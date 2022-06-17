За короткое время мы увидим основные достопримечательности республики Алтай, проедем по Чуйскому тракту и по практически неиспользуемым дорогам Алтайской тайги. В этом автотуре нашему взору откроются Чуйский тракт, Семинский перевал, перевал Чикет-Аман, село Белый Бом, Ледник Актру, Красные ворота, долина реки Чулышман, перевал Кату-Ярык, великолепие Алтая – Телецкое озеро, которое соединяет в себе большинство туристических маршрутов по Алтаю. Тур проводится для готовых групп от 3-х человек по индивидуальному запросу.

Увидим произведения искусства, автором которых является сама природа и великолепную панораму долины с переливающимся на солнце Чулышманом

Преодолеем путь по сложной извилистой тропе в гору к самому большому водопаду Горного Алтая

Настоящее чудо природы – ярко-синий, голубой, молочно-серый рисунок на дне озера меняется на глазах

Программа тура по дням

1 день Элекмонар – перевал Семинский – перевал Чикет-Аман – долина реки Чуя – стоянка у водопада Ширлак

Сбор туристов в с. Элекмонар до 10:00. Сбор снаряжения, выезд на маршрут. Сегодня предстоит длинная дорога – через Семинский перевал, на котором, непременно сделаем остановку, дабы запечатлеть себя у верстового столба и полюбоваться на чудесный вид горных хребтов с самого высокого перевала на пути (1800 метров над у. м.) Путешествия – хорошо, но обед по расписанию, делаем обеденный перерыв. И снова в путь! Следующий пункт этого дня – перевал Чике-Таман. Если Семинский – самый высокий перевал, то Чике-Таман – самый извилистый! Сама дорога приводит в восторг даже искушенного путешественника! На вершине непременно сделаем остановку и пройдемся до смотровой площадки с видом на горные массивы, через которые уже еле-еле проглядывается Старый Чуйский тракт-легенда Сибири. Отправляемся к новым горизонтам, а они на самом деле – новые! С каждым километром ландшафт будет меняться, горы приобретать совершенно иные оттенки, взмывая все выше – к небу! Вероятно, что закат мы встретим на смотровой площадке слияния основных водных артерий Горного Алтая – Чуи и Катуни и налюбовавшись вдоволь открывшимся пейзажем, завершим этот день на живописной стоянке у берега Чуи.

2 день Долина Чуи – водопад Ширлак – горный хребет Актру – долина Марса – Акташ

Сегодня план на осмотр красот Алтая очень масштабный! Пока инструктора готовят завтрак, туристам будет предложено прогуляться пешком к водопаду Ширлак, который находится буквально в 150 метрах. Ширлак с алтайского переводится как "Девичьи слезы" и это на самом деле очень романтичное место. После прогулки к водопаду – завтрак, сборы и выезд на маршрут. Смотровая площадка на Северо-Чуйский хребет, венцом которого является ледник Актру – следующий пункт нашего автотура по Алтаю! Обзор на 360 градусов – уникальные заснеженные вершины врезаются в густые облака в свете ослепительного алтайского солнца – картина восхитительная! Снова в автомобиль и держим путь дальше, в сторону границы с Монголией до с. Чаган-Узун, у которого мы свернем в глубь гор и окажемся на просторах Марсианских пейзажей. "Долина Марса" – так ее и называют. Пешая прогулка по Марсианским холмам завершится обеденным перерывом, после которого наш боевой автомобиль доставит туристов на уютную базу у села Акташ. Здесь мы и разместимся на ночлег.

3 день с. Акташ – Красные ворота – Улаганский перевал – перевал Кату-ярык – долина Чулышмана

Итак, наше путешествие продолжается! Утром после завтрака группа совершит пешую прогулку по таинственному сказочному лесу к уникальному гейзеровому озеру Мены. Такого чуда природы вы не увидите нигде! Ярко-синий, голубой, молочно-серый рисунок на дне озера меняется на глазах, а прозрачность воды такая, что кажется ее нет и вовсе! Особенно хорошо озеро в осенний период затаившееся среди золотой листвы. Вернувшись на базу – завершаем сборы и двигаемся в обратном направлении к селу Акташ, где и свернем в сторону новых приключений – к Телецкому озеру по трассе Акташ-Улаган! Первым ярким впечатлением этого дня будут Красные ворота, входящие в список памятников природы и культуры Республики Алтай. Почему Красные? – оттенок скалы, в котором пробита трасса, ржаво-карминный. Бытует мнение, что порода приобрела такой цвет благодаря высокому содержанию ртути, впрочем, ртуть зафиксирована не только в скальных породах Красных ворот, но и в составе воды озера, пролегающем далее на нашем пути. Местные жители прозвали его Мертвым озером, т.к. в нем не водится рыба, вокруг практически отсутствует растительность и даже перелетные птицы на него не садятся. Однако, проезжая мимо, туристы увидят интереснейшую табличку, которая гласит: «Озеро является частной территорией, ловля рыбы запрещена». Судите сами..)) Далее маршрутная линия «Алтай – автотур» движется на Улаганский перевал, откуда открывается вид на с. Улаган, прителецкие горные хребты. Здесь мы сделаем нашу очередную остановку, чтобы насладиться священной тишиной этого места. Но день еще не закончен и нам предстоит долгий путь по пустынной дороге, пролегающей через курганы – древние захоронения Алтая до перевала Кату-Ярык. Немного о нем: дорога через перевал появилась сравнительно недавно – в 1987 году. Вид со смотровой площадки не оставит фотографов равнодушными: долина реки Чулышман, горные хребты и тоненькая полоска дороги, по которой путешественники совершат головокружительный спуск! От смотровой площадки до подножия наш внедорожник преодолеет девять поворотов и спустится с высоты около километра всего лишь за три с половиной километра! О, Алтай – ты полон сюрпризов! После экстремального спуска проедем еще немного и остановимся на ночь.

4 день Пешая прогулка к Неприступному водопаду Учар (18 км.)

Сегодня день пешего похода к водопаду Учар – «Неприступному». В 2011 году Учар был внесен в список пяти самых труднодоступных достопримечательностей России. Считается, что это самый большой водопад Горного Алтая – его длина достигает 150 метров. Путешественникам придется преодолеть путь по сложной извилистой тропе в гору около 9 км в одну сторону, но усилия, поверьте, будут вознаграждены! Мощь, сила, непреклонность сил природы, рев стихии.. какими еще словами описать неприступный Учар? Недалеко от водопада сделаем небольшой перекус – сухпаек и, вдоволь налюбовавшись водопадом Учар, отправимся в обратном направлении. К слову, тропа , длинной в 8 км в дону сторону тоже полна сюрпризов! Маленькие водопады необыкновенной красоты везде! Возвращение в лагерь около 16 часов и долгожданный отдых. Возможна рыбалка – Чулышман богат хариусом, тайменем – исключительной красоты и вкусовых качеств рыба!

5 день Каменные Грибы – долина Чулышмана – Телецкое озеро мыс Кырсай – паром через озеро 80 км – с. Артыбаш