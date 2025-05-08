Погрузитесь в удивительное путешествие к Телецкому озеру — жемчужине Алтая и объекту ЮНЕСКО.
Вас ждут не только великолепные виды и таежные массивы с лиственницами и кедрами, но и встреча с самыми красивыми водопадами Республики: Корбу, Чодор, Аю-Кечпес, Эстюба и Киште.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииОтправляйтесь в удивительное путешествие к жемчужине Алтая — Телецкому озеру, одному из самых красивых и глубоких в России. Не случайно Телецкое озеро признано ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, ведь по своим размерам и чистоте оно знает не много конкурентов в мире. Его питает около 70 рек, а вокруг растут лиственницы, сосны, пихты и кедры, образуя плотный таежный массив. Озеро достойно внимания любого путешественника, попавшего на Алтай. Однако на этой экскурсии вас ожидание ещё и целая череда самых красивых водопадов Республики — Корбу, Чодор, Аю-Кечпес, Эстюба и Киште. Важная информация:
- Маршрут: отель – с. Артыбаш – вдп. Киште – вдп. Корбу – вдп. Аю-Кечпес – вдп. Чодор – вдп. Эстюбэ – отель.
- Способ передвижения: авто — 389 км, катер – 40 км, пешком – 1 км.
- Продолжительность: 9-10 часов.
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель.
по вторникам и субботам в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Телецкое озеро и пять живописных водопадов:
- Киште (8 м)
- Корбу (12,8 м)
- Аю-Кечпес (80 м)
- Чодор (8 м)
- Эстюбэ (8 м)
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аренда катера (3250 рублей)
- Входные билеты (750 рублей)
- Личные расходы
- Питание
- Трансфер с г. Горно-Алтайск (1500р)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Завершение: Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
по вторникам и субботам в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
8 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Сергей всё рассказывал интересно и увлекательно, помог сделать классные фотографии — за это отдельное спасибо! Виды были просто невероятные, запомнится надолго.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
