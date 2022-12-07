Рано утром встреча туристов в п. Жемчужный оз. Шира.
Размещение на БО «Комплекс на Комлева» и (или) «Комплекс на Садовой» (4-х-6-ти местное), обед (самостоятельно), отдых, купание в озере.
Лечебные свойства озера Шира известны с давних времен.
Первые отдыхающие на берегах лазурного озера появились в 1891 году, когда жители этого берега поставили свои юрты.
Наша планета насчитывает всего 4 водоема с похожими минеральными водами, что на озере Шира.
Здоровый климат здешних мест — это редкое сочетание озерного воздуха и сухого климата степей.
По своим масштабам минеральное озеро Шира впечатляет. Его длина доходит до десяти километров, а ширина около пяти.
Это один из крупнейших водоемов Сибири, в котором сосредоточены миллионы кубометров лечебной влаги.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак (самостоятельно, в кафе, столовая в п. Жемчужный оз. Шира. Средний чек 150 руб.).
10:00 Экскурсия на Тропу предков. Время в пути: 2 час (60 км в одну сторону); Время экскурсии: 4 час.
Здесь археологи нашли древнейшие в Сибири стоянки человека в пещерах, возрастом более 24 тысяч лет.
Предки приходили на Тропу поклониться Богам и Духам, населявшим здешние многочисленные гроты, вознесенные на сотни метров над рекой Белый Июс.
Тропа условно разделена на 7 секторов, которые символизируют рождение и становление личности человека…
ВАЖНО! В качестве обеда с собой необходимо взять перекус и воду. Организатор экскурсии накануне обязательно напомнит об этом.
18.00 Ужин (самостоятельно, в кафе, столовая в п. Жемчужный оз. Шира. Средний чек 250 руб).
Свободное время.
Завтрак (самостоятельно, в кафе, столовая в п. Жемчужный оз. Шира. Средний чек 150 руб.).
Освобождение номеров.
10:00 Выезд на горный массив Сундуки. Время в пути: 1 час 30 минут (90 км) Время экскурсии: 2,5 час
Экскурсия на горный массив Сундуки - одно из самых загадочных мест Хакасии.
Массив из пяти отдельно стоящих гор-останцев, высотой до 200 м, сочетающих могильники, наскальные рисунки и специальные сооружения, которые все вместе, по мнению некоторых археологов, использовались древними людьми для наблюдения за звездами, солнцем и луной.
14:00 Обед (самостоятельно, в кафе средний чек 250 руб.)
14:30 Выезд на Туимский провал. Время в пути: 1 час (60 км) Время экскурсии: 1 час
Экскурсия на Туимский провал- техногенный провал на месте закрытого в 1954 году подземного рудника недалеко от посёлка Туим (Хакасия).
Месторождение отрабатывалось подземным способом. В результате взрывных работ кровля рудника проседала и позже обрушилась, образовав техногенную депрессию.
После консервации рудника на вершине горы в результате обвала подземных горных выработок образовалась впадина диаметром 6 м, которая постоянно расширялась.
На дне образовалось озеро с водой, окрашенной в ярко-голубой цвет. В 1996 Юрий Сенкевич снял о Провале сюжет для популярной телепрограммы Клуб путешественников, а позже место стало фоном для съёмок эпизода телеигры «Фактор страха».
16:30 Выезд в Абакан. Время в пути: 2ч 30 мин (190 км)
Размещение в отеле, в двухместных номерах.
Ужин (самостоятельно, в кафе (средний чек 250 руб.)).
Завтрак в отеле.
10:00 Выезд на экскурсию на Оглахты. Время в пути: 1 час 20 мин (67 км) Время экскурсии: 3 часа
Аж голова кружится от чистого воздуха, хакасских просторов, от вида Красноярского водохранилища.
Очень волнительно на душе от сознания того, что сейчас мы будем подниматься по лестнице туда, где много тысяч лет назад на горе "Сорок зубьев" наши предки оставили на скалах рисунки, о своем житье-бытье…
А рукотворная лестница впечатляет не меньше, чем древние рисунки! 965 ступеней — всего 500 метров в длину и с перепадом высот 150 метров!
Ну а прикоснуться к истории и посмотреть на многовековые художества — как приятный бонус в конце пути!
13:00 Обед (самостоятельно - в придорожном кафе (средний чек 250 руб.))
13:30 Выезд на экскурсию на Салбыкский курган. Время в пути: 1 час 30 мин (85 км). Время экскурсии: 2 час
Если вы цените по-настоящему дикую, первозданную красоту и предпочитаете незабываемые впечатления, поездка на Большой Салбыкский курган для вас.
Салбыкский курган в Хакасии уже давно называют Стоунхенджем Сибири.
Он расположен в Долине мёртвых царей - месте погребения скифской знати, сооружён в III веке до нашей эры.
Но сохраним интригу и предоставим вам возможность увидеть все своими глазами.
16:00 Выезд в Абакан (время в пути 1 час 30 мин; 73 км).
Ужин (самостоятельно в кафе г. Абакана (средний чек от 200 руб.)).
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Отъезд в Шушенское.
Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».
Обед.
Обзорная экскурсия по территории музея.
Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.
Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор».
На территории парка произрастает более 750 видов растений, из них 11 занесены в Красную книгу РФ, насчитывается более 270 видов птиц, из них 27 занесены в Красную книгу РФ, 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 47 видов млекопитающих.
Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В. И. Ленин во время охоты.
Посещение визит-центра Саяно-Шушенского заповедника.
Увидите редких диких кошек южной Сибири, находящихся под охраной государства, узнаете интересные факты и истории о системе охраны и изучения снежных барсов, обитающих на территории саянских гор.
Возвращение в деревню.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Отъезд в с. Ермаковское.
Отъезд в природный парк «Ергаки».
Неповторимая, необычная и такая разная – то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков, их аура уже давно стали притчей во языцех.
Именно эта красота и эта аура притягивают к ним бесчисленное количество поклонников, если не сказать - паломников.
Прибытие в Визит-центр природного парка.
Экскурсия по экологической тропе сибирского охотника, ведущая в особый мир, по законам которого жили и до сих пор живут люди, чей основной промысел – охота на пушного зверя.
Вы познакомитесь с бытом и традициями охотников начала XX века, техникой ведения промысла, старинными самоловами, насладитесь живописными ландшафтами.
После экскурсии отъезд на турбазу.
Размещение.
Обед.
Прогулка по территории парка.
Отдых.
Ужин.
Завтрак.
Отъезд в природный парк “Ергаки”.
Экскурсия на Висячий камень.
Довольно продолжительный по времени и расстоянию маршрут ни сколько не утомит Вас, ведь Вам просто некогда будет думать об усталости.
Меняющиеся ландшафты, величественность окружающей природы, великолепие субальпийских лугов, то загорающихся оранжевыми жарками, то разливающихся голубыми водосборами не оставят даже повода для усталости.
За один радиальный поход Вы посетите самые популярные среди туристов объекты: озера «Радужное» и «Каровое», скалу «Висячий камень».
Скала «Висячий камень» – центральный объект на маршруте.
Название его появилось не случайно: дело в том, что это действительно огромный камень, который стоит на краю, как бы нависая над озером «Радужное».
Если смотреть снизу, от самого озера, то создается впечатление, что камень вот-вот сорвется и со страшным грохотом обрушится вниз.
После «Висячего камня» маршрут идет к озеру «Радужное».
А далее, направляясь к Тармазаковскому мосту, близится к своему логическому завершению. (15,8 км – 6-9 часов).
Обед ланч-бокс (перекус).
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма (83 км, в пути 2 часа).
Саяно-Шушенская гидроэлектроста́нция имени П. С. Непорожнего - крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 9-я среди действующих гидроэлектростанций в мире.
При ГЭС организовано форелевое хозяйство.
Трансфер в д. Сизая.
Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина.
Обед.
Трансфер в Минусинск.
Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.
Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова - старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г. Николаем Михайловичем Мартьяновым (1844-1904), провизором, ученым-ботаником.
В музее есть уникальные экспонаты.
Например, коллекция раковин со дна Индийского океана, подаренная путешественником Потаниным, альбом художника Шишкина, собрание фотонегативов на стекле по Минусинску, Туве, Хакасии.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка на поезд в вагон купе до г. Красноярска.
Ужин (ланч-бокс).
Раннее прибытие в Красноярск (ориентировочно в 06:30 – время местное).
Доплата за одноместное размещение на БО о. Шира (2 ночи) – 3400 руб. /чел., в гостинице в Абакане (2 ночи) – 3400 руб. /чел., Ергаки (2 ночи) – 4000 руб. /чел., Шушенское «Новая деревня» (2 ночи) – 5000 руб. /чел.
Размещение на БО «Комплекс на Комлева» и (или) «Комплекс на Садовой» (4-х-6-ти местное)
Размещение в двухместных номерах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Из Красноярска на рейсовом автобусе, расписание и время отправления будет известно ближе к дате тура.