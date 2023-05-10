Один день в Горном АлтаеИдеальное однодневное путешествие для знакомства с природой Горного Алтая. Мы отправимся в знаменитый Чемальский район — визитную карточку Республики Алтай. Вы познакомитесь с культурой и бытом алтайцев, впечатлитесь волшебным звучанием топшура и горловым пением в окружении живописной алтайской природы.

Побываете на знаменитом острове Патмос, где среди отвесных скал расположен православный храм Иоанна Богослова, увидите знаменитый Ороктойский мост и гряду острых скал «Зубы дракона».

Экскурсионный тур подарит вам множество ярких и незабываемых впечатлений о Горном Алтае. Вы обязательно захотите вернуться!