Дорогой кочевников XXI века

Тур для тех, кто желает увидеть Сибирь

5
3 отзыва
Тур для тех, кто желает увидеть Сибирь, но не хочет жертвовать своим комфортом. Мы совместили уникальные места, первозданную природу и хороший сервис. Это Ваш шанс прикоснуться к вечности.
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Красноярские Столбы
Красноярские Столбы
Прогуляемся по национальному парку, а любители острых ощущений смогут попробовать подняться на один из столбов
Буддийский монастырь
Буддийский монастырь
Окунемся в восточный мир и прикоснемся к молитвенным барабанам, которые приносят удачу и благополучие
Встреча с шаманом
Встреча с шаманом
Понаблюдаем у огня за ритуалом общения шамана с духами, сопровождающимся протяжными звуками и ударами в бубен
Долина царей
Долина царей
Отправимся в место, где находится более 50 крупных курганов, в которых захоронены вожди тагарских племен
Крупнейшая ГЭС России
Крупнейшая ГЭС России
У нас будет возможность оценить мощь Саяно-Шушенской ГЭС, вблизи которой предпочитает обитать форель
Настоящая сибирская деревня
Настоящая сибирская деревня
Вас ждет экскурсия по этнографическому музею-заповеднику «Шушенское», где находился в ссылке В. И. Ленин

Программа тура по дням

1 день

Часовня Параскевы Пятницы. Краеведческий музей

Прибытие в Красноярск, трансфер в гостиницу из аэропорта. Отдых.

14:00– Встреча с гидом. Обед в ресторане.

15:00 – Знакомство с Красноярском начнется с посещения главного символа города – часовни Параскевы Пятницы. В ходе обзорной экскурсии вы посетите историческую часть города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, Театральную площадь и многое другое.

Далее вам предстоит экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири. Неутомительная, но насыщенная информацией экскурсия даст первое представление о том, что вам предстоит увидеть на маршруте.

Ужин самостоятельно.

Расстояние: 60 км
Проживание: гостиница «Новотель» 4*
Питание: завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин самостоятельно

Часовня Параскевы Пятницы. Краеведческий музейЧасовня Параскевы Пятницы. Краеведческий музейЧасовня Параскевы Пятницы. Краеведческий музейЧасовня Параскевы Пятницы. Краеведческий музей
2 день

Национальный парк «Красноярские Столбы». Дом-музей В.И. Сурикова

Сегодня Вас ждет прогулка по таежным тропам знаменитого национального парка «Красноярские Столбы»!

Облик каждой скалы настолько неповторим и уникален, что практически все столбы имеют свои имена – Дед, Первый Столб, Перья (самые, пожалуй, знаменитые скалы Столбов), Такмак, Слоник, Первенец, Предплечье, Львиные Ворота, Капелла, Манская Баба, Крепость и др. Туристско-экскурсионный район «Столбов» составляет почти полторы тысячи гектаров.

Во время экскурсии Вы узнаете местные легенды и байки, а после отдохнете в избе настоящего столбиста, где вас ждет чай на травах.

После обеда посещение дома-музея В. И. Сурикова.

Ужин самостоятельно.

Расстояние: 20 км
Проживание: гостиница «Новотель» 4*
Питание: завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин самостоятельно

Национальный парк «Красноярские Столбы». Дом-музей В.И. СуриковаНациональный парк «Красноярские Столбы». Дом-музей В.И. СуриковаНациональный парк «Красноярские Столбы». Дом-музей В.И. Сурикова
3 день

«Долина царей». Большой Салбыкский курган

После раннего завтрака прощание с Красноярском и отправление на юг через город Дивногорск. По дороге Вы увидите одну из величайших в мире плотин Красноярскую ГЭС.

По прибытии в Хакасию экскурсия в «Долину царей». Это место, где находится более 50 крупных курганов, в которых захоронены вожди тагарских племен.

Кульминацией экскурсии станет Большой Салбыкский курган. Это каменно-земляная пирамида высотою до 30 метров – место погребения одного из могущественных динлинских царей и членов его семьи. Памятник свидетельствует о могуществе и богатстве тагарского государства (IV в. до н. э.). Характерным является наличие вокруг каждой мощной вертикальной плиты каменной ограды. У Большого Салбыкского кургана имеются плиты весом от 20 до 60 т. По старинным преданиям это «дорога духов», она вела души умерших через гряду холмов на восход солнца в «верхний» небесный мир.

Расстояние: 480 км
Проживание: гостиница «Азия» 4*
Питание: завтрак в гостинице, обед – пикник в пути, ужин в ресторане

«Долина царей». Большой Салбыкский курган«Долина царей». Большой Салбыкский курган«Долина царей». Большой Салбыкский курган«Долина царей». Большой Салбыкский курган
4 день

Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"

После завтрака Вы отправитесь на экскурсию по Хакасскому государственному археологическому музею-заповеднику «Казановка».

Заповедник возник 15 лет назад по инициативе историка, археолога и просто неравнодушного, искренне любящего Хакасию человека – Леонида Еремина. «Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию, это бренд, востребованный учеными и туристами со всего мира.

Вам покажут наскальные рисунки, которым 3-5 тысяч лет, научат копировать их на бумагу, и эти редчайшие сувениры вы сможете забрать домой. Кроме того, вы узнаете назначение таинственных вертикальных камней, торчащих из земли по всей территории Хакасии.

Во время экскурсии Вы посетите Хуртуях хол – «Долину священной старухи». Более 4 тысяч лет эта долина использовалась местными жителями для обрядов. Вам предстоит увидеть и окунуться в тайны давно исчезнувших народов. Окружающий пейзаж, скалистые горы и тайга доставят несомненное удовольствие.

Обед с блюдами национальной кухни.

Возвращение в Абакан.

Расстояние: 280 км
Проживание: гостиница «Азия» 4*
Питание: завтрак в гостинице, обед в юрточном комплексе, ужин в ресторане

Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"
5 день

Минусинский краеведческий музей. Саяно-Шушенская ГЭС

После завтрака отправление в Минусинск.

Посещение Минусинского краеведческого музея имени Мартьянова Н. М, одного из старейших краеведческих музеев в Сибири. Музей был основан в 1877 году.

Прибытие в п. Шушенское, заселение в «Новую деревню». Эту ночь вам предстоит провести в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника «Шушенское», он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века. Усадьбы гостиничного комплекса воссозданы с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.

Обед с блюдами сибирской кухни, после которого Вас ждет экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС (наружный осмотр).

Ужин с традиционными блюдами русской кухни.

*Вечером возможно посещение бани (за доп. плату).

Расстояние: 240 км
Проживание: гостевые дома музея-заповедника «Шушенское»
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин в гостевых домах

Минусинский краеведческий музей. Саяно-Шушенская ГЭСМинусинский краеведческий музей. Саяно-Шушенская ГЭСМинусинский краеведческий музей. Саяно-Шушенская ГЭС
6 день

Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"

После завтрака Вас ждет экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».

История музея неразрывно связана с именем В. И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 1897-1900 гг. Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков. Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.

Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек. Это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков. Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством ремесленников.

После обеда Вы отправитесь через горы Западного Саяна в Туву, наблюдая по дороге завораживающие пейзажи. Вам предстоит встреча с хозяином этих мест Спящим Саяном. Его, если присмотреться, можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди. Дорога до Тувы проходит вдоль известного природного парка «Ергаки».

Ближе к вечеру приезд в Туву. Это удивительно, но как только машина пересекает границу республики, даже пейзаж резко меняется. Кажется, что попадаешь на другую планету и в другое время. На большей части территории Тувы почти нет признаков современной цивилизации, на сотни километров тянутся степи, прерываемые развалами гор с острыми гребнями.

Расстояние: 330 км
Проживание: гостиница «Азимут» 5*
Питание: завтрак в гостевых домах, обед в кафе, ужин в ресторане Кызыла

Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"
7 день

Географический центр Азии. Буддийский монастырь

В этот день Вас ждет экскурсия по Кызылу столице Тувы.

Вы посетите географический центр Азии, который символично расположен недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей). Дальше начинается знаменитый, пересекающий всю Сибирь с юга на север Великий Енисей.

Визит в буддийский монастырь.

Посещение местных ремесленников.

После обеда поездка в южном направлении для знакомства с тувинскими животноводами. Вас ждет мастер-класс по изготовлению традиционных тувинских блюд.

Свободное время в городе, посещение сувенирных магазинов, минерального источника в окрестностях Кызыла.

Расстояние: 120 км
Проживание: гостиница «Азимут» 5*
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин в ресторане

Географический центр Азии. Буддийский монастырьГеографический центр Азии. Буддийский монастырьГеографический центр Азии. Буддийский монастырь
8 день

Золото скифов. Горловое пение «хоомей» и камлание шамана

Сегодня знакомство с Тувой продолжается.

Вас ждет посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «золото скифов»). Экскурсия посвящена знаменитому кургану Аржаан-2, раскопки которого были проведены в 2000-2003 гг. специалистами Эрмитажа в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом. Сокровища, найденные в кургане (всего более 20 кг золотых изделий), стали настоящей сенсацией в археологическом мире.

К вечеру прибытие в юрточный комплекс и ужин с блюдами национальной кухни.

После ужина Вас ждет выступление исполнителей традиционного тувинского горлового пения «хоомей». Горловое пение фантастическая способность тувинцев и некоторых других народностей Сибири издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты и при этом тянуть их в течение 25-30 секунд, не переводя дыхание. Если слушать, закрыв глаза, то не верится, что эти звуки издает человек, а не музыкальный инструмент.

Вечером в лагере Вы увидите завораживающее зрелище камлание шамана. Это ритуал общения шамана с духами у огня, сопровождающийся протяжными звуками и ударами в бубен.

*Желающие смогут тут же попасть на прием к шаману, чтобы узнать свое будущее, пройти ритуал очищения или справиться о своем здоровье (за доп. плату).

Возвращение в Кызыл.

Расстояние: 60 км
Проживание: гостиница «Азимут» 5*
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин в ресторане

Золото скифов. Горловое пение «хоомей» и камлание шаманаЗолото скифов. Горловое пение «хоомей» и камлание шаманаЗолото скифов. Горловое пение «хоомей» и камлание шамана
9 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт Кызыла, вылет

Проживание

Тур предусматривает 2-х местное размещение в комфортабельных номерах со всеми удобствами (доплата за одноместное размещение – 27 000 руб/чел).

В акции кешбэка участвуют: гостиница “Novotel”, гостиница “Азия”, гостевой дом “Новая деревня”, гостиница “AZIMUT”.

Стоимость тура на 1 человека зависит от количества людей в группе:

  • 4 человека в группе – 198 000 руб/чел.;
  • 3 человека в группе – 238 000 руб/чел.;
  • 2 человека в группе – 284 000 руб/чел.;
  • 1 человек (индивидуальный тур) – 520 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Novotel» 4*

2 ночи

Расположенный в историческом и деловом центре 4-звездочный отель Novotel Красноярск Центр открывает широкие возможности для разных видов путешествий. Благодаря удобному расположению, вы за считанные минуты доберетесь до главных достопримечательностей, административных учреждений, аэропорта и вокзала. К вашим услугам бесплатный WiFi на всей территории отеля, а также бесплатный Web-уголок iMac.

Гостиница «Novotel» 4*Гостиница «Novotel» 4*Гостиница «Novotel» 4*Гостиница «Novotel» 4*Гостиница «Novotel» 4*Гостиница «Novotel» 4*

Гостиница «Азия» 4*

2 ночи

Бизнес-отель «Азия» – это разнообразие услуг в сочетании с гостеприимством и вниманием к современному путешественнику. Это уютные номера, расположенные в новом здании в центре города Абакан. Номера оборудованы в соответствии с современными требованиями и тенденциями гостиничной индустрии. Номерной фонд отеля «Азия» располагается на 9 этажах и состоит из 116 номеров различной категории.

Гостиница «Азия» 4*Гостиница «Азия» 4*Гостиница «Азия» 4*Гостиница «Азия» 4*

Гостевой дом «Новая деревня»

1 ночь

«Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями. Новая деревня состоит из шести усадеб, воссозданных с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края, каждая из которых имеет собственную экспозицию и мифологему. Наряду с новоделами, в экспозициях домов, навесов и амбаров имеются артефакты, представляющие музейную ценность. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.

Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»

Гостиница «AZIMUT» 5*

3 ночи

Современный 7-этажный бизнес-отель на берегу Енисея. Он расположен в центре Кызыла в шаговой доступности от культурного комплекса Центр Азии, здания Администрации Республики Тува, Тувинского Государственного Университета, Национального музея и главной площади города. Визитная карточка отеля ресепшн и лобби – украшены зеркальной мозаикой, мрамором и полированным гранитом. Стены лобби декорированы обоями под фреску. Освещение сочетается с зеркальным потолком с золотыми вставками и стеклянными люстрами. Лифты отеля также украшены золотым орнаментом и зеркалами.

Гостиница «AZIMUT» 5*Гостиница «AZIMUT» 5*Гостиница «AZIMUT» 5*Гостиница «AZIMUT» 5*Гостиница «AZIMUT» 5*Гостиница «AZIMUT» 5*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги (1-2 чел. л/а, 3-4 чел. минивен), включая трансферы аэропорт – гостиница – аэропорт
  • 2-х местное размещение, номера категории стандарт: в гостинице «Новотель» 4* (2 ночи + ранний заезд), в отеле «Азия» 4* Абакан (2 ночи), в гостевых домах музея «Шушенское» (1 ночь), в гостинице «Азимут» 5* Кызыл (3 ночи)
  • Питание, указанное в программе тура
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Фольклорные программы
  • Камлания шамана в Туве
  • Входные билеты в музеи
  • Страховка от несчастного случая и страховка от клещевого энцефалита
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Поднос багажа
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Спиртные напитки
  • Чаевые
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рубашка cветлых тонов с длинными рукавами и легкие брюки для защиты от колючей травы в степях Тувы;
  • шорты, футболки светлых тонов;
  • теплый свитер или флисовая куртка, термобелье, перчатки, шапка (в мае и в сентябре);
  • носки х/б 2-3 пары; шерстяные носки (в мае, конце августа и в сентябре);
  • непродуваемая и непромокаемая куртка/дождевик;
  • 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви (лучше закрытого типа) и пара непромокаемой обуви
    (если вы едете в путешествие в мае, во второй половине августа и сентябре, советуем взять резиновые сапоги или хорошие треккинговые ботинки с высоким голенищем);
  • шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем (в Туве и Хакасии высокая солнечная активность);
  • купальник (он может понадобиться вам в бане);
  • предметы личной гигиены;
  • договор, подтверждающий приобретение тура;
  • полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание, сладости, спиртные напитки, прочие личные расходы).

Дорожная сумка, рюкзак или чемодан: что выбрать для путешествия, решать Вам, подходят все варианты. Вам не придется переносить свой багаж на большие расстояния.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как будем передвигаться?

Путешествия организуются на легковых автомобилях или минивенах в зависимости от количества человек в группе. Каждые 1,5-2 часа мы делаем остановки, поэтому путешествие не кажется утомительным.

В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Водители и гиды, сопровождающие группу, прослушали курс по оказанию первой медицинской помощи.

Не допускаются: курение в транспорте, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах. Ночные переезды запрещены в связи с сезонным выпасом скота.

Какая ожидается погода?

Обычно в начале сентября стоит теплая погода, но ночи уже прохладные. Во второй половине сентября возможны затяжные дожди, температура воздуха опускается до +5 С.

В начале октября уже холодает, температура может опускаться до 0 градусов, ночью минусовые температуры, но до зимы еще далеко, чаще всего нет даже дождей. Если повезет, природа подарит вам возможность увидеть золотую осень в Сибири. Но в конце октября на большей части маршрута уже лежит снег.

Есть ли комары и клещи на маршруте?

В Туве и Хакасии комаров не много, всплески их активности в основном приурочены к длительным дождям, а это очень редкое явление для Тувы и Хакасии. Мы рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после сумерек, так как комары более всего активны вечером. Мы выдаем туристам с собой репелленты от комаров.

Клещи встречаются в степях Тувы и Хакасии. Пик автивности клещей приходится на май, июнь и первую половину июля. В это время мы выдаем туристам с собой репелленты от клещей. Кроме того, в стоимость тура включена страховка от клещевого энцефалита. В любом случае, мы рекомендуем всем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
11 окт 2022
Всё было отлично.
А
25 авг 2022
Организация тура - питание, проживание, транспорт и маршруты были на хорошем уровне, все устроило, было комфортно, проблем не было.
Д
14 авг 2022
Замечательная организация всех моментов путешествия: трансфер, экскурсионная программа, работа водителя и гида, жилье, концерты, питание… Все очень понравилось! Большое спасибо!

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28 янв
от 15 652 за всё до 4 чел.
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
Высадиться на «Марс», увидеть петроглифы и прокатиться по канатной дороге
Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи зависит от ...
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42 900 за 1 человека
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