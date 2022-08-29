Барнаул - Тюнгур

Включена страховка медицинская и от несчастного случая на активной части маршрута «Высотная», (для туристов до 65 лет) МС-450000, СНС-50000;

Если турист старше 65 лет – стоимость оформления страховки – по запросу;

Страховка не во время восхождения (страховка от Аккемского озера) не входит в стоимость.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.