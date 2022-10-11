Прибытие в Красноярск, трансфер в гостиницу из аэропорта. Отдых.
14:00– Встреча с гидом. Обед в ресторане.
15:00 – Знакомство с Красноярском начнется с посещения главного символа города – часовни Параскевы Пятницы. В ходе обзорной экскурсии вы посетите историческую часть города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, Театральную площадь и многое другое.
Далее вам предстоит экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири. Неутомительная, но насыщенная информацией экскурсия даст первое представление о том, что вам предстоит увидеть на маршруте.
Ужин самостоятельно.
Расстояние: 60 км
Проживание: гостиница «Новотель» 4*
Питание: завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин самостоятельно
Сегодня Вас ждет прогулка по таежным тропам знаменитого национального парка «Красноярские Столбы»!
Облик каждой скалы настолько неповторим и уникален, что практически все столбы имеют свои имена – Дед, Первый Столб, Перья (самые, пожалуй, знаменитые скалы Столбов), Такмак, Слоник, Первенец, Предплечье, Львиные Ворота, Капелла, Манская Баба, Крепость и др. Туристско-экскурсионный район «Столбов» составляет почти полторы тысячи гектаров.
Во время экскурсии Вы узнаете местные легенды и байки, а после отдохнете в избе настоящего столбиста, где вас ждет чай на травах.
После обеда посещение дома-музея В. И. Сурикова.
Ужин самостоятельно.
Расстояние: 20 км
Проживание: гостиница «Новотель» 4*
Питание: завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин самостоятельно
После раннего завтрака прощание с Красноярском и отправление на юг через город Дивногорск. По дороге Вы увидите одну из величайших в мире плотин – Красноярскую ГЭС.
По прибытии в Хакасию экскурсия в «Долину царей». Это место, где находится более 50 крупных курганов, в которых захоронены вожди тагарских племен.
Кульминацией экскурсии станет Большой Салбыкский курган. Это каменно-земляная пирамида высотою до 30 метров – место погребения одного из могущественных динлинских царей и членов его семьи. Памятник свидетельствует о могуществе и богатстве тагарского государства (IV в. до н. э.). Характерным является наличие вокруг каждой мощной вертикальной плиты каменной ограды. У Большого Салбыкского кургана имеются плиты весом от 20 до 60 т. По старинным преданиям это «дорога духов», она вела души умерших через гряду холмов на восход солнца в «верхний» небесный мир.
Расстояние: 480 км
Проживание: гостиница «Азия» 4*
Питание: завтрак в гостинице, обед – пикник в пути, ужин в ресторане
После завтрака Вы отправитесь на экскурсию по Хакасскому государственному археологическому музею-заповеднику «Казановка».
Заповедник возник 15 лет назад по инициативе историка, археолога и просто неравнодушного, искренне любящего Хакасию человека – Леонида Еремина. «Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию, это бренд, востребованный учеными и туристами со всего мира.
Вам покажут наскальные рисунки, которым 3-5 тысяч лет, научат копировать их на бумагу, и эти редчайшие сувениры вы сможете забрать домой. Кроме того, вы узнаете назначение таинственных вертикальных камней, торчащих из земли по всей территории Хакасии.
Во время экскурсии Вы посетите Хуртуях хол – «Долину священной старухи». Более 4 тысяч лет эта долина использовалась местными жителями для обрядов. Вам предстоит увидеть и окунуться в тайны давно исчезнувших народов. Окружающий пейзаж, скалистые горы и тайга доставят несомненное удовольствие.
Обед с блюдами национальной кухни.
Возвращение в Абакан.
Расстояние: 280 км
Проживание: гостиница «Азия» 4*
Питание: завтрак в гостинице, обед в юрточном комплексе, ужин в ресторане
После завтрака отправление в Минусинск.
Посещение Минусинского краеведческого музея имени Мартьянова Н. М, одного из старейших краеведческих музеев в Сибири. Музей был основан в 1877 году.
Прибытие в п. Шушенское, заселение в «Новую деревню». Эту ночь вам предстоит провести в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника «Шушенское», он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века. Усадьбы гостиничного комплекса воссозданы с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.
Обед с блюдами сибирской кухни, после которого Вас ждет экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС (наружный осмотр).
Ужин с традиционными блюдами русской кухни.
*Вечером возможно посещение бани (за доп. плату).
Расстояние: 240 км
Проживание: гостевые дома музея-заповедника «Шушенское»
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин в гостевых домах
После завтрака Вас ждет экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».
История музея неразрывно связана с именем В. И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 1897-1900 гг. Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков. Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.
Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек. Это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков. Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством ремесленников.
После обеда Вы отправитесь через горы Западного Саяна в Туву, наблюдая по дороге завораживающие пейзажи. Вам предстоит встреча с хозяином этих мест – Спящим Саяном. Его, если присмотреться, можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди. Дорога до Тувы проходит вдоль известного природного парка «Ергаки».
Ближе к вечеру приезд в Туву. Это удивительно, но как только машина пересекает границу республики, даже пейзаж резко меняется. Кажется, что попадаешь на другую планету и в другое время. На большей части территории Тувы почти нет признаков современной цивилизации, на сотни километров тянутся степи, прерываемые развалами гор с острыми гребнями.
Расстояние: 330 км
Проживание: гостиница «Азимут» 5*
Питание: завтрак в гостевых домах, обед в кафе, ужин в ресторане Кызыла
В этот день Вас ждет экскурсия по Кызылу – столице Тувы.
Вы посетите географический центр Азии, который символично расположен недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей). Дальше начинается знаменитый, пересекающий всю Сибирь с юга на север – Великий Енисей.
Визит в буддийский монастырь.
Посещение местных ремесленников.
После обеда поездка в южном направлении для знакомства с тувинскими животноводами. Вас ждет мастер-класс по изготовлению традиционных тувинских блюд.
Свободное время в городе, посещение сувенирных магазинов, минерального источника в окрестностях Кызыла.
Расстояние: 120 км
Проживание: гостиница «Азимут» 5*
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин в ресторане
Сегодня знакомство с Тувой продолжается.
Вас ждет посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «золото скифов»). Экскурсия посвящена знаменитому кургану Аржаан-2, раскопки которого были проведены в 2000-2003 гг. специалистами Эрмитажа в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом. Сокровища, найденные в кургане (всего более 20 кг золотых изделий), стали настоящей сенсацией в археологическом мире.
К вечеру прибытие в юрточный комплекс и ужин с блюдами национальной кухни.
После ужина Вас ждет выступление исполнителей традиционного тувинского горлового пения «хоомей». Горловое пение – фантастическая способность тувинцев и некоторых других народностей Сибири издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты и при этом тянуть их в течение 25-30 секунд, не переводя дыхание. Если слушать, закрыв глаза, то не верится, что эти звуки издает человек, а не музыкальный инструмент.
Вечером в лагере Вы увидите завораживающее зрелище – камлание шамана. Это ритуал общения шамана с духами у огня, сопровождающийся протяжными звуками и ударами в бубен.
*Желающие смогут тут же попасть на прием к шаману, чтобы узнать свое будущее, пройти ритуал очищения или справиться о своем здоровье (за доп. плату).
Возвращение в Кызыл.
Расстояние: 60 км
Проживание: гостиница «Азимут» 5*
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин в ресторане
Трансфер в аэропорт Кызыла, вылет
Тур предусматривает 2-х местное размещение в комфортабельных номерах со всеми удобствами (доплата за одноместное размещение – 27 000 руб/чел).
В акции кешбэка участвуют: гостиница “Novotel”, гостиница “Азия”, гостевой дом “Новая деревня”, гостиница “AZIMUT”.
Стоимость тура на 1 человека зависит от количества людей в группе:
Расположенный в историческом и деловом центре 4-звездочный отель Novotel Красноярск Центр открывает широкие возможности для разных видов путешествий. Благодаря удобному расположению, вы за считанные минуты доберетесь до главных достопримечательностей, административных учреждений, аэропорта и вокзала. К вашим услугам бесплатный WiFi на всей территории отеля, а также бесплатный Web-уголок iMac.
Бизнес-отель «Азия» – это разнообразие услуг в сочетании с гостеприимством и вниманием к современному путешественнику. Это уютные номера, расположенные в новом здании в центре города Абакан. Номера оборудованы в соответствии с современными требованиями и тенденциями гостиничной индустрии. Номерной фонд отеля «Азия» располагается на 9 этажах и состоит из 116 номеров различной категории.
«Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями. Новая деревня состоит из шести усадеб, воссозданных с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края, каждая из которых имеет собственную экспозицию и мифологему. Наряду с новоделами, в экспозициях домов, навесов и амбаров имеются артефакты, представляющие музейную ценность. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.
Современный 7-этажный бизнес-отель на берегу Енисея. Он расположен в центре Кызыла в шаговой доступности от культурного комплекса Центр Азии, здания Администрации Республики Тува, Тувинского Государственного Университета, Национального музея и главной площади города. Визитная карточка отеля ресепшн и лобби – украшены зеркальной мозаикой, мрамором и полированным гранитом. Стены лобби декорированы обоями под фреску. Освещение сочетается с зеркальным потолком с золотыми вставками и стеклянными люстрами. Лифты отеля также украшены золотым орнаментом и зеркалами.
Дорожная сумка, рюкзак или чемодан: что выбрать для путешествия, решать Вам, подходят все варианты. Вам не придется переносить свой багаж на большие расстояния.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Путешествия организуются на легковых автомобилях или минивенах в зависимости от количества человек в группе. Каждые 1,5-2 часа мы делаем остановки, поэтому путешествие не кажется утомительным.
В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Водители и гиды, сопровождающие группу, прослушали курс по оказанию первой медицинской помощи.
Не допускаются: курение в транспорте, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах. Ночные переезды запрещены в связи с сезонным выпасом скота.
Обычно в начале сентября стоит теплая погода, но ночи уже прохладные. Во второй половине сентября возможны затяжные дожди, температура воздуха опускается до +5 С.
В начале октября уже холодает, температура может опускаться до 0 градусов, ночью минусовые температуры, но до зимы еще далеко, чаще всего нет даже дождей. Если повезет, природа подарит вам возможность увидеть золотую осень в Сибири. Но в конце октября на большей части маршрута уже лежит снег.
В Туве и Хакасии комаров не много, всплески их активности в основном приурочены к длительным дождям, а это очень редкое явление для Тувы и Хакасии. Мы рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после сумерек, так как комары более всего активны вечером. Мы выдаем туристам с собой репелленты от комаров.
Клещи встречаются в степях Тувы и Хакасии. Пик автивности клещей приходится на май, июнь и первую половину июля. В это время мы выдаем туристам с собой репелленты от клещей. Кроме того, в стоимость тура включена страховка от клещевого энцефалита. В любом случае, мы рекомендуем всем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову.