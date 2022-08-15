Алтайский букет
Вдохнуть чистейший горный воздух и насладиться великолепными пейзажами цветущих лугов на фоне самых ярких достопримечательностей Алтая.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Легендарный Чуйский тракт
Встречаемся в г. Барнаул на пл. Советов.
Знакомимся с гидом и отправляемся в наше короткое, но очень яркое путешествие.
День будет очень насыщенным, практически весь день будем в дороге и прибудем к месту отдыха уже ближе к вечеру.
Первая наша остановка, не считая санитарных, будет на въезде в Республику Алтай.
Здесь мы увидим нашу красавицу Катунь и узнаем, что символизирует композиция, установленная на границе двух Алтайских регионов.
Подкрепившись на обеде в с. Карлушка отправляемся дальше по Чуйскому тракту в сторону Монголии.
Чем ближе Горный Алтай, тем более живописными будут окружающие виды.
Перед подъемом на Семинский перевал замедлим скорость до полной остановки.
Огромные поляны цветущих огоньков порадуют нас своей волшебной красотой.
А на протяжении последующих 10 км, по мере подъема на седловину понаблюдаем смену смешанного лиственно-соснового леса кедрачом.
На вершине перевала нас встретят сувенирные лавки и торговые палатки с традиционным ассортиментом – мёд, кедровые орехи, изделия народных промыслов и многочисленные сувениры.
Оставив приобретение подарков на обратный путь, совершим небольшую прогулку среди вековых кедров.
Будьте готовы: горная зона Семинского перевала отличается резкими колебаниями температуры и имеет более суровый климат, чем в долинах.
Отбросив ненужные мысли из головы, подышим свежим и чистым горным воздухом, наполненным целительными ароматами кедра и можжевельника.
Спустившись с перевала, попадём в географический центр Горного Алтая.
Остановимся на ночевку в с. Онгудай, расположенное в долине реки Урсул среди отрогов Теректинского хребта, на высоте 860 м над уровнем моря.
После ужина нас ждут вечерние посиделки у костра с легендами и мифами от нашего гида.
Километраж ~450 км. Время в пути ~ 8 часов.
Радужный Марс
Сегодня будет самый яркий и насыщенный впечатлениями день.
После завтрака мы отправимся в царство высокогорного Алтая.
Первое, что будет в программе дня – незабываемый серпантин перевала Чике-Таман.
4 километра самого эффектного подъема приведут нас на высоту 1460 метров.
На вершине перевала оборудована смотровая площадка, откуда открывается великолепная панорама громад Теректинского хребта.
Следующая остановка будет в священном месте – Чуй-оозы.
Это место встречи двух крупных рек Алтая, Чуи и Катуни.
Здесь нам предстоит разглядеть на скале лик богатыря, охраняющего мир и покой на этой земле.
Далее мы посетим самое загадочное озеро Алтая – "Гейзерное".
Маленькое ярко-голубое озерцо умеет создавать причудливые рисунки на дне, благодаря подземным источникам.
Проехав далее по Чуйскому тракту, мы попадаем в совершенно другой Алтай – мир высокогорных степей.
Горы вдруг расступаются, растительность сменится на полупустынную, и вдруг перед нами открываются ОНИ – высоченные четырехтысячные ледники великолепного Северо-Чуйский хребта.
Насладившись этим величием, отправляемся в ещё более удивительное место – Алтайский Марс.
Это цветные горы, богатые различными полиметаллическими рудами, минералами Каких только оттенков здесь нет!
Красные, жёлтые, фиолетовые, белые.
Космические пейзажи, от которых просто захватывает дух.
К вечеру возвращаемся в с. Онгудай.
Километраж ~ 480 км. Время в пути ~ 8 часов.
Обратный путь
После завтрака отправляемся в обратную дорогу.
Сделаем несколько санитарных остановок.
На Семинском перевале будет получасовая остановка для приобретения подарков и сувениров.
К вечеру прибудем в г. Барнаул.
Километраж ~ 450 км. Время в пути ~ 8 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе, размещение 2-х, 3-х, 4-местное (душ, благоустроенный туалет на улице/этаже).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двух/трехместное
|13 800
|Доплата за одноместное
|1 500 руб. /в сутки
Варианты проживания
Турбаза «Азулу» или аналогичная
База отдыха «Азулу» в селе Онгудай предлагает отдых у реки Урсул в Горном Алтае в часе езды от Семинского перевала. Турбаза находится на 640 км Чуйского тракта, съезд налево к реке Урсул. Прямой выход к реке, где стоят беседки с электрическим освещением и розеткой.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
- Проживание в домиках/гостинице эконом-класса
- Сопровождение гида-проводника
- Аренда УАЗ
- Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула/г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание (питание в кафе средний чек 350-400 руб.)
- Страховка от укуса клеща (период май – июнь)
- Место начала и завершения?
- Алтайский край, Барнаул
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- powerbank;
- репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
- Какой минимальный возраст участников тура?
Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие изменения возможны в программе?
Организатор тура оставляет за собой право менять:
- порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
- объект размещения группы на аналогичный.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Гид в первый день понравилась, рассказывала много, интересно. Но когда надо было закупать продукты для готовки – было ощущение, что впервые. Не знала что брать и сколько, что готовить… Никакого точного времени нигде не говорила. «Как проснемся, позавтракаем и поедем» В итоге это растягивалось на несколько часов.
Сколько у нас есть времени для фото/прогулок – тоже не сообщалось. Как только – так возвращайтесь. Нас было 4 человека в группе, но даже такое количество без организации – это хаос. В итоге кто-то пришел вроде, но видит, что другие еще ходят – и тоже идет. Те видят, что он еще ходит – и так замкнутый круг. Кто-то уходит совсем далеко, приходится бежать, искать, звать… Потом гид сама уходила одна фотографировать что-то, или просто гулять… вся группа ждет у машины… И больше вела себя, как турист – наслаждалась отдыхом.
Саму программу тура поменяли так сильно, что было сложно собрать все вместе. В первый день мы ночевали не в Курае, а в Кош-Агаче. Бани, заявленной в программе, не было. Спасибо, что был душ в хостеле.
Второй день – посмотрим,то, что будет в 3 день, а в 3 день – то, что будет в 5 день, а потом по-немногу оттуда и отсюда возьмем… Возможно, такой маршрут удобнее, но тогда и разместите на сайте актуальную программу.
Водителю Арнабеку большое спасибо, он спас это путешествие, иначе было бы совсем грустно.
В свою очередь мы инициировали служебную проверку по факту ваших замечаний. Разберемся в сложившейся ситуации и обязательно примем меры.
Екатерина, ещё раз сожалеем, что тур не оправдал ваших ожиданий. Однако надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего путешествия по России. Мы предоставляем вам персональную скидку 5% на любой тур на нашем сайте и обещаем, что на этот раз, ваше путешествие получится таким, каким вы его ожидали.