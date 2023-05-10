Познакомьтесь с живописной алтайской природой на экскурсии по Чемальскому тракту
Знакомство с Горным Алтаем лучше всего начать с посещения его главного туристического центра — Чемала.
Вы пройдете насыщенный маршрут вдоль Чемальского тракта, побываете на острове Патмос, увидите скалистые «Зубы дракона». Особенное настроение вашему путешествию создаст концерт горлового пения.
Вы пройдете насыщенный маршрут вдоль Чемальского тракта, побываете на острове Патмос, увидите скалистые «Зубы дракона». Особенное настроение вашему путешествию создаст концерт горлового пения.
Ближайшие даты:
10
мая
мая
13
мая
мая
16
мая
мая
20
мая
мая
23
мая
мая
27
мая
мая
Что вас ожидает:
- Памятник В. Я. Шишкову
- Зубы Дракона
- Остров Патмос
- Ороктойский мост
- Еландинские пороги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Один день в Горном АлтаеИдеальное однодневное путешествие для знакомства с природой Горного Алтая. Мы отправимся в знаменитый Чемальский район — визитную карточку Республики Алтай. Вы познакомитесь с культурой и бытом алтайцев, впечатлитесь волшебным звучанием топшура и горловым пением в окружении живописной алтайской природы.
Побываете на знаменитом острове Патмос, где среди отвесных скал расположен православный храм Иоанна Богослова, увидите знаменитый Ороктойский мост и гряду острых скал «Зубы дракона».
Экскурсионный тур подарит вам множество ярких и незабываемых впечатлений о Горном Алтае. Вы обязательно захотите вернуться!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-экскурсовода
- Мини-концерт горлового пения
- Что не входит
- Обед в кафе
- Место начала и завершения?
- Горно-Алтайск, площадь Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Нужно внести предоплату в размере 30% от стоимости экскурсии.
- Экскурсия начинается в 9.00. Время ожидания опоздавших — 5 минут.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании