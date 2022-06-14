Преимущества этого путешествия:
Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайска в 10:00 утра.
Нас уже будет ждать комфортабельный микроавтобус, поэтому быстро загрузим рюкзаки и отправимся в горы.
Вокруг будут мелькать великолепные пейзажи Чуйского тракта с его вековыми кедрами, невероятными пейзажами и ярмарками товаров Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех и др.).
По пути преодолеем два горных перевала: Семинский (самая высокая точка тракта: 2200 метра над уровнем моря) и Чике-Таман (в переводе с алтайского значит «плоская подошва», его высота 1460 метров).
Остановимся неподалеку от слияния Чуи и Катуни – это место встречи двух крупных рек Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.
Пообедав в кафе, остановимся в селе Инь, чтобы побывать у знаменитых Иньских стел – археологического памятника, возникшего в эпоху бронзы (III-II тысячелетии до н.э.).
Проехав по трассе 350 км, разместимся на базе отдыха в поселке Акташ и познакомимся друг с другом поближе.
Авто – 350 км, трекинг – 1 км.
Ранний подьем в 5 утра, позавтракав, отправимся на экскурсию к Гейзеровому озеру.
Это редкий по своей красоте водоем, чистый, незамерзающий даже зимой.
А если присмотреться, то можно разглядеть темные следы на дне, которые постоянно перемещаются.
Затем поедем дальше по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую степи, а это потрясающие пейзажи из окна автобуса, незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта (Актру, Куркурек).
Пересаживаемся на вахтовку и отправляемся на Марс.
Нас ждет настоящее чудо природы – марсианские пейзажи пос. Чаган-Узун или Алтайский Марс, названного так благодаря своим красным породам, по пути посетим еще одно место – озеро Джангысколь, где сделаем потрясающие фото
Разместимся на базе отдыха неподалеку от Марса.
Авто – 150 км, из них на вахтовке – 100 км, трекинг – 5 км.
После плотного завтрака по увлекательной дороге поднимемся на микроавтобусе на Улаганское плато, известное красивейшими озерами.
Несколько из них мы увидим, а также скальный участок Красные ворота.
Это узкий горный перешеек, образованный из магматических пород застывшей лавы, сквозь который мы и проедем.
Красными ворота называются благодаря оттенку скал, в которых содержится большое количество ртутной руды.
Прогуляемся в урочище Пазырык, увидим скифские курганы, благодаря которым урочище известно на весь мир.
Затем спустимся по серпантину перевала Кату-Ярык в Чулышманский каньон, остановившись на смотровой площадке, откуда открывается грандиозный вид на долину Чулышмана и окрестные горы с высоты около 800 м.
Авто – 250 км, из них 120 км (5 часов) по грунтовке.
После плотного завтрака отправимся на прогулку к водопаду Куркуре, что в переводе с алтайского значит Неистовый.
Чтобы добраться до водопада, мы переправимся на лодке через реку Чулышман, а весь трек составит 5 километров в один конец.
Высота водопада 30 метров.
Переправа через р.Чулышман не включена в стоимость – 100-200р с человека в оба конца.
Не торопясь, прогуляемся до водопада Кату-Ярык (3 км в одну сторону).
Высота водопада 40 метров. Желающие смогут покататься на лошадях или просто отдохнуть, читая книжку.
Трекинг – 10 км.
Подъем, завтрак
Посетим Каменные грибы – это естественные скальные образования, очень похожие на каменные колонны с «шляпой», достигающие 7 метров в высоту.
Их тонкая ножка имеет толщину не более полметра, но в таком положении каменные исполины стоят уже не один век, а может и тысячелетие!
Подобный рельеф образовался в ходе многовекового вымывания разных горных пород.
Далее переезд в кемпинг "Каменные грибы", ночевка в палатках.
Авто – 28 км, трекинг – 1 км.
Ранним утром позавтракаем и отправимся на водопад Учар!
Подъем – внушительный, поэтому рекомендуем подготовиться морально и захватить надежную обувь!
Но самое главное – это хорошее настроение и желание наслаждаться красотой природы.
Водопад образовался примерно 200 лет назад – в результате одного сильного землетрясения.
Представляет собой огромный каскад с общей высотой падения в 160 м., а протяженность каскадов более 600 м.
Внимание! подъем на водопад Учар по согласованию с инструктором.
Трекинг 5 км.
Продолжим движение по Чулышманской долине к Телецкому озеру, к мысу Кырсай где устроим полудневку, вдоволь нагуляемся и пофотографируемся – пейзажи там совсем другие – 2-километровый песчаный пляж, бьющие в берег волны и неповторимая природа.
Телецкое озеро одно из глубочайших озер России (4-е место).
Максимальная глубина 325 метров.
Протяженность 77,7 км.
Площадь поверхности 223 кв. километра.
Останемся на ночевку на базе, на берегу озера.
Авто – 48 км., трекинг – 4 км.
Желающие смогут порыбачить, искупаться в бодрящей воде Телецкого озера, прогуляться по берегу или просто позагорать на пляже.
Прощальный ужин.
Отправление на катере с южного берега Телецкого озера в поселок Артыбаш.
Пересадка на микроавтобус и отправление до Горно-Алтайска путь составит 160 км
Покупать обратные билеты можно на любое время после 22:00, но лучше всего на следующий день.
Тур предусматривает проживание на базах отдыха и в кемпингах в 3-4-х местных палатках
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Питание на протяжении всего маршрута трехразовое за исключением первого и заключительного дней. Организацией питания занимаются сами туристы под руководством инструктора. Приготовление пищи осуществляется на костре.
Медицинское обслуживание: стандартная походная аптечка. Каждому туристу желательно привить себя от клещевого энцефалита. Лицам, нуждающихся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.