Чудеса Телецкого озера

Погрузитесь в удивительное путешествие к Телецкому озеру — жемчужине Алтая и объекту ЮНЕСКО.

Вас ждут не только великолепные виды и таежные массивы с лиственницами и кедрами, но и встреча с самыми красивыми водопадами Республики: Корбу, Чодор, Аю-Кечпес, Эстюба и Киште.
1 отзыв
Ближайшие даты:
21
авг22
авг23
авг24
авг25
авг26
авг27
авг
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Отправляйтесь в удивительное путешествие к жемчужине Алтая — Телецкому озеру, одному из самых красивых и глубоких в России. Не случайно Телецкое озеро признано ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, ведь по своим размерам и чистоте оно знает не много конкурентов в мире. Его питает около 70 рек, а вокруг растут лиственницы, сосны, пихты и кедры, образуя плотный таежный массив. Озеро достойно внимания любого путешественника, попавшего на Алтай. Однако на этой экскурсии вас ожидание ещё и целая череда самых красивых водопадов Республики — Корбу, Чодор, Аю-Кечпес, Эстюба и Киште. Важная информация:
  • Маршрут: отель – с. Артыбаш – вдп. Киште – вдп. Корбу – вдп. Аю-Кечпес – вдп. Чодор – вдп. Эстюбэ – отель.
  • Способ передвижения: авто — 389 км, катер – 40 км, пешком – 1 км.
  • Продолжительность: 9-10 часов.
  • Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель.

по вторникам и субботам в 09:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Телецкое озеро и пять живописных водопадов:
  • Киште (8 м)
  • Корбу (12,8 м)
  • Аю-Кечпес (80 м)
  • Чодор (8 м)
  • Эстюбэ (8 м)
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Аренда катера (3250 рублей)
  • Входные билеты (750 рублей)
  • Личные расходы
  • Питание
  • Трансфер с г. Горно-Алтайск (1500р)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Завершение: Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам и субботам в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Маршрут: отель - с. Артыбаш - вдп. Киште - вдп. Корбу - вдп. Аю-Кечпес - вдп. Чодор - вдп. Эстюбэ - отель
  • Способ передвижения: авто - 389 км, катер - 40 км, пешком - 1 км
  • Продолжительность: 9-10 часов
  • Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

П
Полина
8 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Сергей всё рассказывал интересно и увлекательно, помог сделать классные фотографии — за это отдельное спасибо! Виды были просто невероятные, запомнится надолго.

