Автотрип в мини-группе: исколесить Алтай

Увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы

Авторский тур
Готовы увидеть всё самое-самое? За неделю путешествия вы побываете на «Марсе», полюбуетесь бирюзовым озером с необычными узорами, проедете по красивейшему Чуйскому тракту, покатаетесь на пароме по Телецкому озеру и удивитесь устойчивости «каменных грибов» в урочище Аккурум.

Посмотрим на слияние Чуи и Катуни и на зигзаг перевала Кату-Ярык, послушаем игру на национальных музыкальных инструментах, желающие поучаствуют в сплаве.

Вы зарядитесь эмоциями и отдохнёте в окружении пленительных видов.
Автотрип в мини-группе: исколесить Алтай
Автотрип в мини-группе: исколесить Алтай
Автотрип в мини-группе: исколесить Алтай
Автотрип в мини-группе: исколесить Алтай
Автотрип в мини-группе: исколесить Алтай
Автотрип в мини-группе: исколесить Алтай
Автотрип в мини-группе: исколесить Алтай
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Вам понадобятся: удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), лёгкие кроссовки или кеды, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов), шорты, несколько футболок, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкая утеплённая куртка, тёплая шапка, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце, сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, снилс, медицинский полис.

Тур подходит для людей с любой физической подготовкой. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (пр. Ленина, 2б) , 8:00 или в г. Горно-Алтайск, аэропорт, 13:00
Завершение: Барнаул, 16:00-19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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