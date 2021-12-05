Этот зимний экскурсионный тур - это возможность насладиться зимней красотой Алтая

Этот зимний экскурсионный тур — это возможность насладиться зимней красотой Алтая.

Все самые лучшие зимние достопримечательности Горного Алтая вошли в программу.

Смотрим и посещаем все самое популярное на Алтае: с.

Чемал, Чемальская ГЭС, о.

Патмос, красивейший заказник «Лебединый» и «Голубые озера» с удивительного цвета водой, в которой в зимнее время возможно искупаться! Тур автобусный подходит для Всех любителей путешествовать! Главное захватить отличное настроение, фото и видео, чтобы запечатлеть лучшие моменты путешествия.
Алтай. Зимняя сказка
Алтай. Зимняя сказка
Алтай. Зимняя сказка
Алтай. Зимняя сказка
Алтай. Зимняя сказка
Алтай. Зимняя сказка
Алтай. Зимняя сказка

Что вы увидите 🤩

  • Река Катунь
  • ВК «Манжерок»
  • о. Патмос
  • Голубые озера
  • Заказник Лебединый
  • Чуйский тракт
  • Гейзерное озеро
  • Музей им. А. В. Анохина
  • ГЛК «Телецкий»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Маршрут
Река Катунь — ВК «Манжерок» — о. Патмос — Голубые озера — заказник
Лебединый — Чуйский тракт — Гейзерное озеро — музей им. А. В. Анохина — Горно-Алтайск — ГЛК «Телецкий»
Программа тура по дням

1 день

09:00 — Встреча группы в Горно-Алтайске, пл. Ленина, гост. Горный Алтай. (ул. Э. Палкина, 5) гид с табличкой «Алтай-Инфо».
09:30 — Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска, гид с табличкой «Алтай-Инфо». Знакомство с группой и отправление на поздний завтрак. Поздний завтрак с дегустацией национальной кухни в комплексе «Меркит».
Первый день тура начинается с экскурсии по знаменитому Чуйскому тракту до «озера Манжерок» проходит вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая — река Катунь. Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите памятник им. В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта. При хороших погодных условиях, по желанию Вы можете подняться на гондольном подъемнике на гору М. Синюха (от 600 руб. /чел), откуда открывается живописный вид на горы и долину реки Катунь.
Размещение на туркомплексах / «Любава»/ «Парк отель Манжерок», т/к
«Манжерок»/ «Чагыш» и др.
Отдых.
Ужин.
2 день

Завтрак.

Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место — «Голубые озера». Вы насладитесь природным явлением — Голубыми озерами называют одно из природных чудес Алтая — глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер — «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.
Обед в кафе по пути следования (доп. плата).
Отправляемся в село Чемал, где посетим удивительный храм Иоанна Богослова на острове Патмос, где прикоснемся к истории основания христианской миссии в Чемале. В действующем Храме на острове Патмос наблюдается постепенное обновление старых икон.
Возвращение на туркомплекс. Отдых.
Ужин.
3 день

Завтрак. Свободный день.

  • За дополнительную плату — экскурсия на целый день по Чуйскому тракту «Сердце Азии» — вы увидите большую часть знаменитого Чуйского тракта. Остановки запланированы так, чтобы посетить самые значимые объекты: археологические памятники; исторические объекты (памятники гражданской воины и строительства Чуйского тракта, фрагменты древнего тракта); слияние горных рек, перевалы.
  • Самостоятельный обед по пути следования.
Одним из самых впечатляющих объектов будет Гейзерное озеро — небольшое термальное озеро удивительной красоты диаметром не более 30
м., которое находится неподалеку от села Акташ, в Горном Алтае. Его основной изюминкой является бирюзовый оттенок посредине из-за голубой глины на дне. В центре бьют термальные источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще. Экскурсия на целый день.
Ранний выезд около 06:30, завтрак-ланч бокс. Позднее прибытие на туркомплекс.
  • Для тех, кто остался на туркомплексе есть возможность заказать за дополнительную плату — трансфер на ГЛК «Манжерок» — отличная
  • возможность покататься на горных лыжах/сноуборде., катание на хасках и снегоходах.
  • Ужин.
4 день

Завтрак.

Экскурсия начинается с посещения столицы Республики Алтай — города Горно-Алтайск, краткая обзорная экскурсия с посещением
краеведческого музея им. А. В. Анохина. В фондах музея хранятся
уникальные коллекции первых краеведов Алтая, археологические
материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок, самая большая
коллекция живописных и графических работ первого алтайского
художника Г. И. Чорос-Гуркина. После музея будет возможность заехать в фито аптеку и пчелоцентр.

Время для самостоятельного обеда.

Далее отправляемся в гости к соседям в Алтайский край на озеро Светлое в заказник «Лебединый» (второе место в России, где зимуют дикие лебеди-кликуны). На озеро прилетает до 2,5 тысяч лебедей. Посетителям заказника предоставляется возможность покормить лебедей и сделать уникальные фото на незамерзающем озере.
Возвращение на туркомплекс. Отдых.
Ужин
5 день

Завтрак. Свободный день.

  • За дополнительную плату возможно Путешествие на ГЛК «Телецкий», который находится рядом с Телецким озером — объектом ЮНЕСКО, где Вы окунетесь в снежную зимнюю сказку (подъем на экскурсионном подъемнике на г. Кокуя (за доп. плату).
  • Время для самостоятельного обеда в кафе за доп. плату.
  • Для любителей зимних видов спорта будет возможность покататься: горные лыжи/сноуборд/тюбинг. Курорт обладает горнолыжными трассами различной сложности (оплачивается дополнительно).
  • Возвращение на туркомплекс. Ужин.
6 день
Ранний завтрак/ланч-бокс.
07:30 Трансфер в аэропорт Горно-Алтайск, автовокзал Горно-Алтайск.

Организационные моменты:

  • Доплата за младенца — 9890 рублей.
  • В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от
погодных и технических условий. Допускаются изменения порядка
мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени
пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией
и т. п. Указанные расстояния являются приблизительными.
  • Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Все трансферы по программе
  • Проживание
  • Экскурсии по программе
  • Питание: завтрак, ужин
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в музей
Что не входит?
  • Дополнительно оплачивается:
  • одноместное размещение (по запросу)
  • дополнительные экскурсии
  • самостоятельные переезды
  • самостоятельные обеды по пути следования, баня
  • входные билеты не включенные в программу, прокат снаряжения, оплата подъемников и т. п.
  • Дополнительные экскурсии:
  • минимальная группа от 6 человек, стоимость экскурсии может меняться.
  • Экскурсия на «ГЛК Телецкий» — стоимость 3100 руб/чел.
  • Экскурсия «Сердце Азии» — стоимость 3900 руб/чел.
  • Проживание: 2-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха
  • (удобства в номере), возможна замена указанных в программе средств размещения на равноценные.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск
Завершение: Горно-Алтайск, автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Воскресенье

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