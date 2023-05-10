Экскурсия по Чемальскому тракту с горловым пением

Познакомьтесь с живописной алтайской природой на экскурсии по Чемальскому тракту

Описание
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Ответы на вопросы
Знакомство с Горным Алтаем лучше всего начать с посещения его главного туристического центра — Чемала.

Вы пройдете насыщенный маршрут вдоль Чемальского тракта, побываете на острове Патмос, увидите скалистые «Зубы дракона». Особенное настроение вашему путешествию создаст концерт горлового пения.
Экскурсия по Чемальскому тракту с горловым пением
Экскурсия по Чемальскому тракту с горловым пением
Экскурсия по Чемальскому тракту с горловым пением
Экскурсия по Чемальскому тракту с горловым пением
Экскурсия по Чемальскому тракту с горловым пением
Экскурсия по Чемальскому тракту с горловым пением
Ближайшие даты:
10
мая
13
мая
16
мая
20
мая
23
мая
27
мая

Что вас ожидает:

  • Памятник В. Я. Шишкову
  • Зубы Дракона
  • Остров Патмос
  • Ороктойский мост
  • Еландинские пороги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Один день в Горном АлтаеИдеальное однодневное путешествие для знакомства с природой Горного Алтая. Мы отправимся в знаменитый Чемальский район — визитную карточку Республики Алтай. Вы познакомитесь с культурой и бытом алтайцев, впечатлитесь волшебным звучанием топшура и горловым пением в окружении живописной алтайской природы.
Побываете на знаменитом острове Патмос, где среди отвесных скал расположен православный храм Иоанна Богослова, увидите знаменитый Ороктойский мост и гряду острых скал «Зубы дракона».
Экскурсионный тур подарит вам множество ярких и незабываемых впечатлений о Горном Алтае. Вы обязательно захотите вернуться!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Мини-концерт горлового пения
Что не входит
  • Обед в кафе
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Нужно внести предоплату в размере 30% от стоимости экскурсии.
  • Экскурсия начинается в 9.00. Время ожидания опоздавших — 5 минут.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
На весь день
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