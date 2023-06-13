Телецкое озеро: удивительная красота водопадов на экскурсии на теплоходе
Горный Алтай справедливо считается кладезем природных богатств России. Одно из таких — глубокое Телецкое озеро. На борту теплохода его красота раскрывается с новой, еще более яркой стороны. Водная прогулка также приведет вас к крупным водопадам: Киште, Большой Корбу и Чоодор.
Ближайшие даты:
13
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даты
Что вас ожидает:
- Водопады — Киште (8 м)
- Большой Корбу (12, 8 м)
- Чоодор (8 м)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Водопады Телецкого озераМы отправимся в увлекательную водную прогулку на комфортном теплоходе по Телецкому озеру — жемчужине Горного Алтая, одному из глубочайших озер планеты с невероятно чистой водой. Во время поездки вы увидите удивительно красивые водопады — Киште (8 м), Большой Корбу (12,8 м), Чоодор (8 м), мощные потоки которых своей силой и живописностью притягивают многих туристов. Также вы узнаете интересные факты о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, услышите древние легенды и загадочные истории об этих местах.
Организационные детали • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
- Способ передвижения: авто — 410 км, теплоход — 60 км.
- Продолжительность: 10-12 часов.
- В связи с ранним выездом (7:00) на экскурсию, необходимо в понедельник до 20:00 заказать ланчбокс на вторник. Необходимо взять с собой• Дождевик.
- Наличные денежные средства на питание и сувениры.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
- Что не входит
- Обед в кафе у водопада Корбу (за доплату от 450 руб. /чел.).
- Страховка от клеща
- Расходы на сувениры
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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