Проживание: отель Расул. Питание: завтрак, обед, ужин.