янв
янв
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт
Встречаем вас в аэропорту до 9:30 утра.
Завтрак в ресторане.
Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.
Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.
Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.
Обедаем в атмосферном агрокомплексе Инегень к 15:30.
Увидим: Чуйский тракт Слияние Чуи и Катуни Катунские террасы перевал Семинский перевал Чике-Таман.
Ужин в отеле к 19:00.
Горловое пение кая - алтайского сказителя.
Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 350 км, 7 часов пути с остановками. Проживание: отель Расул. Питание: завтрак, обед, ужин.
Гейзерное озеро. Чуйская степь
9:00 Завтрак в отеле, выезд к 10:00.
Сегодня посещаем Гейзерное озеро, которое не замерзает даже зимой.
Далее направимся к самому солнечному району России.
Но именно там, находится неофициальный полюс холода, на юге нашей огромной страны, в дороге около двух часов с остановками.
Пообедаем в кафе “МясоХлеб”.
Заберемся на Одинокую гору и почувствуем умиротворяющий ритм Чуйской степи.
Завершаем день сумасшедшим “Duback Challenge” в горных просторах под лучами потрясающего заката.
Возвращаемся в отель к 19:00 (1,5 часа дороги).
Увидим: Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, одну из самых живописных частей Чуйского тракта, Чуйскую степь, одинокую гору Джалгыз-Тобе, с. Кош-Агач.
Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 200 км, время в пути ~3,5 ч. Проживание: отель Расул. Питание: завтрак, обед, ужин.
Уларские водопады. Дегустация крафтовых сыров. Деревня Берендеевка
День начинается с завтрака в отеле.
Затем в 9-10:00 едем к потрясающим наплескам замерзших Уларских водопадов.
Выдвигаемся в обратном направлении по Чуйскому тракту, но при этом вас ждут еще несколько восхитительных мест, которые подарят вам массу восторженных впечатлений.
Дегустация крафтовых сыров и мастер-класс по сыроварению.
Ужин в атмосферном кафе Лампа в сказочной деревне Берендеевка.
Увидим: Чуйский тракт, Уларские водопады, Святилище Адыр-Кан, перевал Семинский, перевал Чике-Таман, деревня Берендеевка.
Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 360 км. или 6-7 часов в пути. Проживание: комплекс Кедр Хаус или аналогичный. Питание: завтрак, обед, ужин.
Банный комплекс. Остров Патмос. Голубые глаза Катуни
До 9:20 завтрак.
В 10:30 парение в лучшем банном комплексе на Алтае.
Попробуем совершенно необычные процедуры (банные мероприятия у нас проходят в первой половине дня ввиду их доступной цены, чтобы мы могли включить это невероятное место в наш тур и при этом сохранить прежнюю стоимость. Если делать позже, цена будет напорядок больше).
Обед в уютном комплексе Чемалка к 13:00.
В 14:30 посетим монастырский остров Патмос.
В 16:30 побываем на озерах Голубые глаза Катуни, доступ к которым открывается только зимой.
К 18:00 возвращаемся в отель.
Увидим: о. Патмос, банный комплекс ВОСПАРЕНИЕ, озера Голубые Глаза Катуни, с. Чемал.
Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 130 км. или 3 часа в общем. Проживание: комплекс Кедр Хаус или аналогичный. Питание: завтрак, обед, ужин.
Лебединое озеро. Питомник хаски и северных оленей
До 10:00 завтракаем, затем бодрым ходом добираемся до чудесного Лебединого озера, куда со всей России слетаются тысячи лебедей-кликунов чтобы переждать зиму. (1,5 часа в пути).
В 14:00 Обед в кафе Terrassa (или аналогичный).
После обеда едем чувствовать себя каюром!
В питомник хаски и северных оленей (1,5-2 часа езды).
Возвращаемся в отель к 18:00.
Ужин в 19:00.
Увидим: оз. Светлое (Лебединое), с. Элекмонар.
Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 240 км или 3 часа. Проживание: комплекс Кедр Хаус или аналогичный. Питание: завтрак, обед, ужин.
Трип на снегоходах. ГЛК Манжерок
До 9:00 завтрак в отеле.
После завтрака нас ждет драйвовый трип на снегоходах сквозь алтайскую тайгу и метровый снег!
В 13:00 обед в ресторане Манжерок.
Затем мы едем кататься на горных лыжах в ГЛК Манжерок.
В 19:00 прощальный ужин в ресторане Горный.
Что увидим: тайга предгорий горы Синюха, горнолыжный курорт МАНЖЕРОК, ресторан Горный.
Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 35 км. Проживание: комплекс Кедр Хаус или аналогичный. Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт в первой половине дня.
Если выезд или вылет гостей намечен позже, то трансфер не включен в стоимость.
Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 30 км. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туркомплексе.
Доплата за одноместное размещение – уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Расул»
Это современный и комфортный комплекс в южной части Горного Алтая, расположенный в с. Акташ. Это один из самых лучших объектов размещения на всем юге Алтая. Двухместное проживание в уютных благоустроенных номерах.
Отель «House 18 Manzherok» или аналогичный
Дом House18manzherok это уютное место, расположенное по адресу Озёрная улица, 18, Озёрное. Данный дизайн-отель имеет рейтинг в 9.8, что свидетельствует о его высоком качестве обслуживания. Главными преимуществами данного отеля являются бесплатный Wi-Fi, бесплатный доступ в интернет, трансфер и парковка на территории отеля.
В отеле можно воспользоваться услугами гладильных принадлежностей, гладильных услуг и хранения багажа, а также заказать дополнительные услуги. Персонал говорит на русском и английском языках, что облегчает коммуникацию.
В отеле есть номера для аллергиков, номера для некурящих, номера со звукоизоляцией и семейные номера. Во всех номерах есть холодильник, телевизор, москитная сетка и кондиционер. Для удобства гостей установлены затемняющие шторы, а также фен, который можно заказать по запросу.
Гости отеля могут воспользоваться общей кухней и микроволновой печью, что особенно актуально для семей с детьми. На территории отеля есть патио и мебель на улице, где можно провести время с пользой и отдохнуть после насыщенного дня.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в аэропорту и трансферы во время путешествия
- Трехразовое горячее питание (учитываем предпочтения каждого участника)
- Двухместное проживание в уютных благоустроенных номерах
- Входы на все достопримечательности и все экскурсии
- Парение в банном комплексе
- Катание на снегоходах
- “Duback Challenge” в горных просторах
- Горловое пение кая - алтайского сказителя
- Круглосуточное сопровождение нашей команды
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Покупки сувениров и алкоголя
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Что такое Duback Challenge?
Duback Challenge — это сбор гостей в невероятно красивом месте, под лучами закатного солнца.
Главная цель — по команде выплеснуть горячую воду в воздух, где она под действием мороза превратиться в красивый рисунок из пара. И все это снимается на видеокамеру отдельно, монтируется и остается как крутое воспоминание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.