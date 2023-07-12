Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
В туре возможно участие с детьми.
Для путешествия вам не понадобятся физическая подготовка или специальные навыки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайска, 18:30
Завершение: Ж. - д. вокзал Барнаула в 14:00 или аэропорт Горно-Алтайска в 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели 22 экскурсии для 4 туристов
Мы команда и мы всей душой любим природу и путешествия! Считаем своей задачей показывать красивые природные объекты широкому кругу людей так, чтобы это было экологично, безопасно и интересно. Так, чтобы вы влюбились в походы и путешествия!
Работаем с 2019 года и на нашем счету более 300 довольных туристов по всей России!