Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично. На территории есть каток, баня и сауна с бассейном.

Номера класса "Люкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диван, халаты, набор полотенец, чайная зона, санузел, телевизор, балкон, вид на горы и на Катунь.

На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Включены завтраки.