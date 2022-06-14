Алтай – один из самых солнечных и необычных регионов России. Только здесь солнце сияет 260 дней в году. Только здесь на сравнительно малой территории основано несколько биосферных заповедников с уникальной флорой и фауной. И только здесь сохранилось неповторимое историческое наследие нашей страны, которое до сих пор можно заметить в культуре, музеях и быту местных жителей.

Программа тура по дням

1 день Начало пути

Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайска в 10:00 утра. Нас уже будет ждать комфортабельный микроавтобус, поэтому быстро загрузим рюкзаки и отправимся в горы. Вокруг будут мелькать великолепные пейзажи Чуйского тракта с его вековыми кедрами, невероятными пейзажами и ярмарками товаров Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех и др.). По пути преодолеем два горных перевала: Семинский (самая высокая точка тракта: 2200 метра над уровнем моря) и Чике-Таман (в переводе с алтайского значит «плоская подошва», его высота 1460 метров). Остановимся неподалеку от слияния Чуи и Катуни – это место встречи двух крупных рек Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета. Пообедав в кафе, остановимся в селе Инь, чтобы побывать у знаменитых Иньских стел – археологического памятника, возникшего в эпоху бронзы (III-II тысячелетии до н.э.). Проехав по трассе 350 км, разместимся на базе отдыха в поселке Акташ и познакомимся друг с другом поближе. Авто – 350 км, трекинг – 1 км.

2 день Гейзеровое озеро. Алтайский Марс

Ранний подьем в 5 утра, позавтракав, отправимся на экскурсию к Гейзеровому озеру. Это редкий по своей красоте водоем, чистый, незамерзающий даже зимой. А если присмотреться, то можно разглядеть темные следы на дне, которые постоянно перемещаются. Затем поедем дальше по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую степи, а это потрясающие пейзажи из окна автобуса, незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта (Актру, Куркурек). Пересаживаемся на вахтовку и отправляемся на Марс. Нас ждет настоящее чудо природы – марсианские пейзажи пос. Чаган-Узун или Алтайский Марс, названного так благодаря своим красным породам, по пути посетим еще одно место – озеро Джангысколь, где сделаем потрясающие фото Разместимся на базе отдыха неподалеку от Марса. Авто – 150 км, из них на вахтовке – 100 км, трекинг – 5 км.

3 день Улаганское плато. Долина Чулышмана

После плотного завтрака по увлекательной дороге поднимемся на микроавтобусе на Улаганское плато, известное красивейшими озерами. Несколько из них мы увидим, а также скальный участок Красные ворота. Это узкий горный перешеек, образованный из магматических пород застывшей лавы, сквозь который мы и проедем. Красными ворота называются благодаря оттенку скал, в которых содержится большое количество ртутной руды. Прогуляемся в урочище Пазырык, увидим скифские курганы, благодаря которым урочище известно на весь мир. Затем спустимся по серпантину перевала Кату-Ярык в Чулышманский каньон, остановившись на смотровой площадке, откуда открывается грандиозный вид на долину Чулышмана и окрестные горы с высоты около 800 м. Авто – 250 км, из них 120 км (5 часов) по грунтовке.

4 день Водопад Куркуре

После плотного завтрака отправимся на прогулку к водопаду Куркуре, что в переводе с алтайского значит Неистовый. Чтобы добраться до водопада, мы переправимся на лодке через реку Чулышман, а весь трек составит 5 километров в один конец. Высота водопада 30 метров. Переправа через р.Чулышман не включена в стоимость – 100-200р с человека в оба конца. Не торопясь, прогуляемся до водопада Кату-Ярык (3 км в одну сторону). Высота водопада 40 метров. Желающие смогут покататься на лошадях или просто отдохнуть, читая книжку. Трекинг – 10 км.

5 день Каменные грибы

Подъем, завтрак Посетим Каменные грибы – это естественные скальные образования, очень похожие на каменные колонны с «шляпой», достигающие 7 метров в высоту. Их тонкая ножка имеет толщину не более полметра, но в таком положении каменные исполины стоят уже не один век, а может и тысячелетие! Подобный рельеф образовался в ходе многовекового вымывания разных горных пород. Далее переезд в кемпинг "Каменные грибы", ночевка в палатках. Авто – 28 км, трекинг – 1 км.

6 день Водопад Учар

Ранним утром позавтракаем и отправимся на водопад Учар! Подъем – внушительный, поэтому рекомендуем подготовиться морально и захватить надежную обувь! Но самое главное – это хорошее настроение и желание наслаждаться красотой природы. Водопад образовался примерно 200 лет назад – в результате одного сильного землетрясения. Представляет собой огромный каскад с общей высотой падения в 160 м., а протяженность каскадов более 600 м. Внимание! подъем на водопад Учар по согласованию с инструктором. Трекинг 5 км.

7 день Телецкое озеро

Продолжим движение по Чулышманской долине к Телецкому озеру, к мысу Кырсай где устроим полудневку, вдоволь нагуляемся и пофотографируемся – пейзажи там совсем другие – 2-километровый песчаный пляж, бьющие в берег волны и неповторимая природа. Телецкое озеро одно из глубочайших озер России (4-е место). Максимальная глубина 325 метров. Протяженность 77,7 км. Площадь поверхности 223 кв. километра. Останемся на ночевку на базе, на берегу озера. Авто – 48 км., трекинг – 4 км.

8 день День отдыха на озере

Желающие смогут порыбачить, искупаться в бодрящей воде Телецкого озера, прогуляться по берегу или просто позагорать на пляже. Прощальный ужин.

9 день Прогулка на катере по озеру. Отъезд