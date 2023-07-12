Большое алтайское приключение для всей семьи

Увидеть скифские петроглифы, сплавиться по Катуни и насладиться всей палитрой ледниковых озёр

Отправляемся в путешествие по Алтаю: проедем по одной из самых красивых дорог в мире — Чуйскому тракту, сделаем эффектные фотографии Гейзерного озера, загадаем желания у Ининских стел и зарядимся энергией в местах силы.

Вас ждёт поездка в кузове Газ-66, который пройдёт даже в самые труднодоступные места! Вы увидите, как сливаются молочные и бирюзовые воды Чуи и Катуни, проводите закатное солнце за горные вершины и отдохнёте от мегаполиса и суеты в окружении лесов, водопадов и зеленеющих долин.
Большое алтайское приключение для всей семьи
Большое алтайское приключение для всей семьи
Большое алтайское приключение для всей семьи
Большое алтайское приключение для всей семьи
Большое алтайское приключение для всей семьи
Большое алтайское приключение для всей семьи
Большое алтайское приключение для всей семьи
Ближайшие даты:
30
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В туре возможно участие с детьми.

Для путешествия вам не понадобятся физическая подготовка или специальные навыки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайска, 18:30
Завершение: Ж. - д. вокзал Барнаула в 14:00 или аэропорт Горно-Алтайска в 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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