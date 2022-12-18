Алтайские каникулы. Рождественский тур

В этом насыщенном туре вас ждут завораживающие снежные горы

В этом насыщенном туре вас ждут завораживающие снежные горы, голубые озера, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт “Манжерок”, прекрасное Лебединое озеро и одна из самых красивых трасс мира – Чуйский тракт. А проживать вы будете в горных VIP-отелях с видом на горы и реку Катунь.

Одним из вариантов размещения будет глэмпинг – это отель на лоне природы, но со всеми удобствами, с прозрачными купольными стенами, через которые можно любоваться на звезды не выходя из номера! Приглашаем вас в шикарный пятидневный зимний тур в Горный Алтай!
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Алтайские каникулы. Рождественский тур
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Рождественская ночь
Рождественская ночь
Встретим Рождество за праздничным ужином среди Алтайских гор
Голубые глаза Катуни
Голубые глаза Катуни
Полюбуемся на удивительное явление — озёра, образующиеся в русле р. Катунь только зимой
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Посетим озеро на котором зимуют белоснежные птицы и даже сможем покормить их
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
У вас будет возможность покататься на лыжах или сноуборде, а так же подняться на смотровую площадку и сделать памятные снимки
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Вы отправитесь на экскурсию по одной из самых красивых трасс мира
Купольный глэмпинг
Купольный глэмпинг
Одним из вариантов размещения будет чудесный купольный домик с прозрачными стенами, через которые можно любоваться на горы и звезды

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок»

Встреча гостей в городах прибытия (Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск или Горно-Алтайск), подробнее о времени встречи в разделе «Важно знать».

9:00 Завтрак в кафе (за свой счет).

10:00 Отправляемся на горнолыжный курорт «Манжерок», где есть канатно-кресельная дорога на вершину горы Малая Синюха.

Кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься, а для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой, горячим глинтвейном и фотосессией (оплачивается дополнительно 850 руб. /чел или ски-пас).

15:00 Заселение в отель.

Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок»Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок»Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок»Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок»Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок»
2 день

Экскурсия к зубрам (доп. плата) и на голубые озера «Глаза Катуни»

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в питомник зубров (оплачивается дополнительно 300 руб. /чел.)

13:00 Посещение уникального места – голубые озера Глаза Катуни, которые невозможно увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью, когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах.

15:00 Обед в кафе.

17:00 Возвращение в отель. Отдых, ужин.

Экскурсия к зубрам (доп. плата) и на голубые озера «Глаза Катуни»Экскурсия к зубрам (доп. плата) и на голубые озера «Глаза Катуни»Экскурсия к зубрам (доп. плата) и на голубые озера «Глаза Катуни»Экскурсия к зубрам (доп. плата) и на голубые озера «Глаза Катуни»
3 день

Экскурсия на «Лебединое» озеро

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.

На озере обитает более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов.

Кормление птиц и фото-видеосессии.

18:00 Возвращение в отель.

Отдых, прогулки и посещение спа-зоны или бани (на выбор).

Экскурсия на «Лебединое» озероЭкскурсия на «Лебединое» озероЭкскурсия на «Лебединое» озероЭкскурсия на «Лебединое» озероЭкскурсия на «Лебединое» озеро
4 день

Экскурсия по Чуйскому тракту и встреча Рождества

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на экскурсию по одной из пяти самых красивых трасс мира – по Чуйскому тракту.

Нас ждут: высокие горы, огромные горные перевалы, смотровые площадки, слияние Чуи и Катуни (место силы), Ининский мост, Ининские стелы, прекрасное бирюзовое Гейзеровое озеро (автобусная экскурсия протяженностью 620км).

Обед в кафе алтайской национальной кухни.

Посещение сувенирных лавок.

21:00 Возвращение в отель.

Отдых, заключительный вечер, встреча Рождества и праздничный ужин.

Экскурсия по Чуйскому тракту и встреча РождестваЭкскурсия по Чуйскому тракту и встреча РождестваЭкскурсия по Чуйскому тракту и встреча РождестваЭкскурсия по Чуйскому тракту и встреча РождестваЭкскурсия по Чуйскому тракту и встреча РождестваЭкскурсия по Чуйскому тракту и встреча РождестваЭкскурсия по Чуйскому тракту и встреча РождестваЭкскурсия по Чуйскому тракту и встреча Рождества
5 день

Завершение программы

8:00 Завтрак.

9:00 Для туристов из удаленных регионов трансфер в аэропорт.

Для туристов, приехавших на экскурсионном автобусе выезд и экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 4 км).

16:00 Выезд домой.

Завершение программыЗавершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Золотые пески» или купольном отеле «Вдох» на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

ГостиницаСтоимость
Отель «Золотые пески», размещение в номере класса Люкс47 200
Купольный отель «Вдох», размещение в купольном домике59 900

Одноместное размещение не предусмотрено.

На тур действуют скидки на детей (рассчитываются индивидуально):

  • при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок до 12 лет – 10%;
  • при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок до 12 лет с доп. местом – 20%;
  • без доп. места до 7 лет – 40%.

Варианты проживания

Купольный отель «Вдох»

4 ночи

Купольный отель «Вдох» расположен в поселке Анос. К услугам гостей ресторан, терраса и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Новый вид туризма – глэмпинг, это отель на лоне природы, но со всеми удобствами, с прозрачными купольными стенами, через которые можно любоваться на горы и звезды не выходя из номера! На территории есть купольное кафе с вкусной, экологически чистой едой.

Купольный домик, в домике есть одна двуспальная кровать, камин, чайник, холодильник, ТВ, набор полотенец, санузел, возможно доп. место.

Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»

Отель «Золотые пески» 3*

4 ночи

Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично. На территории есть каток, баня и сауна с бассейном.

Номера класса "Люкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диван, халаты, набор полотенец, чайная зона, санузел, телевизор, балкон, вид на горы и на Катунь.

На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Включены завтраки.

Отель «Золотые пески» 3*Отель «Золотые пески» 3*Отель «Золотые пески» 3*Отель «Золотые пески» 3*Отель «Золотые пески» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание в отеле
  • Завтраки в отеле (кроме 1-го дня)
  • Вся экскурсионная программа (кроме экскурсии в питомник зубров)
  • Входные билеты
  • Посещение СПА-зоны
  • Баня
  • Рождественский ужин
  • Туристическая страховка (от несчастного случая)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Обеды и ужины (средний чек 1000 руб.)
  • Экскурсия в питомник зубров (300 руб. /чел.)
  • Билет на подъемник или ски-пас
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?

В Кемерово и Новосибирске встреча состоится вечером за день до тура (02.01.2023):

  • Кемерово – 22:00 Летний вокзал;
  • Новосибирск – 23:00 Железнодорожный вокзал.

В Новокузнецке ночью первого дня, а в Горно-Алтайске утром (03.01.2023):

  • Новокузнецк – 00:30 Прокопьевское кольцо;
  • Горно-Алтайск – 09:00 Аэропорт.

Во всех вариантах возможна встреча у аэропорта или ж/д вокзала, уточняйте при бронировании.

На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?

На комфортабельном микроавтобусе Ford Transit.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🧒Можно с детьми🧳Многодневные турыЧуйский тракт🗽Популярные места5-дневные туры☃️Зимние🍀Природа и пейзажиГоры🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Горно-Алтайске

По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
6 часов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
Нет отзывов
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
Мы совершим путешествие на электровелосипедах через красивый хвойный лес к горе Комсомолка
ВК Манжерок
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
26 500 за 1 человека
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озера и тысяча лебедей
5 дней
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озера и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Горно-Алтайск
20 дек
24 дек
10 янв
14 янв
44 900 за 1 человека
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
23 дек
2790025 110 за 1 человека
Рождественское чудо Алтая
5 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Рождественское чудо Алтая
Тур насыщен увлекательной программой, которая гармонично сочетает в себе отдых на природе и экскурсии
Горно-Алтайск, автовокзал или аэропорт
3 янв
от 43 370 за 1 человека
Гора Чёртов палец и Долина Гротов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Гора Чёртов палец и Долина Гротов
Гора Чертов палец и долина Гротов
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
6 000 за всё до 5 чел.
Новый год не за горами, он в горах! Праздничные дни в Актру
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Новый год не за горами, он в горах! Праздничные дни в Актру
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Горно-Алтайск, аэропорт, утро
2 янв
1 мая
6 мая
8 мая
69 750 за 1 человека
Снежное чувство к Алтаю: на снегоходах по горам
2 дня
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Снежное чувство к Алтаю: на снегоходах по горам
Промчать по хребту Иолго, пожить у Каракольских озёр и заглянуть к горным духам
Горно-Алтайск, время - по договорённости
22 дек
12 янв
19 янв
26 янв
35 500 за 1 человека
Треккинг с восхождением на гору «Салоп»
8 часов
🚗 На машине
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Треккинг с восхождением на гору «Салоп»
Экскурсия с восхождением на самую высокую точку прителецкой тайги-горы Салоп
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
4 500 за 1 человека
Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника
Сделать удивительные снимки с бирюзовой водой Катуни и полюбоваться цветущими горами
Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
17 мая
55 000 за 1 человека
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.8
12 отзывов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
от 4400039 600 за всё до 2 чел.
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
11 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Аэропорт Горно-Алтайска (RGK) , 9:30. Мы также мож...
29 мая
5 июня
18 сен
25 сен
102 800 за 1 человека
В новый год меня увозит снегоход: драйв на январских каникулах
3 дня
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
В новый год меня увозит снегоход: драйв на январских каникулах
Нескучно провести новогодние праздники и погонять на снегоходах вдали от цивилизации
Горно-Алтайск. Прибыть нужно утренними рейсами в д...
2 янв
6 янв
53 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
ХОРОШО
🧭
ТАМ