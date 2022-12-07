1 день

Встреча группы. Озеро Шира

Рано утром встреча туристов в п. Жемчужный оз. Шира.

Размещение на БО «Комплекс на Комлева» и (или) «Комплекс на Садовой» (4-х-6-ти местное), обед (самостоятельно), отдых, купание в озере.

Лечебные свойства озера Шира известны с давних времен.

Первые отдыхающие на берегах лазурного озера появились в 1891 году, когда жители этого берега поставили свои юрты.

Наша планета насчитывает всего 4 водоема с похожими минеральными водами, что на озере Шира.

Здоровый климат здешних мест — это редкое сочетание озерного воздуха и сухого климата степей.

По своим масштабам минеральное озеро Шира впечатляет. Его длина доходит до десяти километров, а ширина около пяти.

Это один из крупнейших водоемов Сибири, в котором сосредоточены миллионы кубометров лечебной влаги.

Ужин (самостоятельно).