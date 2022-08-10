Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Программа включает легкие прогулки по горам, возьмите с собой удобную обувь (лучше треккинговую), а также теплую одежду — на перевалах может быть гораздо холоднее, чем в городе.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Ирина — ваш гид в Горно-Алтайске
Провела 427 экскурсий для 239 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод с аттестацией по региону Алтай. Считаю свой край местом духовных ценностей и влюбляю в него путешественников. Этническая культура, почитание сакральных мест, вера в духов и традиций местных народов — мои экскурсии откроют для вас самые колоритные грани Алтая. Также люблю и умею неплохо фотографировать.