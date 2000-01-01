Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу

Поразиться потрясающим пейзажам, услышать о местных верованиях и проникнуться культурой Алтая

Чуйский тракт удивит даже самого искушенного путешественника, ведь он входит в топ-5 самых красивых автодорог мира.

Панорамы Курайской степи, Чуйские Альпы, озеро невероятного цвета — в пути вы не выпустите фотоаппарат из рук! Природные красоты разбавят исторические памятники: вы побываете у священных мест, увидите древние петроглифы и познакомитесь с языческими традициями.
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу

Что вас ожидает

Красота алтайской природы

Главное в этом путешествии — это сам путь. Мы сделаем столько остановок, сколько потребуется, чтобы вы вдоволь насладились панорамами дороги и нафотографировались. Но помимо самого тракта будет на экскурсии еще немало фотогеничных локаций:

  • Семинский перевал — самая высокая точка Чуйского тракта; здесь же вы сможете заглянуть на местный рынок, присмотреть сувениры, а если повезет, встретите оленя марала.
  • Чеке-Таман — один из впечатляющих перевалов Алтая с крутым серпантином
  • Слияние рек Чуи и Катуни — священное место, которое охраняет богатырь: я расскажу его легенду
  • Святилище Калбак Таш — местный гид покажет вам петроглифы, самые ранние из которых датируются эпохой бронзы, расскажет об их технике и значении.
  • Гейзерное озеро — обнаружили его несколько лет назад, но оно быстро стало знаменитым благодаря меняющимся узорам дна: вы сделаете яркие снимки и услышите о том, почему у него такой цвет воды.

Как вера вплетается в повседневность

Головокружительные пейзажи Алтая дополнят рассказы о его культуре и прошлом: вы узнаете, как здесь появились люди, услышите о нашем языке. Я поведаю о языческих верованиях, которые пронизывают все сферы жизни алтайцев. Будут легенды о богатырях, реках и горах, сюжеты о тотемных животных и растениях, рассказы об обрядах, традициях и быте — и вы по-другому взглянете на локации на нашем маршруте.

Маршрут на два дня

Экскурсию можно продлить и отправиться дальше, за Гейзерное озеро.
В этом случае переночуем в селе Акташ. Утром, если будет хорошая погода, выдвигаемся на ретранслятор — здесь с высоты 3100 метров вам откроется вид на Чуйский хребет и гору Белуха, самую высокую в Сибири.
Спустившись, направимся к Красным воротам и Мертвому озеру — еще два живописных места. А после обеда вы посетите Марс и Луну — инопланетные пейзажи Алтая оправдывают эти названия! По пути вы будете любоваться Курайской степью, где кажется, будто небо спускается ближе к людям.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из Горно-Алтайска или ближайших прилегающих турбаз, место встречи обсудим в переписке
  • Дополнительные расходы: обзорная площадка на Чеке-Тамани 50 руб. /чел.; Вход на Гейзерное озеро 100 руб. /чел.; экскурсия с местным гидом в Калбак Таш — 300 руб. /чел.; питание

Двухдневная экскурсия

  • Стоимость двухдневной экскурсии составит 56 тысяч за 1-3 человек, детали уточняйте в переписке
  • Дополнительные расходы: переезд на Марс: 1200 руб. за машину, на Луну 2400 руб. за машину, вход на Марс 100 руб. /чел., проход на ретранслятор 2000 руб. /чел.; питание и проживание (от 3000 руб. за ночь)

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Николь
Николь
Приветствуем! Мы команда гидов с Горного-Алтая. Местные ребята, которые от А до Я знают свой край и его историю. Будем рады видеть вас у нас в гостях, похвалиться невероятной красотой Алтая, рассказать о его культуре и местных верованиях. До встречи!
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