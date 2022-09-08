Сезон маральникаВесна на Алтае — это долгожданное время. Природа начинает активно просыпаться, горы покрываются сочной зеленью и цветами. На майские праздники можно увидеть цветение маральника. Он покрывает своими фиолетовыми цветками целые горы и завораживает взор. Прекрасный, но суровый крайЕхать ради одного цветения, я считаю, неправильно: Алтай многогранен. И я предлагаю Вам отправимся на территории, граничащие с Монголией. Здесь познакомимся с бытом и обычаями местных жителей. Увидим труднодоступные красоты этого сурового края, который приравнен к районам крайнего севера. Будем преодолевать бурные горные реки на машине, вкусно есть, много ходить и наслаждаться тишиной и уединением. Что вас ждет? Посетим высокогорное озеро Кок-Коль на границе с Монголией, долину Елангаш, Марс, долины рек Юстыд и Аккол, Куектанарские озера, Чуйскую степь и Гейзерное озеро.

Проедем порядка 800 км. по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту. Даты проведения• 28 апреля — 04 мая 2023.

05 мая — 11 мая 2023.