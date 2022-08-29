Белуха через перевал Делоне. Восхождение

Белуха самая высокая вершина Сибири и Алтайских гор

4.4
3 отзыва
Белуха самая высокая вершина Сибири и Алтайских гор, высота восточной вершины 4509 метров, западной 4435 метров на уровнем моря.

Алтайцы считают Белуху священной горой и называют ее «Уч Сумер» – Трехглавая, или «Кадын-Бажы» – Вершина Катуни. Высокие снежные горы служат у алтайцев предметом священного почитания.

Восхождение на Белуху технически достаточно сложное, категория трудности по альпинистской классификации 3А-3Б. Необходимо быть готовым к переходам по 10-15 километров с рюкзаком.
Белуха через перевал Делоне. Восхождение
Белуха через перевал Делоне. Восхождение
Белуха через перевал Делоне. Восхождение
Белуха через перевал Делоне. Восхождение
Белуха через перевал Делоне. Восхождение
Белуха через перевал Делоне. Восхождение
Белуха через перевал Делоне. Восхождение
Белуха через перевал Делоне. Восхождение
Белуха через перевал Делоне. Восхождение
Белуха через перевал Делоне. Восхождение
Белуха через перевал Делоне. Восхождение
Ближайшие даты:
15
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • великолепный и неповоримый Алтай – покорим сияющие снежные вершины и блестящие ледники, окаймленные вокруг узором причудливых скал и мощными пластами снега;
  • проверка своих сил – снежно-ледовый маршрут 3А-3Б кат. тр.;
  • безопасность восхождения – опытные гиды-альпинисты, регистрация в МЧС;

Возможна организация под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек.

Программа тура по дням

1 день

Барнаул - Тюнгур

Заказной транспорт, либо авто.

Выезд в ночь.

2 день

Перевал Кузуяк

в 9:00 В Усть- Коксе получаем пограничные пропуска.

На полноприводном транспорте выдвигаемся вверх на перевал Кузуяк.

Ночевка в палатках.

Перевал КузуякПеревал КузуякПеревал Кузуяк
3 день

Кузуяк - стоянка Текелю

Трекинг, пеший переход до стоянки Текелю – 16км.

Движение по тропе.

Ночевка в палатках.

Кузуяк - стоянка ТекелюКузуяк - стоянка ТекелюКузуяк - стоянка Текелю
4 день

Переход стоянка Текелю - озеро Аккемское

Переход от стоянки Текелю до Аккемского озера.

Протяженность маршрута – 13 км.

Ночевка в палатках.

Переход стоянка Текелю - озеро АккемскоеПереход стоянка Текелю - озеро АккемскоеПереход стоянка Текелю - озеро Аккемское
5 день

Переход Аккемское озеро - «Томские стоянки»

От озера выдвигаемся на «Томские стоянки», грот где вырывается из под ледника река Ак-кем, Ледник Ак-кемский(Родзевича), ледопад Ак-кемский.

Несложный курумник, осыпи, морены, в это время года открытый ледник. 13км.

Ночевка в палатках.

Переход Аккемское озеро - «Томские стоянки»Переход Аккемское озеро - «Томские стоянки»
6 день

День отдыха

Дневка.

При оптимальных погодных условиях выход до ледника Менсу.

Тренировочное занятие – хождение в связках, перильная техника, хождение в три такта.

Ложимся рано.

7 день

Перевал Делоне 2б 3400 м

Движение по гребню к вершине Делоне.

Ночевка на гребне в палатке.

Снег, лед, натечный лед.

8 день

Вершина Делоне. Движение по гребню, карнизы

Выход на вершину Белуха Восточная.

Ночевка на седловине.

Хождение в связках, перильная техника, хождение в три такта.

Скалы, натечный лед.

Движение попеременное, одновременное.

9 день

Спуск по пути подъема

Спуск по пути подъема.

10 день

Резервный день

Резервный день на случай неблагоприятной погоды.

11 день

Томские стоянки озеро Ак-кем, стоянки водопад Текелю

Томские стоянки озеро Ак-кем.

Стоянки водопад Текелю.

12 день

Спуск по реке Ак-кем

Спуск по реке Ак-кем, от стоянок Текелю до турбазы «Три Берёзы».

13 день

Авто заброска до с. Кучерла

Авто заброска до с. Кучерла (Газ 66).

Баня.

Ночевка на турбазе в палатках.

14 день

Тюнгур - Барнаул

Отъезд по маршруту Тюнгур – Барнаул.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Барнаул – Тюнгур
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Групповое и индивидуальное туристское снаряжение (палатки, костровое оборудование + тент, аптечка)
  • Страховка медицинская и от несчастного случая на активной части маршрута «Высотная», (для туристов до 65 лет) МС-450000, СНС-50000
  • Если турист старше 65 лет - стоимость оформления страховки – по запросу
  • Оформление пограничного пропуска
  • Рекреационные сборы
  • Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения
  • Баня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула и обратно
  • Питание в дороге
  • Баня, на аккемском озере
  • На туркомплексе можно дополнительно заказать: конно-верховые прогулки, сплав и др. экскурсии (1 и 10 дни)
  • Размещение в тёплых домиках на турбазе, на озере Аккем
  • Проживание в приюте «Томские стоянки»
  • Дополнительные услуги
  • Хранение личных вещей на т/к в с. Тюнгур на время активной части маршрута
  • Страховка не во время восхождения (страховка от Аккемского озера)
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • пропуск в пограничную зону (подать заявление необходимо за 30 дней до даты начала восхождения (в экстренном случае за 15 дней), отправьте нам скан паспорта и мы оформим для вас пропуск);

Снаряжение походное

  • Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя (аренда 9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем (аренда 5 дней – 300 руб. /сутки);
  • Треккинговые палки (аренда 9 дней – 150 руб. /сутки);
  • Коврик туристический (каремат, пенка) (аренда 5 дней – 40 руб. /сутки)
  • Палатка (аренда 600 руб. /сутки);

Снаряжение для восхождения

  • Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более (аренда горнолыжной маски 4-5 дней – 120 руб. /сутки);
  • Рюкзак 25-35 литров на восхождение (аренда 4-5 дей – 150 руб. /сутки)
  • Кошки с мягким креплением (предоставляются);
  • Беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки (предоставляются);
  • Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) (предоставляются);

Одежда для треккинга 1-4 день

  • Футболка;
  • Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
  • Термоштаны;
  • Тёплая флисовая кофта (аренда 9 дней – 200 руб. /сутки);
  • Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик (аренда мембранной куртки 9 дней – 400-600 руб. /сутки);
  • Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной (аренда мембранных штанов 9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении (аренда 4-9 дней – 400 руб. /сутки);
  • Тёплая шапка;
  • Тонкие перчатки 2 пары;
  • Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
  • Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
  • Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
  • Плавки или купальник;

Одежда для восхождения 5-9 день

  • Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку (аренда 4-9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров (аренда 4-5 дней – 400 руб. /сутки);
  • Ботинки альпинистские утеплённые (аренда пластиковых двойных ботинок 4-5 дней – 400-600 руб. /сутки);
  • Бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);
  • Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи (аренда 4-5 дней – 100 руб. /сутки);
  • Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
  • Тёплые непродуваемые перчатки, лучше варежки (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);

Прочее

  • Налобный фонарик с 1 запасом батареек (аренда 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
  • Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага,полотенце(не большое),влажные салфетки;
  • Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
  • Термос. 500-800 мл. (аренад термоса 700 мл. 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
  • Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
  • Сидушка (желательно) (аренда 4-9 дней – 20 руб. /сутки)
  • Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
  • Фотоаппарат;

Личная аптечка

  • Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
  • Крем от загара (максимальной защиты);
  • Витамины, лучше в шипучих таблетках;
  • Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
  • Парацетамол;
  • Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
  • От расстройства желудка;
  • Лекарства от своих болезней;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Включена страховка медицинская и от несчастного случая на активной части маршрута «Высотная», (для туристов до 65 лет) МС-450000, СНС-50000;

Если турист старше 65 лет – стоимость оформления страховки – по запросу;

Страховка не во время восхождения (страховка от Аккемского озера) не входит в стоимость.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Что входит в общее групповое снаряжение?

Снаряжение

  1. Радиостанции для связи внутри группы;
  2. Верёвка основная;
  3. GPS навигатор;
  4. Пульсоксиметр – определение кислорода в крови;
  5. Газовое оборуование для пригоовления пищи;

Аптечка

  1. Спазган;
  2. Уголь активированый;
  3. Лоперамид – противодиарейное;
  4. Аспирин – легкое обезболивающие + разжижение крови;
  5. Диакарб от отеков и горняшки;
  6. Гипоксен;
  7. Парацетамол – жаропонижающее;
  8. Кетанов – мощное обезболивающее;
  9. Ацикловир;
  10. Дексаметазон – против шока/аллергии/горняшки;
  11. Диклофенак – обезболивающее;
Есть ли скидки в туре?

Стоимость тура будет ниже, если вы:

  • на своей машине;
  • со своим снаряжением;
  • опытный альпинист (книжка, член фар).

Подробности уточняйте при бронировании.

Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Подать документы на пропуск необходимо заранее. Подробности уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Е
29 авг 2022
Тур организован хорошо.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Екатерина!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
П
27 июня 2022
Хорошее обеспечение снаряжением. Отзывчивость гидов. Оромное спасибо Михаилу, Сергею, Даниле и всей команде.
Д
15 мая 2022
Организация тура на хорошем уровне, просьбы и пожелания учитывались

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