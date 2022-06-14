Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур

Алтай - один из самых солнечных и необычных регионов России. Только здесь солнце сияет 260 дней в году

5
1 отзыв
Алтай – один из самых солнечных и необычных регионов России. Только здесь солнце сияет 260 дней в году.

Только здесь на сравнительно малой территории основано несколько биосферных заповедников с уникальной флорой и фауной.

И только здесь сохранилось неповторимое историческое наследие нашей страны, которое до сих пор можно заметить в культуре, музеях и быту местных жителей.
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Алтайская кругосветка. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
14
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • тайны Горного Алтая – увидим старинные урочища и курганы, величественные водопады, реки и скалы;
  • новые знакомства – подружимся с интересными людьми по группе, любителями и опытными путешественниками;
  • активный и разнообразный отдых – от купания в горной реке до чтения книги на лоне природы;
  • восстановление сил – зарядимся энергией Алтая в культовых местах силы;
  • лучшие виды Алтая заберем с собой – невероятные фотографии на фоне головокружительных пейзажей.

Программа тура по дням

1 день
Начало пути

Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайска в 10:00 утра.

Нас уже будет ждать комфортабельный микроавтобус, поэтому быстро загрузим рюкзаки и отправимся в горы.

Вокруг будут мелькать великолепные пейзажи Чуйского тракта с его вековыми кедрами, невероятными пейзажами и ярмарками товаров Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех и др.).

По пути преодолеем два горных перевала: Семинский (самая высокая точка тракта: 2200 метра над уровнем моря) и Чике-Таман (в переводе с алтайского значит «плоская подошва», его высота 1460 метров).

Остановимся неподалеку от слияния Чуи и Катуни – это место встречи двух крупных рек Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.

Пообедав в кафе, остановимся в селе Инь, чтобы побывать у знаменитых Иньских стел – археологического памятника, возникшего в эпоху бронзы (III-II тысячелетии до н.э.).

Проехав по трассе 350 км, разместимся на базе отдыха в поселке Акташ и познакомимся друг с другом поближе.

Авто – 350 км, трекинг – 1 км.

Начало путиНачало путиНачало путиНачало пути
2 день
Гейзеровое озеро. Алтайский Марс

Ранний подьем в 5 утра, позавтракав, отправимся на экскурсию к Гейзеровому озеру.

Это редкий по своей красоте водоем, чистый, незамерзающий даже зимой.

А если присмотреться, то можно разглядеть темные следы на дне, которые постоянно перемещаются.

Затем поедем дальше по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую степи, а это потрясающие пейзажи из окна автобуса, незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта (Актру, Куркурек).

Пересаживаемся на вахтовку и отправляемся на Марс.

Нас ждет настоящее чудо природы – марсианские пейзажи пос. Чаган-Узун или Алтайский Марс, названного так благодаря своим красным породам, по пути посетим еще одно место – озеро Джангысколь, где сделаем потрясающие фото

Разместимся на базе отдыха неподалеку от Марса.

Авто – 150 км, из них на вахтовке – 100 км, трекинг – 5 км.

Гейзеровое озеро. Алтайский МарсГейзеровое озеро. Алтайский МарсГейзеровое озеро. Алтайский МарсГейзеровое озеро. Алтайский Марс
3 день
Улаганское плато. Долина Чулышмана

После плотного завтрака по увлекательной дороге поднимемся на микроавтобусе на Улаганское плато, известное красивейшими озерами.

Несколько из них мы увидим, а также скальный участок Красные ворота.

Это узкий горный перешеек, образованный из магматических пород застывшей лавы, сквозь который мы и проедем.

Красными ворота называются благодаря оттенку скал, в которых содержится большое количество ртутной руды.

Прогуляемся в урочище Пазырык, увидим скифские курганы, благодаря которым урочище известно на весь мир.

Затем спустимся по серпантину перевала Кату-Ярык в Чулышманский каньон, остановившись на смотровой площадке, откуда открывается грандиозный вид на долину Чулышмана и окрестные горы с высоты около 800 м.

Авто – 250 км, из них 120 км (5 часов) по грунтовке.

Улаганское плато. Долина ЧулышманаУлаганское плато. Долина ЧулышманаУлаганское плато. Долина ЧулышманаУлаганское плато. Долина Чулышмана
4 день
Водопад Куркуре

После плотного завтрака отправимся на прогулку к водопаду Куркуре, что в переводе с алтайского значит Неистовый.

Чтобы добраться до водопада, мы переправимся на лодке через реку Чулышман, а весь трек составит 5 километров в один конец.

Высота водопада 30 метров.

Переправа через р.Чулышман не включена в стоимость – 100-200р с человека в оба конца.

Не торопясь, прогуляемся до водопада Кату-Ярык (3 км в одну сторону).

Высота водопада 40 метров. Желающие смогут покататься на лошадях или просто отдохнуть, читая книжку.

Трекинг – 10 км.

Водопад КуркуреВодопад Куркуре
5 день
Каменные грибы

Подъем, завтрак

Посетим Каменные грибы – это естественные скальные образования, очень похожие на каменные колонны с «шляпой», достигающие 7 метров в высоту.

Их тонкая ножка имеет толщину не более полметра, но в таком положении каменные исполины стоят уже не один век, а может и тысячелетие!

Подобный рельеф образовался в ходе многовекового вымывания разных горных пород.

Далее переезд в кемпинг "Каменные грибы", ночевка в палатках.

Авто – 28 км, трекинг – 1 км.

Каменные грибыКаменные грибыКаменные грибы
6 день
Водопад Учар

Ранним утром позавтракаем и отправимся на водопад Учар!

Подъем – внушительный, поэтому рекомендуем подготовиться морально и захватить надежную обувь!

Но самое главное – это хорошее настроение и желание наслаждаться красотой природы.

Водопад образовался примерно 200 лет назад – в результате одного сильного землетрясения.

Представляет собой огромный каскад с общей высотой падения в 160 м., а протяженность каскадов более 600 м.

Внимание! подъем на водопад Учар по согласованию с инструктором.

Трекинг 5 км.

Водопад УчарВодопад УчарВодопад Учар
7 день
Телецкое озеро

Продолжим движение по Чулышманской долине к Телецкому озеру, к мысу Кырсай где устроим полудневку, вдоволь нагуляемся и пофотографируемся – пейзажи там совсем другие – 2-километровый песчаный пляж, бьющие в берег волны и неповторимая природа. 

Телецкое озеро одно из глубочайших озер России (4-е место).

Максимальная глубина 325 метров.

Протяженность 77,7 км.

Площадь поверхности 223 кв. километра.

Останемся на ночевку на базе, на берегу озера.

Авто – 48 км., трекинг – 4 км.

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
8 день
День отдыха на озере

Желающие смогут порыбачить, искупаться в бодрящей воде Телецкого озера, прогуляться по берегу или просто позагорать на пляже.

Прощальный ужин.

День отдыха на озереДень отдыха на озереДень отдыха на озере
9 день
Прогулка на катере по озеру. Отъезд

Отправление на катере с южного берега Телецкого озера в поселок Артыбаш.

Пересадка на микроавтобус и отправление до Горно-Алтайска путь составит 160 км

Покупать обратные билеты можно на любое время после 22:00, но лучше всего на следующий день.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базах отдыха и в кемпингах в 3-4-х местных палатках

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршрутам: Горно-Алтайск – Акташ Артыбаш – Горно-Алтайск
  • Заброска на технике повышенной проходимости на протяжении всего маршрута
  • Переправа через реку Чулышман в 5-й и 7-й дни путешествия
  • Сопровождение опытным инструктором по пешему туризму
  • Отличное трех-разовое питание, приготовленное на костре или горелке
  • Прогулка на катере по Телецкому озеру
  • Проживание на базах отдыха и в кемпингах в 3-4-х местных палатках
  • Аренда туристического снаряжения (тент, костровое оборудование, место в 3-х или 4-х местной палатке, спальный мешок, туристический коврик)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в дороге
  • Проживание в теплых домиках (по желанию)
  • Входные билеты на гейзеровое озеро, Алтайский Марс, водопад Учар
  • Прогулка по Телецкому озеру с экскурсией по водопадам
  • Переправа через реку Чулышман (4,6 день) – около100-200р в день
  • Баня – 1000руб/час с группы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, удостоверяющие личность (при путешествии в другие регионы России);
  • теплые вещи;
  • головной убор;
  • две пары походной обуви;
  • два комплекта вещей для спортивного отдыха;
  • "Хобу" (спецковрик под мягкое место);
  • рекомендуем иметь собственный спальный мешок;
  • солнцезащитные очки;
  • ветрозащитный костюм;
  • защиту от дождя(в идеале мембранную);
  • предметы личной гигиены;
  • фонарик со сменными батарейками;
  • фотоаппарат или видеокамеру, увиденное здесь стоит того, чтобы запечатлеть на память;
  • треккинговые ботинки;
  • одежда для пешего треккинга: теплая куртка(легкий пуховик), водонепроницаемый костюм с капюшоном(желательно с мембраной), свитер, перчатки, вязаная шапочка;
  • рюкзак на 90-110 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на протяжении всего маршрута трехразовое за исключением первого и заключительного дней. Организацией питания занимаются сами туристы под руководством инструктора. Приготовление пищи осуществляется на костре.

Есть ли медицинское обслуживание?

Медицинское обслуживание: стандартная походная аптечка. Каждому туристу желательно привить себя от клещевого энцефалита. Лицам, нуждающихся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 июня 2022
Водитель и гид Артём максимально старался комфортно провести тур, ездил по недорогим кафе и столовым, голодными не были никогда. Как человек культурный, веселый, вежливый. Попутно рассказывал информацию в дороге, все объяснял. Машина комфортная, с кондиционером, мягкими и удобными креслами. На счёт самого организатора тура есть замечания. Хотелось бы более подробной экскурсией по Перми с подробным рассказом о достопримечательностях, его истории. Отдельным днем тур желательно дополнить восхождение на г. Полюд, предоставить возможность выбора между хостелом или гостиницей. Не всем приемлемо ночевать в хостеле. А так в целом все отлично.

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