Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам
Индивидуальный тур в Горно-Алтайске

Домчать до ледников на снегоходах, совершить треккинги и объехать самые высокие хребты

Приглашаем вас в комфортное путешествие на внедорожниках по Алтаю! Мы посетим Катунский хребет, Чуйские Белки и Улаганское нагорье.

Совершим снегоходный выезд к горе Белуха, исследуем ледники долины Актру, прокатимся по высокогорным степям и перевалам Южно-Чуйского хребта.

Вы преодолеете живописный перевал Кату-Ярык и навсегда влюбитесь в величественную красоту этого края. Отдыхать и согреваться после насыщенных переездов мы будем в уютных турбазах у подножий гор.
Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам
Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам
Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам
Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам
Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам
Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам
Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам
Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам
Ближайшие даты:
15
янв
6
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет162 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

При неблагоприятной погоде маршрут может быть изменен.

Программа подразумевает длительные переезды — для обеспечения максимального комфорта во время дороги мы используем внедорожники Land Cruiser, где размещается не более 4-х человек вместе с водителем. Нам предстоят длительные переезды на автомобиле, снегоходе, пешие прогулки, на которых мы будем находиться достаточно долгое время на улице, возможно при низких температурах — важно отсутствие травм и заболеваний, препятствующих участию в программе.

Список необходимой одежды и снаряжения:
• Утеплённая непромокаемая зимняя обувь для температур −20-25 градусов (зимние треккинговые ботинки с утепленными бахилами или «чуни» — двойные сапоги с шерстяным вкладышем).
• Тёплые носки (шерсть/синтетика)
• Носки треккинговые, несколько пар
• Водонепроницаемая утеплённая ветрозащитная куртка (можно горнолыжный костюм)
• Водонепроницаемые утеплённые ветрозащитные штаны (можно горнолыжный костюм)
• Термобелье (синтетика/шерсть)
• Тёплый свитер (Polartec/флис/шерсть)
• Тёплое термобелье (Polartec/флис/шерсть)
• Пуховая или синтетическая куртка
• Шапка тёплая (Polartec/флис/шерсть)
• Рукавицы водонепроницаемые и ветрозащитные с утеплителем (пух/синтетика)
• Перчатки тонкие 2 пары (Polartec/флис/шерсть)
• Рюкзак для радиалок (20-25 литров)
• Налобный фонарик с запасными батарейками
• Солнцезащитные очки (с защитным фильтром от ультрафиолета)
• Солнцезащитный крем с уровнем защиты 30-50
• Индивидуальная аптечка
• Бахилы/гамаши
• Балаклава/ветрозащитная маска
• Термос (0,5-0,7 л)
• Треккинговые палки

Программа тура по дням

1 день

День перевалов

В 10:00 встречаем всех участников в Горно-Алтайске. Прибывающим позднее 10:00 рекомендуется приехать за день до начала программы. После знакомства садимся во внедорожники и выдвигаемся по Чуйскому тракту до села Тюнгур: преодолеем Семинский перевал, проедем через долину реки Урсул и Ябоганский перевал и попадём в Усть-Канскую степь.

После обеда продолжим движение через Кырлыкский перевал в долину реки Кокса и Абайскую степь. Прибыв в Тюнгур, разместимся в уютной гостиницена берегу реки. Затем — ужин в кафе, инструктаж к снегоходному выезду следующего дня и отдых. Всего за день проедем 450 км.

День переваловДень переваловДень переваловДень перевалов
2 день

На снегоходах через Кузуяк и каньон Аккеме

После завтрака загружаемся в снегоход с санями и отправляемся к подножию Белухи — мы преодолеем перевал Кузуяк и попадём в долину реки Аккем.

В середине пути проедем узкий каньон Аккем, который доступен для посещения только в зимнее время. После доберёмся до горного приюта неподалёку от живописного Аккемского озера у подножия Белухи.

Здесь заселяемся в отапливаемый дом, и если остаётся время, прогуляемся до долины Ярлу. Вечером вас ждут ужин, морозное звёздное небо и вид на живописную гору Белуха. Всего на снегоходе проедем 41 км.

На снегоходах через Кузуяк и каньон АккемеНа снегоходах через Кузуяк и каньон АккемеНа снегоходах через Кузуяк и каньон АккемеНа снегоходах через Кузуяк и каньон Аккеме
3 день

Виды Аккемского озера

С утра выдвигаемся на снегоходе на Аккемское озеро, где перед нами во всей красе предстанут массив Белухи, долина Ак-Оюк с одноимённой вершиной, долина Ярлу и Аккемский ледник. Насладившись видами, отправимся обратно на базу в Тюнгур по той же живописной дороге вдоль русла Аккема. В Тюнгуре вас будут ждать горячая баня и вкусный ужин. Пройденное расстояние на снегоходе — 44 километра.

Виды Аккемского озераВиды Аккемского озераВиды Аккемского озераВиды Аккемского озера
4 день

Перевал Чике-Таман и слияние двух рек

После завтрака мы прощаемся с красавицей Белухой и выезжаем обратно к Чуйскому тракту. По пути преодолеем живописный перевал Чике-Таман. Вы увидите огромные катунские террасы, слияние двух крупнейших рек горного Алтая — Чуи и Катуни, Белый Бом — на всех этих топовых локациях мы непременно остановимся.

К вечеру добираемся до села Акташ и заселяемся в уютный коттедж — отсюда мы будем совершать радиальные выезды предстоящие несколько дней.
Всего за день проедем 453 километра.

Перевал Чике-Таман и слияние двух рекПеревал Чике-Таман и слияние двух рекПеревал Чике-Таман и слияние двух рекПеревал Чике-Таман и слияние двух рекПеревал Чике-Таман и слияние двух рек
5 день

Треккинг в ущелье Актру

Ранний подъём и завтрак. Сразу после едем до села Курай, пересаживаемся в более проходимый автомобиль УАЗ и отправляемся в горы. Доезжаем до ущелья Актру и идём пешком до края ледников Большой или Малый Актру — в зависимости от наличия тропы и количества снега. Здесь мы увидим величественные вершины Северо-Чуйского хребта высотой 4000 метров.

Затем — обед в тёплом кафе и возвращение в Акташ. Вечером после активного дня вас будет ждать баня. Пройденные расстояния: на автомобиле — 74 километра, на УАЗе — 66 километра, треккинг — 8 километров.

Треккинг в ущелье АктруТреккинг в ущелье АктруТреккинг в ущелье АктруТреккинг в ущелье Актру
6 день

Через Чуйскую степь

Сегодня мы отправимся в межгорную котловину под названием Чуйская степь — во времена последнего оледенения здесь лежало огромное ледниковое озеро. Мы поедем на внедорожниках к подножию третьего по высоте хребта Алтая — Южно-Чуйскому. В зависимости от количества снега доберёмся до одной из долин, спускающихся с этого хребта. Затем поднимемся до удобных обзорных площадок, насладимся завораживающими видами и отправимся в обратный путь. Всего за день проедем 260 километров.

Через Чуйскую степьЧерез Чуйскую степьЧерез Чуйскую степьЧерез Чуйскую степь
7 день

Перевал Кату-Ярык

В этот день мы пересекаем Улаганское нагорье и движемся к автомобильному перевалу Кату-Ярык. О его сложности среди местных водителей ходят легенды — этот перевал точно стоит увидеть своими глазами! Далее, от села Акташ поднимаемся на Улаганское плато, минуем посёлок Улаган и останавливаемся у Пазырыкских курганов, где были найдены важные артефакты 4-5 веков до нашей эры.

Затем наконец достигнем края обрыва в каньоне реки Чулышман — сложный, извилистый серпантин спускается прямо в долину! На вершине перевала есть смотровая площадка, откуда удобно обозревать эффектные окружающие пейзажи. Возвращаемся по уже пройденному пути обратно в село Акташ. Всего за день проедем 202 километра.

Перевал Кату-ЯрыкПеревал Кату-ЯрыкПеревал Кату-ЯрыкПеревал Кату-Ярык
8 день

Возвращение

Мы прощаемся с большими горами Алтая и по Чуйскому тракту возвращаемся обратно в Горно-Алтайск. В город прибываем вечером — прощаемся со всей нашей командой и строим новые планы дальнейших путешествий.

Важно: обратный вылет лучше планировать на поздний вечер последнего дня или на следующий день после окончания программы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайска, аэропорт, до 10:00
Завершение: Горно-Алтайск, поздний вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЗимниеЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхМногодневные турыАлтайТреккинг и походыНа снегоходах

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
14 отзывов
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
9 янв
10 янв
11 янв
12 янв
22 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Авторский тур
2 дня
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Республика Алтай, Горно-Алтайск
13 янв
17 янв
20 янв
24 янв
17 900 за человека
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00 / ж. - д. вокзал, д...
14 янв
4 фев
25 фев
4 мар
99 500 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ