Алтайские каникулы

5
3 отзыва
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Трехдневное путешествие в зимнюю сказку Горного Алтая! Горные уютные отели с видом на горы и Катунь, с рестораном, спа-салонами, баней, фотозонами.

Вы увидите все то, что открывает нам Алтай только зимой – прекрасное озеро Светлое, где зимуют белые лебеди, и Голубые озера “Глаза Катуни”, а также отдохнете на горнолыжном курорте “Манжерок”.
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
У вас будет возможность покататься на лыжах или сноуборде, а так же подняться на смотровую площадку и сделать памятные снимки
Белые лебеди
Белые лебеди
Посетим озеро на котором зимуют белоснежные птицы и даже сможем покормить их
Голубые глаза Катуни
Голубые глаза Катуни
Полюбуемся на удивительное явление — озёра, образующиеся в русле р. Катунь только зимой

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, «Глаза Катуни»

9:30 Завтрак в отеле "Золотые пески" (оплачивается дополнительно).

11:00 Посещение уникального места – Голубые озера “Глаза Катуни”, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах (не входит в стоимость).

15:00 Заселение в отели.

19:00 Совместный ужин (предзаказ делается заранее, оплачивается дополнительно).

Прибытие, «Глаза Катуни»Прибытие, «Глаза Катуни»Прибытие, «Глаза Катуни»Прибытие, «Глаза Катуни»Прибытие, «Глаза Катуни»
2 день

Лебединое озеро

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.

Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото-видеосессии.

Возвращение в отель.

14:00 Дополнительная экскурсия: о. Патмос, музей, история и посещение православного храма на острове среди Катуни (оплачивается отдельно, 2000 руб. с человека).

17:00 Возвращение в отель СПА, отдых, ужин (не входит в стоимость).

Лебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озеро
3 день

Горнолыжный курорт «Манжерок»

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Едем на горнолыжный курорт "Манжерок" где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха (по желанию, оплачивается отдельно).

Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься.

Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и горячим глинтвейном и фотосессией (дополнительно 850 руб. или ски-пас).

14:00 Выезд домой.

Горнолыжный курорт «Манжерок»Горнолыжный курорт «Манжерок»Горнолыжный курорт «Манжерок»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

ГостиницыСтоимость
парк-отель “Кедровый остров” номер класса “турист”17 900
парк-отель “Кедровый остров” номер класса “стандарт”19 900
эко-отель “Алтика”, номер класса “стандарт” 26 900
Отель «Золотые пески», номер класса “полулюкс” 26 900
Отель «Золотые пески», номер класса “мансарда”25 900

Одноместное размещение и доп. место по запросу.

Варианты проживания

Эко-отель «Алтика»

2 ночи

Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.

Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.

В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, минихолодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновый бор.

Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж

Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»

Отель «Золотые пески» 3

2 ночи

Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично.

На территории есть каток, баня, сауна с бассейном.

Номера класса "Люкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диван, халаты, набор полотенец, чайная зона, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь.

Номера класса "Мансарда", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, вид на небо и звезды.

Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3

Туристическая деревня «Кедровый остров»

2 ночи
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.
Номера класса "Стандарт", в номере есть одна двуспальная кровать или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь.
Номера класса "Турист", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.
Туристическая деревня «Кедровый остров»Туристическая деревня «Кедровый остров»Туристическая деревня «Кедровый остров»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Новосибирска, Барнаула, Кемерово и Горно-Алтайска
  • Проживание в отеле
  • Завтраки в отеле (с 2 дня)
  • Вся экскурсионная программа (кроме дополнительных экскурсий)
  • Гид-сопровождение
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Новосибирск, Барнаул или Горно-Алтайск и обратно
  • Завтрак в 1-ый день
  • Обеды и ужины – средний чек 1 000 руб.
  • Подъемник Манжерок 850 руб. /взр., 600 руб. /детям
  • Экскурсия на о. Патмос 2 000 руб. /чел.
  • Вход на Лебединое озеро 50 руб.
  • Баня, спа-услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.

Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
  • Выезд из Кемерово 02.01.24 в 00:30 Летний вокзал;
  • Выезд из Новокузнецка 02.01.24 в 03:00 Прокопьевское кольцо;
  • Выезд из Новосибирска 02.01.24 в 01:00 ЖД Вокзал;
  • Барнаул (Новоалтайск, кафе Облепиха, около часа до г. Барнаул) 02.01.24 около 3:00;
  • Встреча в аэропорту Горно-Алтайска 02.01.24 в 9:00.

Ориентировочное прибытие по завершению тура:

  • Горно-Алтайск - 16:00 4 января 2024 г.
  • Барнаул - 20:00 4 января 2024 г.
  • Новосибирск - 23:30 4 января 2024 г.
  • Барнаул (Новоалтайск, кафе Облепиха, около часа до г. Барнаул) - 20:00 4 января 2024 г.
  • Новокузнецк - 22:00 04 января 2024 г.
  • Кемерово - 00:30 05 января 2024 г.
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?

На 16-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка для детей до 12 лет включительно - 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 окт 2023
Тур организован на 10/10.
Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.
В
19 авг 2023
Все идеально.
Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.
А
2 авг 2023
Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.
Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻
Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

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