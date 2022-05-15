Организационные детали

Вам понадобятся: удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), лёгкие кроссовки или кеды, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов), шорты, несколько футболок, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкая утеплённая куртка, тёплая шапка, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце, сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, снилс, медицинский полис.

Тур подходит для людей с любой физической подготовкой. Возможно участие с детьми от 7 лет.