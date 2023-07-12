Отправляемся в путешествие по Алтаю: проедем по одной из самых красивых дорог в мире — Чуйскому тракту, сделаем эффектные фотографии Гейзерного озера, загадаем желания у Ининских стел и зарядимся энергией в местах силы.



Вас ждёт поездка в кузове Газ-66, который пройдёт даже в самые труднодоступные места! Вы увидите, как сливаются молочные и бирюзовые воды Чуи и Катуни, проводите закатное солнце за горные вершины и отдохнёте от мегаполиса и суеты в окружении лесов, водопадов и зеленеющих долин.