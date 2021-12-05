Маршрут

Река Катунь — ВК «Манжерок» — о. Патмос — Голубые озера — заказник

Лебединый — Чуйский тракт — Гейзерное озеро — музей им. А. В. Анохина — Горно-Алтайск — ГЛК «Телецкий»

Программа тура по дням

1 день

09:00 — Встреча группы в Горно-Алтайске, пл. Ленина, гост. Горный Алтай. (ул. Э. Палкина, 5) гид с табличкой «Алтай-Инфо».

09:30 — Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска, гид с табличкой «Алтай-Инфо». Знакомство с группой и отправление на поздний завтрак. Поздний завтрак с дегустацией национальной кухни в комплексе «Меркит».

Первый день тура начинается с экскурсии по знаменитому Чуйскому тракту до «озера Манжерок» проходит вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая — река Катунь. Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите памятник им. В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта. При хороших погодных условиях, по желанию Вы можете подняться на гондольном подъемнике на гору М. Синюха (от 600 руб. /чел), откуда открывается живописный вид на горы и долину реки Катунь.

Размещение на туркомплексах / «Любава»/ «Парк отель Манжерок», т/к

«Манжерок»/ «Чагыш» и др.

Отдых.

Ужин.

2 день

Завтрак.

Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место — «Голубые озера». Вы насладитесь природным явлением — Голубыми озерами называют одно из природных чудес Алтая — глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер — «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.

Обед в кафе по пути следования (доп. плата).

Отправляемся в село Чемал, где посетим удивительный храм Иоанна Богослова на острове Патмос, где прикоснемся к истории основания христианской миссии в Чемале. В действующем Храме на острове Патмос наблюдается постепенное обновление старых икон.

Возвращение на туркомплекс. Отдых.

Ужин.

3 день

Завтрак. Свободный день.

За дополнительную плату — экскурсия на целый день по Чуйскому тракту «Сердце Азии» — вы увидите большую часть знаменитого Чуйского тракта. Остановки запланированы так, чтобы посетить самые значимые объекты: археологические памятники; исторические объекты (памятники гражданской воины и строительства Чуйского тракта, фрагменты древнего тракта); слияние горных рек, перевалы.

Самостоятельный обед по пути следования.

Одним из самых впечатляющих объектов будет Гейзерное озеро — небольшое термальное озеро удивительной красоты диаметром не более 30

м., которое находится неподалеку от села Акташ, в Горном Алтае. Его основной изюминкой является бирюзовый оттенок посредине из-за голубой глины на дне. В центре бьют термальные источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще. Экскурсия на целый день.

Ранний выезд около 06:30, завтрак-ланч бокс. Позднее прибытие на туркомплекс.

Для тех, кто остался на туркомплексе есть возможность заказать за дополнительную плату — трансфер на ГЛК «Манжерок» — отличная

возможность покататься на горных лыжах/сноуборде., катание на хасках и снегоходах.

Ужин.

4 день

Завтрак.

Экскурсия начинается с посещения столицы Республики Алтай — города Горно-Алтайск, краткая обзорная экскурсия с посещением

краеведческого музея им. А. В. Анохина. В фондах музея хранятся

уникальные коллекции первых краеведов Алтая, археологические

материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок, самая большая

коллекция живописных и графических работ первого алтайского

художника Г. И. Чорос-Гуркина. После музея будет возможность заехать в фито аптеку и пчелоцентр.

Время для самостоятельного обеда.

Далее отправляемся в гости к соседям в Алтайский край на озеро Светлое в заказник «Лебединый» (второе место в России, где зимуют дикие лебеди-кликуны). На озеро прилетает до 2,5 тысяч лебедей. Посетителям заказника предоставляется возможность покормить лебедей и сделать уникальные фото на незамерзающем озере.

Возвращение на туркомплекс. Отдых.

Ужин

5 день

Завтрак. Свободный день.

За дополнительную плату возможно Путешествие на ГЛК «Телецкий», который находится рядом с Телецким озером — объектом ЮНЕСКО, где Вы окунетесь в снежную зимнюю сказку (подъем на экскурсионном подъемнике на г. Кокуя (за доп. плату).

Время для самостоятельного обеда в кафе за доп. плату.

Для любителей зимних видов спорта будет возможность покататься: горные лыжи/сноуборд/тюбинг. Курорт обладает горнолыжными трассами различной сложности (оплачивается дополнительно).

Возвращение на туркомплекс. Ужин.

6 день

Ранний завтрак/ланч-бокс.

07:30 Трансфер в аэропорт Горно-Алтайск, автовокзал Горно-Алтайск.

Организационные моменты:

Доплата за младенца — 9890 рублей.

В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от

погодных и технических условий. Допускаются изменения порядка

мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени

пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией

и т. п. Указанные расстояния являются приблизительными.