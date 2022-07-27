Экскурсия к марсианским пейзажам по всему Чуйскому тракту! В программе экскурсии остановки для фотопауз в самых знаковых и красивых местах! Семинский перевал, Ининские колонны, перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы, Северо-Чуйский хребет, Гейзерное озеро и Алтайский Марс и многое другое все в один день!
Ближайшие даты:
23
июн
июн
Что вас ожидает:
- Семинский перевал
- Ининские колонны
- Перевал Чике-Таман
- Cлияние Чуи и Катуни
- Катунские террасы
- Северо-Чуйский хребет
- Гейзерное озеро
- Алтайский Марс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии:
Экскурсия к марсианским пейзажам по всему Чуйскому тракту! В программе экскурсии остановки для фотопауз в самых знаковых и красивых местах!
Семинский перевал, Ининские колонны, перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы, Северо-Чуйский хребет, Гейзерное озеро и Алтайский Марс и многое другое все в один день!
Организационные моменты:
- Время на обед и ужин в кафе предусмотрено.
- Важно!
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
- Что не входит
- Питание
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 17 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия Ерофеева
27 июля 2022
Отличная экскурсия для тех, у кого времени в обрез, а посмотреть хочется много. Потрясающее гейзерное озеро! Шикарные виды Чуйского тракта. И вот мы и Марсиане! Экскурсия тяжелая, почти 900 км за один день. Выехали с 7 утра, вернулись около 4 утра!
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Групповые
На машине
Необычные
На весь день
Алтайский Марс
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