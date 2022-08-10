Алтайские места силы и древние петроглифы

Исследовать места языческих ритуалов и услышать легенды от коренной жительницы Каракольской долины

Авторский тур
Шаманские ритуалы, места языческих поклонений, истории местных жителей и горловое пение — все это ждет вас на Алтае! Вы увидите знаменитое место слияния двух разноцветных рек, проедете между огромными 50-метровыми красными скалами, услышите легенды Алтайского Стоунхенджа и окажетесь на Алтайском Марсе.
Алтайские места силы и древние петроглифы
Алтайские места силы и древние петроглифы
Алтайские места силы и древние петроглифы
Алтайские места силы и древние петроглифы
Алтайские места силы и древние петроглифы
Алтайские места силы и древние петроглифы
Алтайские места силы и древние петроглифы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Программа включает легкие прогулки по горам, возьмите с собой удобную обувь (лучше треккинговую), а также теплую одежду — на перевалах может быть гораздо холоднее, чем в городе.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Горно-Алтайск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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