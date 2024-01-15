Приглашаем вас в комфортное путешествие на внедорожниках по Алтаю! Мы посетим Катунский хребет, Чуйские Белки и Улаганское нагорье. Совершим снегоходный выезд к горе Белуха, исследуем ледники долины Актру, прокатимся по высокогорным степям и перевалам Южно-Чуйского хребта. Вы преодолеете живописный перевал Кату-Ярык и навсегда влюбитесь в величественную красоту этого края. Отдыхать и согреваться после насыщенных переездов мы будем в уютных турбазах у подножий гор.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

При неблагоприятной погоде маршрут может быть изменен.

Программа подразумевает длительные переезды — для обеспечения максимального комфорта во время дороги мы используем внедорожники Land Cruiser, где размещается не более 4-х человек вместе с водителем. Нам предстоят длительные переезды на автомобиле, снегоходе, пешие прогулки, на которых мы будем находиться достаточно долгое время на улице, возможно при низких температурах — важно отсутствие травм и заболеваний, препятствующих участию в программе.

Список необходимой одежды и снаряжения:

• Утеплённая непромокаемая зимняя обувь для температур −20-25 градусов (зимние треккинговые ботинки с утепленными бахилами или «чуни» — двойные сапоги с шерстяным вкладышем).

• Тёплые носки (шерсть/синтетика)

• Носки треккинговые, несколько пар

• Водонепроницаемая утеплённая ветрозащитная куртка (можно горнолыжный костюм)

• Водонепроницаемые утеплённые ветрозащитные штаны (можно горнолыжный костюм)

• Термобелье (синтетика/шерсть)

• Тёплый свитер (Polartec/флис/шерсть)

• Тёплое термобелье (Polartec/флис/шерсть)

• Пуховая или синтетическая куртка

• Шапка тёплая (Polartec/флис/шерсть)

• Рукавицы водонепроницаемые и ветрозащитные с утеплителем (пух/синтетика)

• Перчатки тонкие 2 пары (Polartec/флис/шерсть)

• Рюкзак для радиалок (20-25 литров)

• Налобный фонарик с запасными батарейками

• Солнцезащитные очки (с защитным фильтром от ультрафиолета)

• Солнцезащитный крем с уровнем защиты 30-50

• Индивидуальная аптечка

• Бахилы/гамаши

• Балаклава/ветрозащитная маска

• Термос (0,5-0,7 л)

• Треккинговые палки