Увидеть Алтай: тур на автобусе к магнетическому Гейзеровому озеру и долине Марса
Алтайская долина Марса или долина Кызыл Чина – это миллионы лет истории и марсианские пейзажи, завораживающие своей фантастической красотой. Золотые кустарники, рассыпанные по окрестностям, дополняют неординарный пейзаж.
У вас есть удобная возможность увидеть это невероятное место и другие завораживающие природные памятники в рамках нашего тура.
У вас есть удобная возможность увидеть это невероятное место и другие завораживающие природные памятники в рамках нашего тура.
Ближайшие даты:
9
сен
сен
Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Перевалы Чике-Таман и Семинский
- Место слияния рек Чуя и Катунь
- Урочище «Калбак-Таш» с петроглифами
- Катунские террасы
- Северо–Чуйский хребет
- Гейзеровое озеро
- «Долина Марса» (долина «Кызыл Чин»)
- Красные ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем вам отправиться в незабываемое двухдневное приключение по Алтаю, за время которого вы увидите не только знаменитую Алтайскую долину Марса, но и другие завораживающие памятники природы.
Что вас ждетНаше путешествие начнется с поездки по легендарному Чуйскому тракту. В первый день мы побываем на перевалах Чике-Таман и Семинский, сделаем красочные фото в месте слияния рек Чуя и Катунь, а также посмотрим на петроглифы — наскальные рисунки, сохранившиеся с древних времен.
Первой остановкой во второй день нашего тура станет невероятной красоты Гейзеровое озеро, которое славится бирюзовым цветом воды. А после мы отправимся навстречу нереальным марсианским пейзажам. Также в этот день вы увидите Красные ворота — высокие скалы, отличающиеся необычным цветом.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
- Проживание (2-, 3-местные домики)
- Что не входит
- Питание
- Страховка
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
31 июля 2022
И
Игнатова
17 июля 2022
Все отлично
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