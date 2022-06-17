Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира

За короткое время мы увидим основные достопримечательности республики Алтай, проедем по Чуйскому тракту

5
3 отзыва
За короткое время мы увидим основные достопримечательности республики Алтай, проедем по Чуйскому тракту и по практически неиспользуемым дорогам Алтайской тайги.

В этом автотуре нашему взору откроются Чуйский тракт, Семинский перевал, перевал Чикет-Аман, село Белый Бом, Ледник Актру, Красные ворота, долина реки Чулышман, перевал Кату-Ярык, великолепие Алтая – Телецкое озеро, которое соединяет в себе большинство туристических маршрутов по Алтаю. Тур проводится для готовых групп от 3-х человек по индивидуальному запросу.
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Автотур по Алтаю. Уникальная дорога мира
Ближайшие даты:
22
авг
05
сен
12
сен
26
сен
03
окт

Что вас ожидает 🤩

Гейзеровое озеро Мены
Гейзеровое озеро Мены
Настоящее чудо природы – ярко-синий, голубой, молочно-серый рисунок на дне озера меняется на глазах
Неприступный водопад Учар
Неприступный водопад Учар
Преодолеем путь по сложной извилистой тропе в гору к самому большому водопаду Горного Алтая
Каменные грибы
Каменные грибы
Увидим произведения искусства, автором которых является сама природа и великолепную панораму долины с переливающимся на солнце Чулышманом

Программа тура по дням

1 день
Элекмонар – перевал Семинский – перевал Чикет-Аман – долина реки Чуя – стоянка у водопада Ширлак

Сбор туристов в с. Элекмонар до 10:00.

Сбор снаряжения, выезд на маршрут.

Сегодня предстоит длинная дорога – через Семинский перевал, на котором, непременно сделаем остановку, дабы запечатлеть себя у верстового столба и полюбоваться на чудесный вид горных хребтов с самого высокого перевала на пути (1800 метров над у. м.)

Путешествия – хорошо, но обед по расписанию, делаем обеденный перерыв.

И снова в путь! Следующий пункт этого дня – перевал Чике-Таман.

Если Семинский – самый высокий перевал, то Чике-Таман – самый извилистый!

Сама дорога приводит в восторг даже искушенного путешественника!

На вершине непременно сделаем остановку и пройдемся до смотровой площадки с видом на горные массивы, через которые уже еле-еле проглядывается Старый Чуйский тракт-легенда Сибири.

Отправляемся к новым горизонтам, а они на самом деле – новые!

С каждым километром ландшафт будет меняться, горы приобретать совершенно иные оттенки, взмывая все выше – к небу!

Вероятно, что закат мы встретим на смотровой площадке слияния основных водных артерий Горного Алтая – Чуи и Катуни и налюбовавшись вдоволь открывшимся пейзажем, завершим этот день на живописной стоянке у берега Чуи.

Элекмонар – перевал Семинский – перевал Чикет-Аман – долина реки Чуя – стоянка у водопада ШирлакЭлекмонар – перевал Семинский – перевал Чикет-Аман – долина реки Чуя – стоянка у водопада ШирлакЭлекмонар – перевал Семинский – перевал Чикет-Аман – долина реки Чуя – стоянка у водопада ШирлакЭлекмонар – перевал Семинский – перевал Чикет-Аман – долина реки Чуя – стоянка у водопада Ширлак
2 день
Долина Чуи – водопад Ширлак – горный хребет Актру – долина Марса – Акташ

Сегодня план на осмотр красот Алтая очень масштабный!

Пока инструктора готовят завтрак, туристам будет предложено прогуляться пешком к водопаду Ширлак, который находится буквально в 150 метрах.

Ширлак с алтайского переводится как "Девичьи слезы" и это на самом деле очень романтичное место.

После прогулки к водопаду – завтрак, сборы и выезд на маршрут.

Смотровая площадка на Северо-Чуйский хребет, венцом которого является ледник Актру – следующий пункт нашего автотура по Алтаю!

Обзор на 360 градусов – уникальные заснеженные вершины врезаются в густые облака в свете ослепительного алтайского солнца – картина восхитительная!

Снова в автомобиль и держим путь дальше, в сторону границы с Монголией до с. Чаган-Узун, у которого мы свернем в глубь гор и окажемся на просторах Марсианских пейзажей. 

"Долина Марса" – так ее и называют.

Пешая прогулка по Марсианским холмам завершится обеденным перерывом, после которого наш боевой автомобиль доставит туристов на уютную базу у села Акташ.

Здесь мы и разместимся на ночлег.

Долина Чуи – водопад Ширлак – горный хребет Актру – долина Марса – АкташДолина Чуи – водопад Ширлак – горный хребет Актру – долина Марса – АкташДолина Чуи – водопад Ширлак – горный хребет Актру – долина Марса – АкташДолина Чуи – водопад Ширлак – горный хребет Актру – долина Марса – Акташ
3 день
с. Акташ – Красные ворота – Улаганский перевал – перевал Кату-ярык – долина Чулышмана

Итак, наше путешествие продолжается!

Утром после завтрака группа совершит пешую прогулку по таинственному сказочному лесу к уникальному гейзеровому озеру Мены.

Такого чуда природы вы не увидите нигде!

Ярко-синий, голубой, молочно-серый рисунок на дне озера меняется на глазах, а прозрачность воды такая, что кажется ее нет и вовсе!

Особенно хорошо озеро в осенний период затаившееся среди золотой листвы.

Вернувшись на базу – завершаем сборы и двигаемся в обратном направлении к селу Акташ, где и свернем в сторону новых приключений – к Телецкому озеру по трассе Акташ-Улаган!

Первым ярким впечатлением этого дня будут Красные ворота, входящие в список памятников природы и культуры Республики Алтай.

Почему Красные? – оттенок скалы, в котором пробита трасса, ржаво-карминный.

Бытует мнение, что порода приобрела такой цвет благодаря высокому содержанию ртути, впрочем, ртуть зафиксирована не только в скальных породах Красных ворот, но и в составе воды озера, пролегающем далее на нашем пути.

Местные жители прозвали его Мертвым озером, т.к. в нем не водится рыба, вокруг практически отсутствует растительность и даже перелетные птицы на него не садятся.

Однако, проезжая мимо, туристы увидят интереснейшую табличку, которая гласит: «Озеро является частной территорией, ловля рыбы запрещена». Судите сами..))

Далее маршрутная линия «Алтай – автотур» движется на Улаганский перевал, откуда открывается вид на с. Улаган, прителецкие горные хребты.

Здесь мы сделаем нашу очередную остановку, чтобы насладиться священной тишиной этого места.

Но день еще не закончен и нам предстоит долгий путь по пустынной дороге, пролегающей через курганы – древние захоронения Алтая до перевала Кату-Ярык.

Немного о нем: дорога через перевал появилась сравнительно недавно – в 1987 году.

Вид со смотровой площадки не оставит фотографов равнодушными: долина реки Чулышман, горные хребты и тоненькая полоска дороги, по которой путешественники совершат головокружительный спуск!

От смотровой площадки до подножия наш внедорожник преодолеет девять поворотов и спустится с высоты около километра всего лишь за три с половиной километра!

О, Алтай – ты полон сюрпризов! После экстремального спуска проедем еще немного и остановимся на ночь.

с. Акташ – Красные ворота – Улаганский перевал – перевал Кату-ярык – долина Чулышманас. Акташ – Красные ворота – Улаганский перевал – перевал Кату-ярык – долина Чулышманас. Акташ – Красные ворота – Улаганский перевал – перевал Кату-ярык – долина Чулышманас. Акташ – Красные ворота – Улаганский перевал – перевал Кату-ярык – долина Чулышмана
4 день
Пешая прогулка к Неприступному водопаду Учар (18 км.)

Сегодня день пешего похода к водопаду Учар – «Неприступному».

В 2011 году Учар был внесен в список пяти самых труднодоступных достопримечательностей России.

Считается, что это самый большой водопад Горного Алтая – его длина достигает 150 метров.

Путешественникам придется преодолеть путь по сложной извилистой тропе в гору около 9 км в одну сторону, но усилия, поверьте, будут вознаграждены!

Мощь, сила, непреклонность сил природы, рев стихии.. какими еще словами описать неприступный Учар?

Недалеко от водопада сделаем небольшой перекус – сухпаек и, вдоволь налюбовавшись водопадом Учар, отправимся в обратном направлении.

К слову, тропа , длинной в 8 км в дону сторону тоже полна сюрпризов!

Маленькие водопады необыкновенной красоты везде!

Возвращение в лагерь около 16 часов и долгожданный отдых.

Возможна рыбалка – Чулышман богат хариусом, тайменем – исключительной красоты и вкусовых качеств рыба!

Пешая прогулка к Неприступному водопаду Учар (18 км.)Пешая прогулка к Неприступному водопаду Учар (18 км.)Пешая прогулка к Неприступному водопаду Учар (18 км.)Пешая прогулка к Неприступному водопаду Учар (18 км.)
5 день
Каменные Грибы – долина Чулышмана – Телецкое озеро мыс Кырсай – паром через озеро 80 км – с. Артыбаш

Ранний подъем группы ознаменован посещением Каменных грибов – Кок-баш.

Эти истинные произведения искусства, автором которых является сама природа, сам Алтай, видны именно ранним утром – лучи солнца падают под определенным углом и грибы видно как никогда четко.

Кроме того, от Грибов открывается великолепная панорама долины с переливающимся на солнце Чулышманом.

После полуторочасовой прогулки и небольшого отдыха отправляемся глубже по долине.

Описать эмоции, которые охватывают человека в первый раз столкнувшегося со столь дикой, безлюдной и инопланетной (именно это слово приходит на ум) красотой, просто не представляется возможным.

Вы все увидите сами! Долина Чулышмана заканчивается при впадении Чулышмана в Телецкое озера у мыса Кырсай, с которого мы с Вами отправимся в длинное путешествие через все озеро на пароме.

Можно и позагарать и полюбоваться красотами озера ли просто отдохнуть!

Прибытие в Артыбаш около восьми вечера, ужин, баня и, если кто то из группы спешит домой – отправление на автобусе или трансфером.

Вот и закончился наш автотур, дорогие друзья!

Мы будем ждать Вас снова в наши конных и комбинированных турах по Алтаю!

Каменные Грибы – долина Чулышмана – Телецкое озеро мыс Кырсай – паром через озеро 80 км – с. АртыбашКаменные Грибы – долина Чулышмана – Телецкое озеро мыс Кырсай – паром через озеро 80 км – с. АртыбашКаменные Грибы – долина Чулышмана – Телецкое озеро мыс Кырсай – паром через озеро 80 км – с. АртыбашКаменные Грибы – долина Чулышмана – Телецкое озеро мыс Кырсай – паром через озеро 80 км – с. Артыбаш

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от количества человек в группе, руб.:

3 чел.55 000
4 чел.44 000
5 чел.40 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от г. Горно-Алтайск туда-обратно (только в день заезда и день выезда)
  • Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
  • Баня в соответствии с программой тура
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа инструктора-водителя (1-2 в зависимости от количества участников в группе)
  • Рекреационные сборы
  • Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска, Новосибирска, Барнаула и обратно
  • Трансфер от г. Новосибирск/Барнаул до с. Элекмонар и обратно
Место начала и завершения?
с. Элекманар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Спальник (температура комфорт 0 - +5)

Одежда:

  • нательное белье;
  • свитер теплый;
  • свитер более легкий;
  • теплые штаны на холодную погоду;
  • штаны из плотной ткани (возможен камуфляж);
  • шорты или легкие штаны;
  • майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
  • шерстяные носки (больше одной пары);
  • х/б носки (несколько пар);
  • утепленная, просторная куртка;
  • ветровка (штормовка);
  • перчатки;
  • головной убор;
  • купальник.

Обувь:

  • резиновые сапоги (желательно на гладкой подошве с каблуком);
  • кеды либо кроссовки.

Будет полезно:

  • фонарик карманный либо налобный;
  • набор ниток с иголками;
  • запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
  • плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
  • походный нож;
  • влажные гигиенические салфетки в поход;
  • туалетная бумага;
  • крем от солнечных ожогов;
  • необходимые лично Вам лекарственные препараты;
  • средства личной гигиены (обязательно влажные салфетки);
  • специфические лекарственные средства, которые могут пригодиться именно Вам.
В качестве сп​ециального снаряжения на тур выдаются
  • Аптечка;
  • Общегрупповой набор посуды;
  • Топор;
  • Пила;
  • Тент;
  • Палатка;
  • Спальник;
  • Полиуретановый коврик;
  • Личная посуда;
  • ОЗК (резиновый плащ от дождя);
  • Драйбег – гермомешок для перевозки личных вещей.
Как добраться шаг за шагом

Через г. Горно-Алтайск (основной и самый удобный вариант):

Шаг 1. Заходите на сайт www.s7.ru и покупаете билеты по направлению Горно-Алтайск (мы заранее поможем Вам подобрать авиабилеты)

Шаг 2. Прилетаете в Горно Алтайск - звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт. Стоимость трансфера 800 р. с чел. в одну сторону.

Шаг 3. Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.

Через г. Барнаул (вариант 1) - описание пути без пересадок.

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.

Шаг 2. Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом)

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал (~ 650 р.)

Шаг 4. Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)

Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.

Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар

Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.

Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Барнаул (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.

Шаг 2. Из аэропорта - на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом).

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Барнаул – Горно-Алтайск (~ 450 р.)

Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)

Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала - звоните организатору.

Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.

Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.

Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Новосибирск (вариант 1) – описание пути без пересадок.

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Новосибирск.

Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала - на маршрутном такси до автовокзала

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал (~ 800 р.)

Шаг 4. Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)

Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.

Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.

Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.

Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут

Через г. Новосибирск (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Новосибирск.

Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала на маршрутном такси до автовокзала

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск– Горно-Алтайск (~ 600 р.)

Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)

Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала звоните организатору.

Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.

Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.

Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут

ИЛИ:

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск - Бийск (~ 350 р.)

Шаг 4. На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р. - все три варианта в одну стоимость)

Шаг 4. Едете ~ 3 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)

Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.

Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.

Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.

Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут

ИЛИ:

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 350 р.), едете ~ 5 часов

Шаг 4. На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до г. Горно-Алтайск (~ 300 р. - все три варианта в одну стоимость)

Шаг 5. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)

Шаг 6. Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.

Шаг 7. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.

Шаг 8. Выходите из автобуса и звоните организатору.

Шаг 9. Вас встречают в течение 5 минут.

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.

Погодные условия

Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны.

Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 градусов по С днём и от +5 до +15 градусов по С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов. На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий.

В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.

Есть ли клещи на Алтае?

Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты.

Есть срочная вакцина - не менее чем за 2 недели до выезда и простая - 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели.

Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.

Отмечаем Ваше внимание также на том, что в высокогорье, где проходит основная часть маршрута клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.

Как добраться до места сбора группы (с. Элекмонар)?

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором):

  • из Новосибирска – 2 200 руб. /чел. в одну сторону;
  • из Барнаула – 1 500 руб. /чел. в одну сторону;
  • из Горно-Алтайска – входит в стоимость тура.

Цены могут быть изменены в зависимости от количества человек на трансфере.

Самолет:

  • стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 16 000 руб.
  • стоимость Москва – Новосибирск – Москва ~ 12 000 руб.
  • стоимость Москва – Горно-Алтайск – Москва ~ 17 000 руб.

Время в пути ~ 4 ч 20 мин.

Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.

Время в пути 56 ч.

Автобус:

  • Новосибирск – Чемал (~1500 р.), 500 км, время в пути ~ 9 ч;
  • Барнаул – Чемал (~1200 р.), 350 км, время в пути ~ 6 ч.

Стоимость билета может меняться. Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8:00 утра – до 11:00 дня (заранее обговаривается с организатором), т. к. в 12:00 уже запланирован выезд на лошадях.

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 июня 2022
Очень ответственное отношение к экологии. Отличное питание. Всё очень понравилось.
Д
8 июля 2021
организация была хорошей--не очень понравилось только то что инструктора маловато рассказывали о местах и достопримечательных--хотелось бы что они были более разговорчивы
О
27 сен 2019
До сих пор в голове не укладывается, что это удивительное путешествие действительно произошло. Что были конные переходы под солнцем и дождём, были совместными усилиями приготовленные ужины, были песни без гитары, но у костра и душевные… Сейчас, по приезде в Москву, всё это кажется то ли сном, то ли сказкой. Но ведь правда было! И за это хочется сказать огромное спасибо Ольге и её команде. Без вас, ребята, я бы так и не открыла для себя своевольный и величественный Алтай, не получила бы этих непередаваемых эмоций, не влюбилась бы в конный туризм. Теперь это, кажется, навсегда. Мы с подругой ещё не уехали из Элекмонара, когда начали планировать своё неизбежное возвращение будущим летом. Обязательно приезжайте! Лошади очень спокойные и выносливые. Инструкторы - профессиональные, надёжные, очень общительные и весёлые. Ольга - невероятно энергичная энтузиастка своего дела. Маршруты - продуманные и красивые. Ждите нас в 2020! ♥

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17 900 за 1 человека
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
2 дня 10 часов
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Предлагаю проехаться по Чуйскому тракту в настоящее чудо природы - Марсианские пейзажи и Гейзерное озеро
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
30 000 за всё до 6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.7
9 отзывов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
22 авг
23 авг
24 авг
25 авг
от 44 000 за всё до 4 чел.
Чуйский тракт: горные перевалы, наскальные рисунки, слияние двух рек
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Чуйский тракт: горные перевалы, наскальные рисунки, слияние двух рек
Чуйский тракт
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
15 000 за всё до 6 чел.
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
Познакомиться с Алтаем, побывать в заповедных местах и насладиться свободой
8 июля
22 июля
32 000 за 1 человека
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
От Глаз Катуни до Марса - познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
от 40 000 за всё до 6 чел.
Автотур по Алтаю: смотреть во все глаза
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Автотур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
26 июня
3 июля
10 июля
24 июля
32 000 за 1 человека
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