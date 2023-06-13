Водопады Телецкого озераМы отправимся в увлекательную водную прогулку на комфортном теплоходе по Телецкому озеру — жемчужине Горного Алтая, одному из глубочайших озер планеты с невероятно чистой водой. Во время поездки вы увидите удивительно красивые водопады — Киште (8 м), Большой Корбу (12,8 м), Чоодор (8 м), мощные потоки которых своей силой и живописностью притягивают многих туристов. Также вы узнаете интересные факты о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, услышите древние легенды и загадочные истории об этих местах.

Организационные детали • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.