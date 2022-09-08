Групповой тур на джипах в Туры на Алтае: цветение маральника и живописные места
Вы увидите одно из самых впечатляющих явлений на Горном Алтае — цветение маральника, а также побываете в нескольких живописных местах, расположенных на границе с Монголией.
Увидите глубокие озера, настоящий Алтайский Марс, совершите путешествие по красивейшей трассе мира — Чуйскому тракту.
Преодолеть трудности ландшафта вы сможете на комфортных внедорожниках, а отдохнуть после дороги — в уютных отелях или юртах.
Увидите глубокие озера, настоящий Алтайский Марс, совершите путешествие по красивейшей трассе мира — Чуйскому тракту.
Преодолеть трудности ландшафта вы сможете на комфортных внедорожниках, а отдохнуть после дороги — в уютных отелях или юртах.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Кок-Коль на границе с Монголией
- Долина Елангаш
- Алтайский Марс
- Долины рек Юстыд и Аккол
- Куектанарские озера
- Чуйская степь
- Гейзерное озеро и множество других красивых мест
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сезон маральникаВесна на Алтае — это долгожданное время. Природа начинает активно просыпаться, горы покрываются сочной зеленью и цветами. На майские праздники можно увидеть цветение маральника. Он покрывает своими фиолетовыми цветками целые горы и завораживает взор. Прекрасный, но суровый крайЕхать ради одного цветения, я считаю, неправильно: Алтай многогранен. И я предлагаю Вам отправимся на территории, граничащие с Монголией. Здесь познакомимся с бытом и обычаями местных жителей. Увидим труднодоступные красоты этого сурового края, который приравнен к районам крайнего севера. Будем преодолевать бурные горные реки на машине, вкусно есть, много ходить и наслаждаться тишиной и уединением. Что вас ждет? Посетим высокогорное озеро Кок-Коль на границе с Монголией, долину Елангаш, Марс, долины рек Юстыд и Аккол, Куектанарские озера, Чуйскую степь и Гейзерное озеро.
Проедем порядка 800 км. по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту. Даты проведения• 28 апреля — 04 мая 2023.
05 мая — 11 мая 2023.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида-организатора
- Трансфер (Подготовленные комфортные джипы 4х4)
- Групповое снаряжение (Походная кухня общего пользования, костровая посуда, топор, пила)
- Групповая аптечка
- Проживание в теплых домиках/юртах (Размещение от 2 до 4 человек)
- Посещение рекреационных объектов по программе
- Питание (За исключением питания по трассе)
- Что не входит
- Питание на трассе
- Плата за посещение рекреационных объектов, не входящих в программу
- Сувениры
- Прочие туристические услуги, которые по желанию вы можете приобрести во время тура
- Индивидуальная страховка путешественника
- Место начала и завершения?
- Горно-Алтайск (Аэропорт)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Тур проводится 7 дней и 6 ночей.
- Старт и финиш в Горно-Алтайске.
- Необходима предоплата 40%
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
8 сен 2022
Дерзко, ярко, весело
Е
Елена
8 мая 2022
За потрясающие виды и яркие эмоции благодарю Ивана
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