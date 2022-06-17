Сбор туристов в с. Элекмонар до 10:00.
Сбор снаряжения, выезд на маршрут.
Сегодня предстоит длинная дорога – через Семинский перевал, на котором, непременно сделаем остановку, дабы запечатлеть себя у верстового столба и полюбоваться на чудесный вид горных хребтов с самого высокого перевала на пути (1800 метров над у. м.)
Путешествия – хорошо, но обед по расписанию, делаем обеденный перерыв.
И снова в путь! Следующий пункт этого дня – перевал Чике-Таман.
Если Семинский – самый высокий перевал, то Чике-Таман – самый извилистый!
Сама дорога приводит в восторг даже искушенного путешественника!
На вершине непременно сделаем остановку и пройдемся до смотровой площадки с видом на горные массивы, через которые уже еле-еле проглядывается Старый Чуйский тракт-легенда Сибири.
Отправляемся к новым горизонтам, а они на самом деле – новые!
С каждым километром ландшафт будет меняться, горы приобретать совершенно иные оттенки, взмывая все выше – к небу!
Вероятно, что закат мы встретим на смотровой площадке слияния основных водных артерий Горного Алтая – Чуи и Катуни и налюбовавшись вдоволь открывшимся пейзажем, завершим этот день на живописной стоянке у берега Чуи.
Сегодня план на осмотр красот Алтая очень масштабный!
Пока инструктора готовят завтрак, туристам будет предложено прогуляться пешком к водопаду Ширлак, который находится буквально в 150 метрах.
Ширлак с алтайского переводится как "Девичьи слезы" и это на самом деле очень романтичное место.
После прогулки к водопаду – завтрак, сборы и выезд на маршрут.
Смотровая площадка на Северо-Чуйский хребет, венцом которого является ледник Актру – следующий пункт нашего автотура по Алтаю!
Обзор на 360 градусов – уникальные заснеженные вершины врезаются в густые облака в свете ослепительного алтайского солнца – картина восхитительная!
Снова в автомобиль и держим путь дальше, в сторону границы с Монголией до с. Чаган-Узун, у которого мы свернем в глубь гор и окажемся на просторах Марсианских пейзажей.
"Долина Марса" – так ее и называют.
Пешая прогулка по Марсианским холмам завершится обеденным перерывом, после которого наш боевой автомобиль доставит туристов на уютную базу у села Акташ.
Здесь мы и разместимся на ночлег.
Итак, наше путешествие продолжается!
Утром после завтрака группа совершит пешую прогулку по таинственному сказочному лесу к уникальному гейзеровому озеру Мены.
Такого чуда природы вы не увидите нигде!
Ярко-синий, голубой, молочно-серый рисунок на дне озера меняется на глазах, а прозрачность воды такая, что кажется ее нет и вовсе!
Особенно хорошо озеро в осенний период затаившееся среди золотой листвы.
Вернувшись на базу – завершаем сборы и двигаемся в обратном направлении к селу Акташ, где и свернем в сторону новых приключений – к Телецкому озеру по трассе Акташ-Улаган!
Первым ярким впечатлением этого дня будут Красные ворота, входящие в список памятников природы и культуры Республики Алтай.
Почему Красные? – оттенок скалы, в котором пробита трасса, ржаво-карминный.
Бытует мнение, что порода приобрела такой цвет благодаря высокому содержанию ртути, впрочем, ртуть зафиксирована не только в скальных породах Красных ворот, но и в составе воды озера, пролегающем далее на нашем пути.
Местные жители прозвали его Мертвым озером, т.к. в нем не водится рыба, вокруг практически отсутствует растительность и даже перелетные птицы на него не садятся.
Однако, проезжая мимо, туристы увидят интереснейшую табличку, которая гласит: «Озеро является частной территорией, ловля рыбы запрещена». Судите сами..))
Далее маршрутная линия «Алтай – автотур» движется на Улаганский перевал, откуда открывается вид на с. Улаган, прителецкие горные хребты.
Здесь мы сделаем нашу очередную остановку, чтобы насладиться священной тишиной этого места.
Но день еще не закончен и нам предстоит долгий путь по пустынной дороге, пролегающей через курганы – древние захоронения Алтая до перевала Кату-Ярык.
Немного о нем: дорога через перевал появилась сравнительно недавно – в 1987 году.
Вид со смотровой площадки не оставит фотографов равнодушными: долина реки Чулышман, горные хребты и тоненькая полоска дороги, по которой путешественники совершат головокружительный спуск!
От смотровой площадки до подножия наш внедорожник преодолеет девять поворотов и спустится с высоты около километра всего лишь за три с половиной километра!
О, Алтай – ты полон сюрпризов! После экстремального спуска проедем еще немного и остановимся на ночь.
Сегодня день пешего похода к водопаду Учар – «Неприступному».
В 2011 году Учар был внесен в список пяти самых труднодоступных достопримечательностей России.
Считается, что это самый большой водопад Горного Алтая – его длина достигает 150 метров.
Путешественникам придется преодолеть путь по сложной извилистой тропе в гору около 9 км в одну сторону, но усилия, поверьте, будут вознаграждены!
Мощь, сила, непреклонность сил природы, рев стихии.. какими еще словами описать неприступный Учар?
Недалеко от водопада сделаем небольшой перекус – сухпаек и, вдоволь налюбовавшись водопадом Учар, отправимся в обратном направлении.
К слову, тропа , длинной в 8 км в дону сторону тоже полна сюрпризов!
Маленькие водопады необыкновенной красоты везде!
Возвращение в лагерь около 16 часов и долгожданный отдых.
Возможна рыбалка – Чулышман богат хариусом, тайменем – исключительной красоты и вкусовых качеств рыба!
Ранний подъем группы ознаменован посещением Каменных грибов – Кок-баш.
Эти истинные произведения искусства, автором которых является сама природа, сам Алтай, видны именно ранним утром – лучи солнца падают под определенным углом и грибы видно как никогда четко.
Кроме того, от Грибов открывается великолепная панорама долины с переливающимся на солнце Чулышманом.
После полуторочасовой прогулки и небольшого отдыха отправляемся глубже по долине.
Описать эмоции, которые охватывают человека в первый раз столкнувшегося со столь дикой, безлюдной и инопланетной (именно это слово приходит на ум) красотой, просто не представляется возможным.
Вы все увидите сами! Долина Чулышмана заканчивается при впадении Чулышмана в Телецкое озера у мыса Кырсай, с которого мы с Вами отправимся в длинное путешествие через все озеро на пароме.
Можно и позагарать и полюбоваться красотами озера ли просто отдохнуть!
Прибытие в Артыбаш около восьми вечера, ужин, баня и, если кто то из группы спешит домой – отправление на автобусе или трансфером.
Вот и закончился наш автотур, дорогие друзья!
Мы будем ждать Вас снова в наши конных и комбинированных турах по Алтаю!
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от количества человек в группе, руб.:
|3 чел.
|55 000
|4 чел.
|44 000
|5 чел.
|40 000
Снаряжение:
Одежда:
Обувь:
Будет полезно:
Через г. Горно-Алтайск (основной и самый удобный вариант):
Шаг 1. Заходите на сайт www.s7.ru и покупаете билеты по направлению Горно-Алтайск (мы заранее поможем Вам подобрать авиабилеты)
Шаг 2. Прилетаете в Горно Алтайск - звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт. Стоимость трансфера 800 р. с чел. в одну сторону.
Шаг 3. Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.
Через г. Барнаул (вариант 1) - описание пути без пересадок.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом)
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал (~ 650 р.)
Шаг 4. Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Барнаул (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта - на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом).
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Барнаул – Горно-Алтайск (~ 450 р.)
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала - звоните организатору.
Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Новосибирск (вариант 1) – описание пути без пересадок.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала - на маршрутном такси до автовокзала
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал (~ 800 р.)
Шаг 4. Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
Через г. Новосибирск (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск– Горно-Алтайск (~ 600 р.)
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
ИЛИ:
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск - Бийск (~ 350 р.)
Шаг 4. На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 4. Едете ~ 3 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
ИЛИ:
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 350 р.), едете ~ 5 часов
Шаг 4. На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до г. Горно-Алтайск (~ 300 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 6. Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
Шаг 7. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 8. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 9. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны.
Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 градусов по С днём и от +5 до +15 градусов по С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов. На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий.
В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.
Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты.
Есть срочная вакцина - не менее чем за 2 недели до выезда и простая - 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели.
Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.
Отмечаем Ваше внимание также на том, что в высокогорье, где проходит основная часть маршрута клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором):
Цены могут быть изменены в зависимости от количества человек на трансфере.
Самолет:
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
Стоимость билета может меняться. Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8:00 утра – до 11:00 дня (заранее обговаривается с организатором), т. к. в 12:00 уже запланирован выезд на лошадях.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.