Ежедневные выезды круглогодично

Об экскурсии

Природа щедро наделила Республику Алтай красотой. На относительно небольшой площади представлены почти все природно-климатические зоны: от гор до степей. Здесь можно наблюдать поразительные контрасты. На севере разводят маралов, на юге — верблюдов. Алтай — земля древней оригинальной культуры. С далеких исторических времен формировался язык алтайцев, зарождались религии — шаманизм и буддизм, складывалась самобытная культура алтайского этноса.

Эзотерическая экскурсия представляет собой посещение одной из сильных шаманок Горного Алтая. Вас ждёт знакомство с алтайской шаманкой, с её ритуалом и обрядом, освоение методов самолечения. Все обряды в этой экскурсии направлены, в основном, на открытие и развитие творческого потенциала человека как личности.

Важно понимание своего «Я», своей судьбы, своего значения и предназначения. Вы сможете затронуть вопросы личного здоровья, гармоничного движения в быстроизменяющемся мире, бесконфликтных отношений (с природой, людьми и самим собой).