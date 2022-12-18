Встреча гостей в городах прибытия (Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск или Горно-Алтайск), подробнее о времени встречи в разделе «Важно знать».
9:00 Завтрак в кафе (за свой счет).
10:00 Отправляемся на горнолыжный курорт «Манжерок», где есть канатно-кресельная дорога на вершину горы Малая Синюха.
Кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься, а для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой, горячим глинтвейном и фотосессией (оплачивается дополнительно 850 руб. /чел или ски-пас).
15:00 Заселение в отель.
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в питомник зубров (оплачивается дополнительно 300 руб. /чел.)
13:00 Посещение уникального места – голубые озера Глаза Катуни, которые невозможно увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью, когда уровень воды в Катуни падает.
На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах.
15:00 Обед в кафе.
17:00 Возвращение в отель. Отдых, ужин.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.
На озере обитает более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов.
Кормление птиц и фото-видеосессии.
18:00 Возвращение в отель.
Отдых, прогулки и посещение спа-зоны или бани (на выбор).
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсию по одной из пяти самых красивых трасс мира – по Чуйскому тракту.
Нас ждут: высокие горы, огромные горные перевалы, смотровые площадки, слияние Чуи и Катуни (место силы), Ининский мост, Ининские стелы, прекрасное бирюзовое Гейзеровое озеро (автобусная экскурсия протяженностью 620км).
Обед в кафе алтайской национальной кухни.
Посещение сувенирных лавок.
21:00 Возвращение в отель.
Отдых, заключительный вечер, встреча Рождества и праздничный ужин.
8:00 Завтрак.
9:00 Для туристов из удаленных регионов трансфер в аэропорт.
Для туристов, приехавших на экскурсионном автобусе выезд и экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 4 км).
16:00 Выезд домой.
Тур предусматривает проживание в отеле «Золотые пески» или купольном отеле «Вдох» на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница
|Стоимость
|Отель «Золотые пески», размещение в номере класса Люкс
|47 200
|Купольный отель «Вдох», размещение в купольном домике
|59 900
Одноместное размещение не предусмотрено.
На тур действуют скидки на детей (рассчитываются индивидуально):
Купольный отель «Вдох» расположен в поселке Анос. К услугам гостей ресторан, терраса и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Новый вид туризма – глэмпинг, это отель на лоне природы, но со всеми удобствами, с прозрачными купольными стенами, через которые можно любоваться на горы и звезды не выходя из номера! На территории есть купольное кафе с вкусной, экологически чистой едой.
Купольный домик, в домике есть одна двуспальная кровать, камин, чайник, холодильник, ТВ, набор полотенец, санузел, возможно доп. место.
Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично. На территории есть каток, баня и сауна с бассейном.
Номера класса "Люкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диван, халаты, набор полотенец, чайная зона, санузел, телевизор, балкон, вид на горы и на Катунь.
На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Включены завтраки.
В Кемерово и Новосибирске встреча состоится вечером за день до тура (02.01.2023):
В Новокузнецке ночью первого дня, а в Горно-Алтайске утром (03.01.2023):
Во всех вариантах возможна встреча у аэропорта или ж/д вокзала, уточняйте при бронировании.
На комфортабельном микроавтобусе Ford Transit.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.