У нас будет много свободного времени, чтобы проникнуться атмосферой любой локации и сделать отличные фотографии. И каждый день мы будем отмечать вкусным обедом на новой вершине!
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июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало путешествия по Чуйскому тракту. Горные перевалы, слияние рек и скалы Белого Бома
Направляемся до села Кош-Агач. Поедем по легендарному Чуйскому тракту, с которого открываются шикарные виды. Дорога имеет древнюю историю, её мы обязательно поведаем.
В ходе путешествия поднимемся на высокогорный перевал Семинский, на котором возвышаются вековые кедры. На вершине перевала можно купить алтайские продукты: мумиё, мед, травяные чаи, кедровый орех и колоритные национальные сувениры.
Далее нас ждет второй перевал — Чике-Таман. Подъем и спуск — это горный серпантин, вырубленный в скалах. С вершины увидим горные долины, прогуляемся по старой части Чуйского тракта.
Чуть дальше остановимся на слиянии двух величественных рек — Чуи и Катуни. Еще с древних времен это место является святым и почитаемым на Алтае.
По пути остановимся в кафе Чуй-Оозы, где можно будет отведать блюда алтайской кухни.
Далее держим путь до скал Белого Бома и посетим памятник водителям Чуйского тракта.
А хотите увидеть часть дороги, где в древности проходил Шёлковый путь? Обязательно вам его покажем!
Вечером прибытие в село Кош-Агач, на турбазу Керуен, где вас уже будут ждать ужин и баня.
Алтайский Марс - Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горы
Природа здесь окрашена всеми оттенками красного и жёлтого, оранжевого и лилового, терракотового и сиреневого цвета, с коричневыми прослойками.
Оттенки Марса меняются не только от смены погодных условий, но и от времени суток. Лучше осматривать в утренние часы и солнечную погоду. Это время даёт возможность сделать отличные фотографии и насладиться красотами с минимальным количеством посетителей.
Марс можно разделить на три зоны: «Марс-1», «Марс-2» и «Марс-3». Два Марса находятся по нижнему течению одноименной реки Кызыл-Чин, на протяжении 3 километров.
До первого скопления холмов «Марс 1» доедем по равнине, а далее пешая прогулка по разноцветным холмам.
До зон «Марс-2» и «Марс-3» поднимемся на джипе, где с любой точки открываются марсианские пейзажи нереальной красоты. Также будет возможность побывать на местности «Луна», где можно погрузится в атмосферу поверхности лунного грунта.
После обеденного перекуса продолжим путь к вершине горы «Соок-кыр» (Холодная гора, высота 2919 метром). С обзорной площадки откроется незабываемый вид на Чуйскую степь от края до края.
Увидим дорогу, по которой вчера приехали, а на горизонте виднеются вершины Северо и Южно-Чуйских хребтов. Можно совершить пешую прогулку по вершинам гор. К вечеру возращение на базу.
Ледники и вопопад Актуру
Нас будут ждать настоящие ледники, вековые кедры, молочные реки. В планах дойти до ледника Малый Актуру. Дорога в ущелье Актуру горная и практически отсутствует.
По дну ущелья течет бурная молочно-голубая река Актуру. Дойдём до водопада, бегущего с ледника по отвесным скалам.
Спуск до ледника Малый Актуру окажется непростым, но впечатляющим.
В долине нас ждёт обед в кедровом реликтовом лесу «Кафе у карлика». Под ногами тут камни, корни деревьев, родниковая кристально чистая вода и белоснежный мох.
Вечером возвращаемся на базу, полные впечатлений.
К хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озеро
Выезжаем с базы отдыха и едем в отдаленное и нетронутое цивилизацией место в долину хребта Чихачева, туда, где нет случайных автомобилей и туристов, а до Монголии всего 5 км.
По дороге посетим древний курганный комплекс Юстыт и долину реки Кызылшин, ничем не уступающую по красоте Алтайскому Марсу, а по масштабу превосходящий его.
Обед запланирован у высокогорного живописного озера Кок-Коль (Бирюзовое озеро). Это место не похоже ни на одно другое место. Пейзажи этого дня — отвесные скалы, горная тундра, кристально чистые озёра Киндыктуколь и Небесное.
К вечеру возвращение домой, на базу.
К Полярной звезде
Сегодня мы поедем к высокогорному нетронутому озеру Полярная звезда. Нам предстоит взобраться по горному серпантину на вершину Курайского хребта (3120 метров).
Нас ждут кристальные воды, альпийское разнотравье, заросли можжевельника и отвесные скалы. С вершины перед нами раскинется во всей своей красе Чуйская степь с многочисленными озерами. А с другой стороны, глубоко в ущелье среди скал, находится бирюзовое озеро Полярная звезда.
После обеда можно прогуляться по вершинам, где обитают повелители гор — козероги.
К вечеру возвращение на базу.
Возвращение домой
Возвращение по уже знакомому Чуйскому тракту в Горно-Алтайск и вылет домой на следующее утро.
Проживание
Проживать будем на турбазе с красивым названием «Керуен», расположенной в районном центре, селе Кош-Агач.
Варианты проживания
Турбаза «Керуен»
Комфортные 3-4-местные домики с санузлом и ванной комнатой. Изюминка домиков — панорамные окна, откуда открываются неповторимые виды на горы, просторные степи и долину реки Чуя. И, конечно же, есть баня))
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно
- Проживание на турбазе (кроме ночи перед вылетом обратно)
- Трёхразовое питание (кроме кафе в день заезда и отъезда)
- Услуги гида, все входные билеты, экскурсии
- Страховка
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания — при необходимости
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт;
- полис ОМС.
Обувь:
- треккинговые ботинки (предпочтительней) или крепкие непромокаемые кроссовки;
- шлепанцы для бани/душа.
Одежда:
- ветрозащитные куртка и штаны;
- свитер из флиса (флиса);
- купальные плавки/шорты;
- носки тёплые (1 пара);
- шапка тёплая.
Дополнительно:
- очки солнцезащитные;
- индивидуальная аптечка (групповая предоставляется);
- посуда (кружка, ложка, вилка, тарелка) — не требуется (за исключением, если предпочитаете кушать из своей). Вся посуда предоставляется.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как проводится маршрут?
Маршрут проводится на высокопроходимых джипах с размещением до 4-х мест. Само путешествие проходит в формате уютной мини-группы на 3–8 человек.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору