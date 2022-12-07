Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак

Побывай в загадочной и неповторимой Хакасии

4.7
3 отзыва
Побывай в загадочной и неповторимой Хакасии! Тебя ждут экскурсии на Тропу предков, Салбыкский курган, Саяны, в Саяно-Шушенскую ГЭС, музей-заповедник “Шушенское”, Оглахты, парк “Еграки”!
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Горный хребет Сундуки
Горный хребет Сундуки
Одно из самых загадочных мест Хакасии
Тропа предков
Тропа предков
Здесь археологи нашли древнейшие в Сибири стоянки человека в пещерах, возрастом более 24 тысяч лет
Природный парк "Ергаки"
Природный парк "Ергаки"
Неповторимая, необычная и такая разная - то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков
Салбыкский курган
Салбыкский курган
Курган уже давно называют Стоунхенджем Сибири. Он расположен в Долине мёртвых царей - месте погребения скифской знати, сооружён в III веке до нашей эры

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Озеро Шира

Рано утром встреча туристов в п. Жемчужный оз. Шира.

Размещение на БО «Комплекс на Комлева» и (или) «Комплекс на Садовой» (4-х-6-ти местное), обед (самостоятельно), отдых, купание в озере.

Лечебные свойства озера Шира известны с давних времен.

Первые отдыхающие на берегах лазурного озера появились в 1891 году, когда жители этого берега поставили свои юрты.

Наша планета насчитывает всего 4 водоема с похожими минеральными водами, что на озере Шира.

Здоровый климат здешних мест — это редкое сочетание озерного воздуха и сухого климата степей.

По своим масштабам минеральное озеро Шира впечатляет. Его длина доходит до десяти километров, а ширина около пяти.

Это один из крупнейших водоемов Сибири, в котором сосредоточены миллионы кубометров лечебной влаги.

Ужин (самостоятельно).

Встреча группы. Озеро ШираВстреча группы. Озеро ШираВстреча группы. Озеро ШираВстреча группы. Озеро Шира
2 день

Тропа предков

Завтрак (самостоятельно, в кафе, столовая в п. Жемчужный оз. Шира. Средний чек 150 руб.).

10:00 Экскурсия на Тропу предков. Время в пути: 2 час (60 км в одну сторону); Время экскурсии: 4 час.

Здесь археологи нашли древнейшие в Сибири стоянки человека в пещерах, возрастом более 24 тысяч лет.

Предки приходили на Тропу поклониться Богам и Духам, населявшим здешние многочисленные гроты, вознесенные на сотни метров над рекой Белый Июс.

Тропа условно разделена на 7 секторов, которые символизируют рождение и становление личности человека…

ВАЖНО! В качестве обеда с собой необходимо взять перекус и воду. Организатор экскурсии накануне обязательно напомнит об этом.

18.00 Ужин (самостоятельно, в кафе, столовая в п. Жемчужный оз. Шира. Средний чек 250 руб).

Свободное время.

Тропа предковТропа предковТропа предковТропа предков
3 день

Горный массив Сундуки. Туимский провал. Выезд в Абакан

Завтрак (самостоятельно, в кафе, столовая в п. Жемчужный оз. Шира. Средний чек 150 руб.).

Освобождение номеров.

10:00 Выезд на горный массив Сундуки. Время в пути: 1 час 30 минут (90 км) Время экскурсии: 2,5 час

Экскурсия на горный массив Сундуки - одно из самых загадочных мест Хакасии.

Массив из пяти отдельно стоящих гор-останцев, высотой до 200 м, сочетающих могильники, наскальные рисунки и специальные сооружения, которые все вместе, по мнению некоторых археологов, использовались древними людьми для наблюдения за звездами, солнцем и луной.

14:00 Обед (самостоятельно, в кафе средний чек 250 руб.)

14:30 Выезд на Туимский провал. Время в пути: 1 час (60 км) Время экскурсии: 1 час

Экскурсия на Туимский провал- техногенный провал на месте закрытого в 1954 году подземного рудника недалеко от посёлка Туим (Хакасия).

Месторождение отрабатывалось подземным способом. В результате взрывных работ кровля рудника проседала и позже обрушилась, образовав техногенную депрессию.

После консервации рудника на вершине горы в результате обвала подземных горных выработок образовалась впадина диаметром 6 м, которая постоянно расширялась.

На дне образовалось озеро с водой, окрашенной в ярко-голубой цвет. В 1996 Юрий Сенкевич снял о Провале сюжет для популярной телепрограммы Клуб путешественников, а позже место стало фоном для съёмок эпизода телеигры «Фактор страха».

16:30 Выезд в Абакан. Время в пути: 2ч 30 мин (190 км)

Размещение в отеле, в двухместных номерах.

Ужин (самостоятельно, в кафе (средний чек 250 руб.)).

Горный массив Сундуки. Туимский провал. Выезд в АбаканГорный массив Сундуки. Туимский провал. Выезд в АбаканГорный массив Сундуки. Туимский провал. Выезд в АбаканГорный массив Сундуки. Туимский провал. Выезд в Абакан
4 день

Оглахты. Салыбский курган

Завтрак в отеле.

10:00 Выезд на экскурсию на Оглахты. Время в пути: 1 час 20 мин (67 км) Время экскурсии: 3 часа

Аж голова кружится от чистого воздуха, хакасских просторов, от вида Красноярского водохранилища.

Очень волнительно на душе от сознания того, что сейчас мы будем подниматься по лестнице туда, где много тысяч лет назад на горе "Сорок зубьев" наши предки оставили на скалах рисунки, о своем житье-бытье…

А рукотворная лестница впечатляет не меньше, чем древние рисунки! 965 ступеней — всего 500 метров в длину и с перепадом высот 150 метров!

Ну а прикоснуться к истории и посмотреть на многовековые художества — как приятный бонус в конце пути!

13:00 Обед (самостоятельно - в придорожном кафе (средний чек 250 руб.))

13:30 Выезд на экскурсию на Салбыкский курган. Время в пути: 1 час 30 мин (85 км). Время экскурсии: 2 час

Если вы цените по-настоящему дикую, первозданную красоту и предпочитаете незабываемые впечатления, поездка на Большой Салбыкский курган для вас.

Салбыкский курган в Хакасии уже давно называют Стоунхенджем Сибири.

Он расположен в Долине мёртвых царей - месте погребения скифской знати, сооружён в III веке до нашей эры.

Но сохраним интригу и предоставим вам возможность увидеть все своими глазами.

16:00 Выезд в Абакан (время в пути 1 час 30 мин; 73 км).

Ужин (самостоятельно в кафе г. Абакана (средний чек от 200 руб.)).

Свободное время.

Оглахты. Салыбский курганОглахты. Салыбский курганОглахты. Салыбский курганОглахты. Салыбский курган
5 день

Отъезд в Шушенское. Экскурсия по музею

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Отъезд в Шушенское.

Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».

Обед.

Обзорная экскурсия по территории музея.

Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.

Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.

Ужин.

Отъезд в Шушенское. Экскурсия по музеюОтъезд в Шушенское. Экскурсия по музеюОтъезд в Шушенское. Экскурсия по музеюОтъезд в Шушенское. Экскурсия по музеюОтъезд в Шушенское. Экскурсия по музею
6 день

Национальный Шушенский бор

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор».

На территории парка произрастает более 750 видов растений, из них 11 занесены в Красную книгу РФ, насчитывается более 270 видов птиц, из них 27 занесены в Красную книгу РФ, 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 47 видов млекопитающих.

Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В. И. Ленин во время охоты.

Посещение визит-центра Саяно-Шушенского заповедника.

Увидите редких диких кошек южной Сибири, находящихся под охраной государства, узнаете интересные факты и истории о системе охраны и изучения снежных барсов, обитающих на территории саянских гор.

Возвращение в деревню.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Национальный Шушенский борНациональный Шушенский борНациональный Шушенский борНациональный Шушенский бор
7 день

Отъезд в с. Ермаковское. Природный парк «Ергаки»

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Отъезд в с. Ермаковское.

Отъезд в природный парк «Ергаки».

Неповторимая, необычная и такая разная – то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков, их аура уже давно стали притчей во языцех.

Именно эта красота и эта аура притягивают к ним бесчисленное количество поклонников, если не сказать - паломников.

Прибытие в Визит-центр природного парка.

Экскурсия по экологической тропе сибирского охотника, ведущая в особый мир, по законам которого жили и до сих пор живут люди, чей основной промысел – охота на пушного зверя.

Вы познакомитесь с бытом и традициями охотников начала XX века, техникой ведения промысла, старинными самоловами, насладитесь живописными ландшафтами.

После экскурсии отъезд на турбазу.

Размещение.

Обед.

Прогулка по территории парка.

Отдых.

Ужин.

Отъезд в с. Ермаковское. Природный парк «Ергаки»Отъезд в с. Ермаковское. Природный парк «Ергаки»Отъезд в с. Ермаковское. Природный парк «Ергаки»Отъезд в с. Ермаковское. Природный парк «Ергаки»
8 день

Висячий камень. Озеро «Радужное». Тармазаковский мост

Завтрак.

Отъезд в природный парк “Ергаки”.

Экскурсия на Висячий камень.

Довольно продолжительный по времени и расстоянию маршрут ни сколько не утомит Вас, ведь Вам просто некогда будет думать об усталости.

Меняющиеся ландшафты, величественность окружающей природы, великолепие субальпийских лугов, то загорающихся оранжевыми жарками, то разливающихся голубыми водосборами не оставят даже повода для усталости.

За один радиальный поход Вы посетите самые популярные среди туристов объекты: озера «Радужное» и «Каровое», скалу «Висячий камень».

Скала «Висячий камень» – центральный объект на маршруте.

Название его появилось не случайно: дело в том, что это действительно огромный камень, который стоит на краю, как бы нависая над озером «Радужное».

Если смотреть снизу, от самого озера, то создается впечатление, что камень вот-вот сорвется и со страшным грохотом обрушится вниз.

После «Висячего камня» маршрут идет к озеру «Радужное».

А далее, направляясь к Тармазаковскому мосту, близится к своему логическому завершению. (15,8 км – 6-9 часов).

Обед ланч-бокс (перекус).

Возвращение на турбазу.

Ужин.

Висячий камень. Озеро «Радужное». Тармазаковский мостВисячий камень. Озеро «Радужное». Тармазаковский мостВисячий камень. Озеро «Радужное». Тармазаковский мостВисячий камень. Озеро «Радужное». Тармазаковский мост
9 день

Саяно-Шушенская ГЭС. Музей ИМ.Н.М. Мартьянова. Отправление в г. Красноярск

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма (83 км, в пути 2 часа).

Саяно-Шушенская гидроэлектроста́нция имени П. С. Непорожнего - крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 9-я среди действующих гидроэлектростанций в мире.

При ГЭС организовано форелевое хозяйство.

Трансфер в д. Сизая.

Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина.

Обед.

Трансфер в Минусинск.

Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.

Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова - старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г. Николаем Михайловичем Мартьяновым (1844-1904), провизором, ученым-ботаником.

В музее есть уникальные экспонаты.

Например, коллекция раковин со дна Индийского океана, подаренная путешественником Потаниным, альбом художника Шишкина, собрание фотонегативов на стекле по Минусинску, Туве, Хакасии.

Трансфер на ж/д вокзал.

Посадка на поезд в вагон купе до г. Красноярска.

Ужин (ланч-бокс).

Саяно-Шушенская ГЭС. Музей ИМ.Н.М. Мартьянова. Отправление в г. КрасноярскСаяно-Шушенская ГЭС. Музей ИМ.Н.М. Мартьянова. Отправление в г. КрасноярскСаяно-Шушенская ГЭС. Музей ИМ.Н.М. Мартьянова. Отправление в г. Красноярск
10 день

Отъезд

Раннее прибытие в Красноярск (ориентировочно в 06:30 – время местное).

Проживание

Доплата за одноместное размещение на БО о. Шира (2 ночи) – 3400 руб. /чел., в гостинице в Абакане (2 ночи) – 3400 руб. /чел., Ергаки (2 ночи) – 4000 руб. /чел., Шушенское «Новая деревня» (2 ночи) – 5000 руб. /чел.

Варианты проживания

База отдыха в п. Жемчужный

2 ночи

Размещение на БО «Комплекс на Комлева» и (или) «Комплекс на Садовой» (4-х-6-ти местное)

База отдыха в п. ЖемчужныйБаза отдыха в п. ЖемчужныйБаза отдыха в п. ЖемчужныйБаза отдыха в п. ЖемчужныйБаза отдыха в п. Жемчужный

Отель в г. Абакан

2 ночи

Размещение в двухместных номерах.

Турбаза в парке Ергаки

2 ночи

Гостиница в «Новой деревне» п. Шушенское

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • 2-х-6-ти местное размещение по программе
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Ж/д билет в вагоне купе Минусинск-Красноярск
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Питание не указанное в программе тура или указанное за дополнительную плату
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Ширинский район, поселок Жемчужный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Как добраться?

Из Красноярска на рейсовом автобусе, расписание и время отправления будет известно ближе к дате тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
7 дек 2022
В целом - всё хорошо. Особенно доброта и патриотизм (в настоящем смысле этого слова) встреченных мною людей - они так увлеченно рассказывают о своем крае, городе, музее!!! Спасибо им большое! Некоторые вещи приятно удивили. Например, мой групповой тур оказался … индивидуальным - группа на даты моего тура не набралась, но тур не отменили. В этом были свои плюсы и свои минусы. Из плюсов - индивидуальный экскурсовод, индивидуальный водитель. Из минусов - переезд Красноярск - Енисейск и обратно на рейсовом междугороднем автобусе (вместо туристического) - это "удовольсвие" ниже среднего. Он едет 6 часов (со всеми остановками), в нем тесно, особенно в холодное время года. Жесть… Так же есть куда улучшаться организаторам в области наполнения тура. Было пару вечеров, когда абсолютно не было чем заняться. Например, в Енисейске во второй половине дня. Весь город исхожен вдоль и поперек, музеи осмотрены, делать нечего, даже пообщаться особо не скем (я в гостинице был единственным гостем). Со скуки съездил на "монастырское" озеро (название точно не помню) - зря потраченные деньги. Видимо, не стоило это делать в это время года. Далее, не совсем понял, почему столько доплачивал за одиночное проживание? И в Красноярске, и в Енисейске в гостиницах есть одноместные номера / тарифы, которые практически ничем не отличаются от тарифов двухместного размещения. Ну да ладно, буду считать это платой за индивидуальное экскурсионное обслуживание))) А в целом, я доволен! Рекомендую!
Г
21 сен 2022
Общение с сотрудниками Большой страны успешное
Г
19 сен 2022
Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.

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