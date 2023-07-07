Алтайский Марс. Экспресс-тур

Алтайский Марс

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Шикарный тур выходного дня в Горный Алтай! Всего за три дня Вы увидите слияние Чуи и Катуни, Курайскую степь, Гейзерное озеро, проедете по легендарному Чуйскому тракту и захватывающим горным серпантинам.

Кульминацией путешествия станут инопланетные пейзажи Алтайского марса, где сотни фантастических фотографий пополнят ваш архив.

Размещаться будете на уютных базах отдыха в горных живописных районах, по вечерам после экскурсий устраивать посиделки у костра, а для желающих парение в русской баньке.
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Алтайский Марс. Экспресс-тур
Ближайшие даты:
7
июл
21
июл
4
авг

Что вас ожидает:

Легкий треккинг к водопаду
Легкий треккинг к водопаду
Совершим прогулку к Камышлинскому водопаду через качающийся красивый мост
Космические пейзажи Алтая
Космические пейзажи Алтая
Нас ждет офф-роад приключение в разноцветные горы урочища Кызыл-Чин – Алтайского Марса
Посиделки у костра
Посиделки у костра
После экскурсий будем обмениваться впечатлениями в дружеской атмосфере

Программа тура по дням

1 день

Нижняя Катунь

9:00 Экскурсия в Тавдинские пещеры.

13:00 Трекинг к Камышлинскому водопаду через качающийся красивый мост, обратно можно вернуться на моторафтах по Катуни (моторафты оплачиваются дополнительно).

15:00 Заселение в отель "Золотые пески".

Отдых свободное время.

18:00 Совместный ужин на мангале (не входит в стоимость).

20:00 Баня для желающих (не входит в стоимость).

Нижняя КатуньНижняя КатуньНижняя КатуньНижняя Катунь
2 день

Чуйский тракт и Алтайский Марс

7:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.

8:30 Перевал Чике-таман.

10:30 Слияние Чуи и Катуни.

13:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре, обед в кафе (не входит в стоимость).

14:30 Путешествуем дальше: Курайская степь, Северо-Чуйский хребет и вид на ледники.

Поездка на автомобилях повышенной проходимости в урочище Кызыл-Чин, прогулки по Алтайскому Марсу, фотографируемся.

19:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха, в домики с необычным дизайном с комфортом или частичным комфортом (на ваш выбор).

Вечер у костра, баня для желающих (не входит в стоимость).

Чуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский Марс
3 день

Горы и возвращение

8:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами, по пути остановки для фотографий в локациях, памятник Кольке Снегирёву, на перевалах и сувенирных рынках.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Зеленый Колобок” (удобства на выбор) и в отеле “Золотые Пески” (с удобствами).

Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание возможно. Возможно доп. место.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения на базе отдыха, руб:

  • размещение в номере с комфортом в отеле и в домике с частичным комфортом на базе отдыха – 21 900 руб. /чел.;
  • размещение в номере с комфортом в отеле и в домике с комфортом на базе отдыха – 22 900 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Золотые Пески»

1 ночь

При отеле работает ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.

На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы, велосипедные прогулки и занятия лыжным спортом. Гости могут отдохнуть на пляже.

Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»

База отдыха «Зеленый Колобок»

1 ночь

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

В Зеленом колобке есть домики без комфорта, удобства на территории (фото 1,2).

Есть домики или номера с комфортом, удобства в номере (фото 3, 4, 5, 6). Наличие домиков с комфортом уточняйте при бронировании.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание по выбранному тарифу
  • Питание: 2 завтрака (кроме дня приезда)
  • Экскурсионная программа
  • Экскурсия на Марс на авто повышенной проходимости (УАЗ или Газель)
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Завтрак в день приезда – средний чек 400 руб.
  • Обеды, ужины – средний чек 700 руб.
  • Моторафтинг по Катуни – 500 руб. /чел.
  • Страховка от клеща – 400 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск / г. Новокузнецк / г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок – 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом – 20%.

Какой транспорт в туре?
  • Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
  • Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?

Встреча:

  • г. Кемерово, Летний вокзал вечером накануне тура в 23:00;
  • г. Новокузнецк, Прокопьевское кольцо в 01:30;
  • г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00;

Завершение тура:

  • Прибытие в Горно-Алтайск в 17:00 (для туристов вылетающих из аэропорта Горно-Алтайска, возможна организация дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (оплачивается дополнительно);
  • Прибытие в Кемерово в 03:00;
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

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