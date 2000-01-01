Что вас ожидает

Красота алтайской природы

Главное в этом путешествии — это сам путь. Мы сделаем столько остановок, сколько потребуется, чтобы вы вдоволь насладились панорамами дороги и нафотографировались. Но помимо самого тракта будет на экскурсии еще немало фотогеничных локаций:

Семинский перевал — самая высокая точка Чуйского тракта; здесь же вы сможете заглянуть на местный рынок, присмотреть сувениры, а если повезет, встретите оленя марала.

Чеке-Таман — один из впечатляющих перевалов Алтая с крутым серпантином

Слияние рек Чуи и Катуни — священное место, которое охраняет богатырь: я расскажу его легенду

Святилище Калбак Таш — местный гид покажет вам петроглифы, самые ранние из которых датируются эпохой бронзы, расскажет об их технике и значении.

Гейзерное озеро — обнаружили его несколько лет назад, но оно быстро стало знаменитым благодаря меняющимся узорам дна: вы сделаете яркие снимки и услышите о том, почему у него такой цвет воды.

Как вера вплетается в повседневность

Головокружительные пейзажи Алтая дополнят рассказы о его культуре и прошлом: вы узнаете, как здесь появились люди, услышите о нашем языке. Я поведаю о языческих верованиях, которые пронизывают все сферы жизни алтайцев. Будут легенды о богатырях, реках и горах, сюжеты о тотемных животных и растениях, рассказы об обрядах, традициях и быте — и вы по-другому взглянете на локации на нашем маршруте.

Маршрут на два дня

Экскурсию можно продлить и отправиться дальше, за Гейзерное озеро.

В этом случае переночуем в селе Акташ. Утром, если будет хорошая погода, выдвигаемся на ретранслятор — здесь с высоты 3100 метров вам откроется вид на Чуйский хребет и гору Белуха, самую высокую в Сибири.

Спустившись, направимся к Красным воротам и Мертвому озеру — еще два живописных места. А после обеда вы посетите Марс и Луну — инопланетные пейзажи Алтая оправдывают эти названия! По пути вы будете любоваться Курайской степью, где кажется, будто небо спускается ближе к людям.

Организационные детали

Мы заберем вас из Горно-Алтайска или ближайших прилегающих турбаз, место встречи обсудим в переписке

Дополнительные расходы: обзорная площадка на Чеке-Тамани 50 руб. /чел.; Вход на Гейзерное озеро 100 руб. /чел.; экскурсия с местным гидом в Калбак Таш — 300 руб. /чел.; питание

Двухдневная экскурсия

Стоимость двухдневной экскурсии составит 56 тысяч за 1-3 человек, детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы: переезд на Марс: 1200 руб. за машину, на Луну 2400 руб. за машину, вход на Марс 100 руб. /чел., проход на ретранслятор 2000 руб. /чел.; питание и проживание (от 3000 руб. за ночь)

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.