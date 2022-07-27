Алтайский Марс за один день

5
1 отзыв
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Экскурсия к марсианским пейзажам по всему Чуйскому тракту! В программе экскурсии остановки для фотопауз в самых знаковых и красивых местах! Семинский перевал, Ининские колонны, перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы, Северо-Чуйский хребет, Гейзерное озеро и Алтайский Марс и многое другое все в один день!
Алтайский Марс за один день
Алтайский Марс за один день
Алтайский Марс за один день
Алтайский Марс за один день
Алтайский Марс за один день
Алтайский Марс за один день
Ближайшие даты:
23
июн

Что вас ожидает:

  • Семинский перевал
  • Ининские колонны
  • Перевал Чике-Таман
  • Cлияние Чуи и Катуни
  • Катунские террасы
  • Северо-Чуйский хребет
  • Гейзерное озеро
  • Алтайский Марс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии:

Экскурсия к марсианским пейзажам по всему Чуйскому тракту! В программе экскурсии остановки для фотопауз в самых знаковых и красивых местах!
Семинский перевал, Ининские колонны, перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы, Северо-Чуйский хребет, Гейзерное озеро и Алтайский Марс и многое другое все в один день!

Организационные моменты:

  • Время на обед и ужин в кафе предусмотрено.
  • Важно!
  • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
27 июля 2022
Отличная экскурсия для тех, у кого времени в обрез, а посмотреть хочется много. Потрясающее гейзерное озеро! Шикарные виды Чуйского тракта. И вот мы и Марсиане! Экскурсия тяжелая, почти 900 км за один день. Выехали с 7 утра, вернулись около 4 утра!

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Групповые
На машине
Необычные
На весь день
Алтайский Марс
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