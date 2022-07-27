Об экскурсии:

Экскурсия к марсианским пейзажам по всему Чуйскому тракту! В программе экскурсии остановки для фотопауз в самых знаковых и красивых местах!

Семинский перевал, Ининские колонны, перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы, Северо-Чуйский хребет, Гейзерное озеро и Алтайский Марс и многое другое все в один день!

Организационные моменты: