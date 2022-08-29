Барнаул - Тюнгур

Преимущества этого путешествия:
Возможна организация под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек.
Заказной транспорт, либо авто.
Выезд в ночь.
в 9:00 В Усть- Коксе получаем пограничные пропуска.
На полноприводном транспорте выдвигаемся вверх на перевал Кузуяк.
Ночевка в палатках.
Трекинг, пеший переход до стоянки Текелю – 16км.
Движение по тропе.
Ночевка в палатках.
Переход от стоянки Текелю до Аккемского озера.
Протяженность маршрута – 13 км.
Ночевка в палатках.
От озера выдвигаемся на «Томские стоянки», грот где вырывается из под ледника река Ак-кем, Ледник Ак-кемский(Родзевича), ледопад Ак-кемский.
Несложный курумник, осыпи, морены, в это время года открытый ледник. 13км.
Ночевка в палатках.
Дневка.
При оптимальных погодных условиях выход до ледника Менсу.
Тренировочное занятие – хождение в связках, перильная техника, хождение в три такта.
Ложимся рано.
Движение по гребню к вершине Делоне.
Ночевка на гребне в палатке.
Снег, лед, натечный лед.
Выход на вершину Белуха Восточная.
Ночевка на седловине.
Хождение в связках, перильная техника, хождение в три такта.
Скалы, натечный лед.
Движение попеременное, одновременное.
Спуск по пути подъема.
Резервный день на случай неблагоприятной погоды.
Томские стоянки озеро Ак-кем.
Стоянки водопад Текелю.
Спуск по реке Ак-кем, от стоянок Текелю до турбазы «Три Берёзы».
Авто заброска до с. Кучерла (Газ 66).
Баня.
Ночевка на турбазе в палатках.
Отъезд по маршруту Тюнгур – Барнаул.
Тур предусматривает проживание в палатке.
Документы
Снаряжение походное
Снаряжение для восхождения
Одежда для треккинга 1-4 день
Одежда для восхождения 5-9 день
Прочее
Личная аптечка
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена страховка медицинская и от несчастного случая на активной части маршрута «Высотная», (для туристов до 65 лет) МС-450000, СНС-50000;
Если турист старше 65 лет – стоимость оформления страховки – по запросу;
Страховка не во время восхождения (страховка от Аккемского озера) не входит в стоимость.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
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Стоимость тура будет ниже, если вы:
Подробности уточняйте при бронировании.
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Подать документы на пропуск необходимо заранее. Подробности уточняйте при бронировании.