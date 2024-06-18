Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам

Групповой тур в Горно-Алтайске
Вас ждут прогулки по вершинам гор, чистейший воздух, бирюзовые озёра и крутые перевалы. Мы увидим ледники Софийский и Талдуринский, ущелье Актуру и знаменитый Марс Алтая.

У нас будет много свободного времени, чтобы проникнуться атмосферой любой локации и сделать отличные фотографии. И каждый день мы будем отмечать вкусным обедом на новой вершине!
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Джип-тур по Алтаю. Через перевалы и горы к бирюзовым озёрам
Ближайшие даты:
18
июн
2
июл
16
июл
30
июл
20
авг

Что вас ожидает:

Свежее дыхание Актуру
Свежее дыхание Актуру
Настоящие ледники, непроходимые дороги (но не для нас!), вековые кедры, молочные реки и дикие ягоды — лишь малая часть впечатлений, которые нас ждут
Краски Алтайского Марса
Краски Алтайского Марса
Атмосферу космической планеты задают горные породы и оксид железа. Самые яркие краски можно увидеть ранним солнечным утром или на закате
Сверкание бирюзовых озёр
Сверкание бирюзовых озёр
Восхитимся пейзажами кристально чистых озёр, альпийского разнотравья и отвесных скал, окружающих это великолепие

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия по Чуйскому тракту. Горные перевалы, слияние рек и скалы Белого Бома

Направляемся до села Кош-Агач. Поедем по легендарному Чуйскому тракту, с которого открываются шикарные виды. Дорога имеет древнюю историю, её мы обязательно поведаем.

В ходе путешествия поднимемся на высокогорный перевал Семинский, на котором возвышаются вековые кедры. На вершине перевала можно купить алтайские продукты: мумиё, мед, травяные чаи, кедровый орех и колоритные национальные сувениры.

Далее нас ждет второй перевал — Чике-Таман. Подъем и спуск — это горный серпантин, вырубленный в скалах. С вершины увидим горные долины, прогуляемся по старой части Чуйского тракта.

Чуть дальше остановимся на слиянии двух величественных рек — Чуи и Катуни. Еще с древних времен это место является святым и почитаемым на Алтае.

По пути остановимся в кафе Чуй-Оозы, где можно будет отведать блюда алтайской кухни.

Далее держим путь до скал Белого Бома и посетим памятник водителям Чуйского тракта.

А хотите увидеть часть дороги, где в древности проходил Шёлковый путь? Обязательно вам его покажем!

Вечером прибытие в село Кош-Агач, на турбазу Керуен, где вас уже будут ждать ужин и баня.

Начало путешествия по Чуйскому тракту. Горные перевалы, слияние рек и скалы Белого БомаНачало путешествия по Чуйскому тракту. Горные перевалы, слияние рек и скалы Белого БомаНачало путешествия по Чуйскому тракту. Горные перевалы, слияние рек и скалы Белого Бома
2 день

Алтайский Марс - Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горы

Природа здесь окрашена всеми оттенками красного и жёлтого, оранжевого и лилового, терракотового и сиреневого цвета, с коричневыми прослойками.

Оттенки Марса меняются не только от смены погодных условий, но и от времени суток. Лучше осматривать в утренние часы и солнечную погоду. Это время даёт возможность сделать отличные фотографии и насладиться красотами с минимальным количеством посетителей.

Марс можно разделить на три зоны: «Марс-1», «Марс-2» и «Марс-3». Два Марса находятся по нижнему течению одноименной реки Кызыл-Чин, на протяжении 3 километров.

До первого скопления холмов «Марс 1» доедем по равнине, а далее пешая прогулка по разноцветным холмам.

До зон «Марс-2» и «Марс-3» поднимемся на джипе, где с любой точки открываются марсианские пейзажи нереальной красоты. Также будет возможность побывать на местности «Луна», где можно погрузится в атмосферу поверхности лунного грунта.

После обеденного перекуса продолжим путь к вершине горы «Соок-кыр» (Холодная гора, высота 2919 метром). С обзорной площадки откроется незабываемый вид на Чуйскую степь от края до края.

Увидим дорогу, по которой вчера приехали, а на горизонте виднеются вершины Северо и Южно-Чуйских хребтов. Можно совершить пешую прогулку по вершинам гор. К вечеру возращение на базу.

Алтайский Марс - Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горыАлтайский Марс - Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горыАлтайский Марс - Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горыАлтайский Марс - Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горыАлтайский Марс - Кызыл-Чин. Подъём на вершину Холодной горы
3 день

Ледники и вопопад Актуру

Нас будут ждать настоящие ледники, вековые кедры, молочные реки. В планах дойти до ледника Малый Актуру. Дорога в ущелье Актуру горная и практически отсутствует.

По дну ущелья течет бурная молочно-голубая река Актуру. Дойдём до водопада, бегущего с ледника по отвесным скалам.

Спуск до ледника Малый Актуру окажется непростым, но впечатляющим.

В долине нас ждёт обед в кедровом реликтовом лесу «Кафе у карлика». Под ногами тут камни, корни деревьев, родниковая кристально чистая вода и белоснежный мох.

Вечером возвращаемся на базу, полные впечатлений.

Ледники и вопопад АктуруЛедники и вопопад АктуруЛедники и вопопад АктуруЛедники и вопопад АктуруЛедники и вопопад АктуруЛедники и вопопад Актуру
4 день

К хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озеро

Выезжаем с базы отдыха и едем в отдаленное и нетронутое цивилизацией место в долину хребта Чихачева, туда, где нет случайных автомобилей и туристов, а до Монголии всего 5 км.

По дороге посетим древний курганный комплекс Юстыт и долину реки Кызылшин, ничем не уступающую по красоте Алтайскому Марсу, а по масштабу превосходящий его.

Обед запланирован у высокогорного живописного озера Кок-Коль (Бирюзовое озеро). Это место не похоже ни на одно другое место. Пейзажи этого дня — отвесные скалы, горная тундра, кристально чистые озёра Киндыктуколь и Небесное.

К вечеру возвращение домой, на базу.

К хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озероК хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озероК хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озероК хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озероК хребту Чихачева. Курганный комплекс Юстыт, долина реки Кызылшин, Бирюзовое озеро
5 день

К Полярной звезде

Сегодня мы поедем к высокогорному нетронутому озеру Полярная звезда. Нам предстоит взобраться по горному серпантину на вершину Курайского хребта (3120 метров).

Нас ждут кристальные воды, альпийское разнотравье, заросли можжевельника и отвесные скалы. С вершины перед нами раскинется во всей своей красе Чуйская степь с многочисленными озерами. А с другой стороны, глубоко в ущелье среди скал, находится бирюзовое озеро Полярная звезда.

После обеда можно прогуляться по вершинам, где обитают повелители гор — козероги.

К вечеру возвращение на базу.

К Полярной звездеК Полярной звездеК Полярной звездеК Полярной звездеК Полярной звезде
6 день

Возвращение домой

Возвращение по уже знакомому Чуйскому тракту в Горно-Алтайск и вылет домой на следующее утро.

Проживание

Проживать будем на турбазе с красивым названием «Керуен», расположенной в районном центре, селе Кош-Агач.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Турбаза «Керуен»

5 ночей

Комфортные 3-4-местные домики с санузлом и ванной комнатой. Изюминка домиков — панорамные окна, откуда открываются неповторимые виды на горы, просторные степи и долину реки Чуя. И, конечно же, есть баня))

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно
  • Проживание на турбазе (кроме ночи перед вылетом обратно)
  • Трёхразовое питание (кроме кафе в день заезда и отъезда)
  • Услуги гида, все входные билеты, экскурсии
  • Страховка
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания — при необходимости
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • паспорт;
  • полис ОМС.

Обувь:

  • треккинговые ботинки (предпочтительней) или крепкие непромокаемые кроссовки;
  • шлепанцы для бани/душа.

Одежда:

  • ветрозащитные куртка и штаны;
  • свитер из флиса (флиса);
  • купальные плавки/шорты;
  • носки тёплые (1 пара);
  • шапка тёплая.

Дополнительно:

  • очки солнцезащитные;
  • индивидуальная аптечка (групповая предоставляется);
  • посуда (кружка, ложка, вилка, тарелка) — не требуется (за исключением, если предпочитаете кушать из своей). Вся посуда предоставляется.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как проводится маршрут?

Маршрут проводится на высокопроходимых джипах с размещением до 4-х мест. Само путешествие проходит в формате уютной мини-группы на 3–8 человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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