Духовная сила алтайских шаманов

Эзотерическая экскурсия представляет собой посещение одной из сильных шаманок Горного Алтая

Эзотерическая экскурсия представляет собой посещение одной из сильных шаманок Горного Алтая.

Вас ждёт знакомство с алтайской шаманкой, с её ритуалом и обрядом, освоение методов самолечения.

Все обряды в этой экскурсии направлены, в основном, на открытие и развитие творческого потенциала человека как личности.
Духовная сила алтайских шаманов
Духовная сила алтайских шаманов
Духовная сила алтайских шаманов
Духовная сила алтайских шаманов
Духовная сила алтайских шаманов
Об экскурсии
Природа щедро наделила Республику Алтай красотой. На относительно небольшой площади представлены почти все природно-климатические зоны: от гор до степей. Здесь можно наблюдать поразительные контрасты. На севере разводят маралов, на юге — верблюдов. Алтай — земля древней оригинальной культуры. С далеких исторических времен формировался язык алтайцев, зарождались религии — шаманизм и буддизм, складывалась самобытная культура алтайского этноса.
Эзотерическая экскурсия представляет собой посещение одной из сильных шаманок Горного Алтая. Вас ждёт знакомство с алтайской шаманкой, с её ритуалом и обрядом, освоение методов самолечения. Все обряды в этой экскурсии направлены, в основном, на открытие и развитие творческого потенциала человека как личности.
Важно понимание своего «Я», своей судьбы, своего значения и предназначения. Вы сможете затронуть вопросы личного здоровья, гармоничного движения в быстроизменяющемся мире, бесконфликтных отношений (с природой, людьми и самим собой).

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты.
Место начала и завершения
Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневные выезды круглогодично
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневные выезды круглогодично

Леонид К.
Леонид К.
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